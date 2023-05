Daniil Medvedev passe devant Yannick Hanfmann pour organiser le choc des demi-finales de Stefanos Tsitsipas

Le numéro trois mondial Daniil Medvedev a produit une performance dominante contre le qualifié allemand Yannick Hanfmann pour atteindre sa première demi-finale de l’Open d’Italie, remportant une victoire 6-2 6-2 jeudi.

Medvedev, qui s’est décrit comme un « spécialiste des terrains durs », n’avait jamais remporté de match à Rome avant le tournoi de cette année, mais a produit certains de ses meilleurs tennis pour atteindre le dernier carré sur terre battue pour la première fois depuis Monte Carlo en 2019.

« Je me sens bien », a déclaré Medvedev. « J’ai dit avant le tournoi que je me sentais vraiment bien à l’entraînement. « C’est toujours un danger de dire cela si vous perdez le premier tour et que vous pensez ‘Pourquoi ai-je dit cela’. Mais je le prouve.

Medvedev a absorbé la puissante frappe de Hanfmann et a contrôlé les échanges de base, dominant avec son gros premier service pour conclure la victoire en une heure et 20 minutes.

« Il avait plus de mal que moi et je suis content de la victoire et d’être en demi-finale », a déclaré Medvedev à propos de Hanfmann, qui a battu le champion de Monte-Carlo Andrey Rublev et la neuvième tête de série Taylor Fritz pour atteindre les huit derniers.

« Je savais que je devais mettre autant de balles que possible sur le terrain car il joue de manière agressive. Peut-être qu’il n’a pas joué son meilleur match mais c’est comme ça… Je suis content d’avoir pu neutraliser son style offensif.

Medvedev rencontrera le numéro cinq mondial Stefanos Tsitsipas qui a triomphé de Borna Coric avec une victoire 6-3, 6-4 plus tard dans la soirée.

« Il a bien joué et je joue [well] aussi », a déclaré Tsitsipas devant le tribunal à propos du prochain affrontement contre Medvedev. « Je me sens bien sur le court, que ce soit une session de nuit ou une session de jour et j’espère vraiment tirer le meilleur de moi contre lui.

« J’ai l’impression qu’il joue mieux que les années précédentes. »

