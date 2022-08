Daniil Medvedev, le mieux classé, bat Cameron Norrie pour mettre fin à la sécheresse du titre ATP

Le numéro un mondial Daniil Medvedev a remporté samedi son premier titre ATP en 2022, battant le champion en titre Cameron Norrie 7-5, 6-0 lors de la finale du tournoi sur terrain dur à Los Cabos, au Mexique.

Medvedev a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives en finale – une séquence qui comprenait sa défaite atroce en cinq sets contre Rafael Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie en février.

Il a également échoué cette année à Hertogenbosch et Halle. Il n’a pas eu sa chance à Wimbledon, où les joueurs russes et biélorusses ont été bannis en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

Son premier trophée depuis qu’il a remporté l’US Open l’année dernière – refusant à Novak Djokovic un calendrier du Grand Chelem – intervient juste au moment où Medvedev lance la dernière préparation pour sa défense du titre lors du dernier Grand Chelem de 2022.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Il défendra ensuite son titre à l’Omnium canadien avant de s’attaquer au Masters de Cincinnati.

Le champion en titre de Los Cabos, Norrie, a fait ce qu’il pouvait dans le premier set, mais Medvedev a obtenu une pause décisive pour mener 6-5 et une fois qu’il avait servi le premier set, il n’y avait tout simplement plus moyen de l’arrêter.

“Ce n’était pas facile. Cam est un joueur incroyable, donc c’était vraiment intense. Lorsque vous jouez contre lui, vous savez que vous devez vous battre pour chaque point », a déclaré Medvedev lors de son entretien sur le terrain.

Lire aussi- Harshal Patel manquera la Coupe d’Asie en raison d’une tension latérale, selon des rapports

Medvedev a eu deux balles de set sur son service à 5-4, mais a été breaké.

Lors du match suivant, il s’est éraflé la main sur le terrain en tentant de tirer sur le point d’ouverture et a eu besoin d’un traitement à cause du sang.

« Je n’ai pas mal joué dans ce match à 5-4. Alors je savais que je devais juste rester là-bas. En fait, les saignements m’ont un peu aidé, je pense, à garder un peu plus mon sang-froid », a ajouté le Russe.

Medvedev disputait son premier tournoi depuis une sortie en quart de finale à Majorque en juin.

À chaque match, il avait l’air plus assuré et il a terminé la semaine sans perdre un set contre un nombre modeste d’adversaires, à commencer par l’Australien Rinky Hijikata, 224e, suivi du Lituanien Ricardas Berankis, 98e, et du Serbe Miomir Kecmanovic, 38e.

– Match de haut niveau

Norrie était une proposition plus difficile. Classé 12e, il a porté son total de titres ATP à quatre depuis qu’il a remporté son premier à Los Cabos l’an dernier.

Il avait atteint sa 10e finale depuis le début de 2021 en battant en demi-finale le Canadien Felix Auger-Aliassime, deuxième tête de série.

Cependant, une fois que Medvedev a trouvé son rythme, Norrie n’a pas eu de réponse.

“Chaque match était très bon, mais la finale est toujours spéciale. En finale, vous affrontez le meilleur joueur de cette semaine, donc c’est toujours un match de haut niveau et je suis vraiment content d’avoir réussi à montrer un bon niveau, de bons coups dans un match aussi important », a déclaré Medvedev.

Medvedev s’est imposé comme le premier favori de l’US Open, surtout compte tenu de l’absence probable de Djokovic en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 et de l’incertitude entourant Nadal blessé.

L’Espagnol, classé troisième au monde, s’est retiré du Masters de Montréal cette semaine alors qu’il se remet d’une déchirure abdominale subie à Wimbledon.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici