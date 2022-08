Daniil Medvedev met fin à sa séquence de défaites en finale avec le titre de Los Cabos

Le numéro un mondial Daniil Medvedev a mis fin à sa série de défaites en finale avec une victoire 7-5 6-0 contre le Britannique Cameron Norrie samedi pour soulever le titre à Los Cabos, au Mexique, et accélérer les préparatifs pour sa défense du titre de l’US Open.Une interdiction de Les joueurs russes à Wimbledon en raison de l’invasion russe de l’Ukraine ont forcé Medvedev à manquer le majeur sur gazon et il est arrivé au Mexique pour l’événement ATP 250 pour son premier tournoi depuis juin.

La plupart des succès de Medvedev au fil des ans sont survenus sur des terrains durs et il n’a pas perdu un set cette semaine en route vers son premier titre de la saison. “Chaque match était très bon, mais la finale est toujours spéciale”, a déclaré Medvedev. la finale tu joues le meilleur joueur de cette semaine, donc c’est toujours un match de haut niveau et je suis vraiment content d’avoir réussi à montrer un bon niveau, de bons coups dans un match aussi important.



Le Russe est entré dans la compétition contre le champion de l’an dernier Norrie, classé 12e au monde, après avoir perdu cinq finales consécutives remontant au Masters de Paris de l’an dernier en novembre. Après cela, le joueur de 26 ans a également été battu lors du match de championnat des finales ATP de l’année dernière. Il est ensuite tombé en finale de l’Open d’Australie début 2022 avant de perdre des matchs de championnat sur gazon aux Pays-Bas et en Allemagne.

Medvedev avait besoin d’un traitement lors du 11e match samedi alors qu’il se grattait la main sur le terrain et saignait en frappant une balle, peu de temps après que le gaucher Norrie ait sauvé deux points de set pour égaliser le match à 5-5 dans le premier set. Russian, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows l’année dernière, est passé à la vitesse supérieure à partir de là, remportant les huit matchs suivants pour sceller le concours.

“Ce n’était pas facile. Cam est un joueur incroyable, donc c’était vraiment intense », a déclaré Medvedev. “Quand vous jouez contre Cam, vous savez que vous devez vous battre pour chaque point.” En fait, les saignements m’ont aidé un peu, je pense, pour que je puisse garder mon sang-froid un peu plus. Depuis, j’ai juste réussi à bien jouer et c’était suffisant aujourd’hui.

