Daniil Medvedev organise un affrontement en demi-finale avec Novak Djokovic

Daniil Medvedev a enregistré une victoire 6-1, 6-1 sur Roberto Bautista Agut en quarts de finale pour organiser une demi-finale à succès contre Novak Djokovic à l’Open d’Astana, vendredi.

Dans l’une de ses meilleures performances de la saison, Medvedev avait l’air en parfait contrôle. Il a frappé ses coups de fond plats avec une puissance et une profondeur constantes, agissant comme un mur de briques pour forcer l’Espagnol à faire des erreurs et à avancer après 64 minutes.

“Je suis heureux de jouer le bon jeu, d’être vraiment solide et de faire tout ce que je peux pour lui rendre la vie difficile et je suis vraiment heureux de le battre”, a déclaré Medvedev lors de son entretien sur le terrain.

“J’ai essayé de mélanger les choses car ce n’est pas facile de jouer contre Roberto. J’ai essayé de mélanger et de le surprendre un peu et cela a très bien fonctionné », a-t-il ajouté.

Bautista Agut est entré dans le match en tête de Medvedev 4-1 dans leur série face à face ATP. Cependant, le joueur de 34 ans n’a pas été en mesure de battre le n ° 4 mondial sur les terrains durs du Kazakhstan, Medvedev renversant radicalement les rôles pour remporter sa 40e victoire de la saison au niveau de la tournée.

Le joueur de 26 ans affrontera ensuite Djokovic après que l’ancienne n ° 1 mondiale ait battu Karen Khachanov 6-4, 6-3. Medvedev, qui cherche son deuxième titre de la saison au niveau de la tournée cette semaine lors de l’événement ATP 500, suit le Serbe 4-6 dans leur série face à face ATP.

L’affrontement en demi-finale de samedi sera la première fois que la paire se rencontrera depuis la finale de Paris en novembre dernier, lorsque Djokovic a gagné en trois sets.

“Je suis vraiment content de jouer contre Novak. J’y ai pensé avant le match et nous n’avons joué qu’un seul tournoi ensemble cette année, c’était Roland Garros. C’est le deuxième et nous nous reverrons et je suis vraiment heureux », a déclaré Medvedev.

Avec sa victoire sur Bautista Agut, Medvedev a encore renforcé ses chances de se qualifier pour la finale de l’ATP, qui se tiendra du 13 au 20 novembre à Turin. La liste des 14 titres au niveau de la tournée a triomphé lors de l’événement de fin de saison en 2020 et est actuellement cinquième de l’ATP Live Race To Turin.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici