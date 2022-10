Daniil Medvedev prend ses quartiers ; Novak Djokovic bat Botic van de Zandschulp

Le numéro 4 mondial Daniil Medvedev a battu le Finlandais Emil Ruusuvuori 6-3, 6-2 pour atteindre les quarts de finale à l’Open d’Astana, se rapprochant d’une confrontation en demi-finale à succès avec Novak Djokovic jeudi.

La deuxième tête de série Medvedev, qui a refusé la quête de Djokovic pour un Grand Chelem de l’année civile lors de la finale de l’US Open 2021, n’a pas perdu plus de trois matchs dans un set en deux matchs au Kazakhstan.

« J’essaie d’être cohérent. C’était un peu un objectif cette semaine. Mais plus tu vas loin, plus juste [being] cohérent ne suffira pas. Emil est un joueur vraiment dur, il peut apporter beaucoup de matchs difficiles aux meilleurs adversaires d’après ce que je ressens. Je suis sûr qu’il va gravir les échelons tout au long de sa carrière », a déclaré Medvedev.

“Je suis donc heureux d’avoir réussi à gagner aujourd’hui avec assez de confiance et c’était à un très bon niveau”, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, Djokovic, qui détient le record du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro un mondial (373), a remporté une victoire tout aussi convaincante 6-3, 6-1 contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp pour se qualifier également pour les quarts de finale. dans la moitié inférieure du tirage.

Medvedev est arrivé à Astana sur une séquence de deux défaites consécutives, après une défaite au quatrième tour à l’US Open face à Nick Kyrgios et une défaite au premier tour à Metz aux mains du triple vainqueur majeur Stan Wawrinka. Mais il n’a eu besoin que de deux heures et 35 minutes pour remporter deux matches cette semaine et disputer son neuvième quart de finale de 2022.

Le joueur de 26 ans a annulé la puissance de Ruusuvuori avec un jeu de base presque sans faille, faisant peu de fautes directes sur le terrain dur intérieur. Il a converti quatre de ses neuf balles de break pour triompher après une heure et 15 minutes.

Medvedev était en contrôle total pendant une grande majorité du match. Son seul glissement est survenu à 6-3, 2-0, lorsqu’il a renoncé à son service en ratant un coup droit passant à côté. Mais Medvedev a joué une défense acharnée à 3-2 pour récupérer son avantage. Ruusuvuori a terminé un long échange avec un revers dans le filet, et il n’a pas pu récupérer à nouveau.

L’ancien numéro 1 mondial affrontera ensuite Roberto Bautista Agut, qui s’est avéré un adversaire coriace pour lui dans le passé. L’Espagnol mène leur série ATP Head-to-Head 4-1, avec trois de ses victoires en deux sets. La seule victoire de Medvedev est survenue plus tôt cette année à Halle sur gazon. Ce sera le cinquième quart de finale de l’ATP Tour joué entre la paire.

“Pour être honnête, c’est juste un grand joueur, toujours proche du Top 10. J’ai l’impression qu’il est peut-être un peu plus fragile, je ne sais pas, dans [the] Les étapes ultérieures du Grand Chelem parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il n’est pas dans le Top 5 de temps en temps », a déclaré Medvedev.

“Je suis content d’avoir réussi à le battre une fois cette année. Cela peut me donner un petit retour sur ce que je dois faire pour le battre et c’est ce que je vais essayer de faire demain », a-t-il ajouté.

Le champion des finales ATP 2020, Medvedev tente de se qualifier pour la finale de la saison pour la quatrième saison consécutive. Il est cinquième de l’ATP Live Race To Turin, avec Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas déjà qualifiés.

Dans d’autres actions, le Polonais Hubert Hurkacz a éliminé le favori local Alexander Bublik 6-4, 6-4 en 80 minutes. C’était une victoire importante pour le qualificatif Nitto ATP Finals 2021, qui est actuellement huitième de l’ATP Live Race To Turin. S’il atteint la finale à Astana, il dépassera Felix Auger-Aliassime et se classera septième.

Medvedev a maintenant une fiche de 14-1 sur les terrains durs cette saison contre des joueurs en dehors du Top 50 du classement ATP. Sa seule défaite est revenue à Wawrinka, ancien n°3 mondial, à Metz.

