Daniil Medvedev navigue dans le troisième tour avec une victoire sur Arthur Rinderknech

Le champion en titre Daniil Medvedev a atteint le troisième tour de l’US Open 2022 en cours après avoir battu le Français Arthur Rinderknech au deuxième tour en deux sets par 6-2, 7-5, 6-3, jeudi.

Avec cette victoire, le n°1 mondial a atteint le troisième tour à Flushing Meadows pour la cinquième année consécutive. Il a maintenant remporté 20 de ses 22 derniers matchs lors du dernier majeur de l’année.

A LIRE AUSSI | US Open: Serena-Venus Williams Paired évincé au premier tour du double féminin

« En général, je suis content de mon niveau dans le troisième set, donc c’est super. À la fin du match, ça allait de mieux en mieux », a déclaré Medvedev.

«En même temps, une victoire est le plus important, trois sets. Essayez de sortir le plus tôt possible même s’il est assez tard. Impatient de [the] prochain tour », a-t-il ajouté.

Medvedev affrontera ensuite le Chinois Wu Yibing, avec la perspective d’un blockbuster au quatrième tour contre l’Australien Nick Kyrgios s’ils remportent tous les deux leur prochain match.

Le Russe de 26 ans a constamment menacé le service de Rinderknech, convertissant cinq des 17 balles de break qu’il a obtenues. Medvedev a également sauvé les trois balles de break qu’il a dû affronter pour avancer après deux heures et 11 minutes.

“Le plus important est de gagner, de rester dans le tournoi, d’essayer d’aller le plus loin possible, bien sûr d’essayer d’élever votre niveau lorsque les adversaires deviennent de plus en plus forts. Enfin, vous allez jouer contre quelqu’un qui a un Grand Chelem ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré.

Le prochain adversaire de Medvedev, Wu, a battu le Portugais Nuno Borges 6-7(3), 7-6(4), 4-6, 6-4, 6-4 après trois heures et 46 minutes.

Le joueur de 22 ans est devenu le premier joueur chinois en simple masculin à atteindre le troisième tour de l’US Open dans l’histoire du tournoi (depuis 1881) et le premier joueur masculin en simple chinois à se qualifier pour le troisième tour dans un tournoi majeur depuis Kho Sin. -Khie à Wimbledon en 1946.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici