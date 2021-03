Daniil Medvedev lance une raquette dans la défaite à l’ATP de Rotterdam, Alexander Zverev a également été évincé

Daniil Medvedev est devenu le dernier grand nom à tomber au premier tour de l’ATP de Rotterdam après avoir perdu en deux sets 7-6 (7/4), 6-4 contre Dusan Lajovic. Le numéro trois mondial était la tête de série du tournoi de cette semaine après son arrivée aux Pays-Bas après sa course à la finale de l’Open d’Australie, mais a été évincé en un peu plus de 90 minutes par le Serbe Lajovic, actuellement classé 27e. Le Russe Medvedev a jeté sa raquette dans une fureur après avoir été brisé dans le neuvième match du deuxième set, ayant eu une dispute avec l’arbitre et commençant le dernier match avec une pénalité de points en conséquence.

L’explosion est survenue à la fin d’une performance tendue du joueur de 25 ans qui comportait huit doubles fautes et 25 fautes directes. Un Lajovic calme a servi le 10e match pour organiser un affrontement au deuxième tour avec Borna Coric.

La défaite a été douloureuse pour Medvedev car il aurait pris la deuxième place du classement mondial de Rafael Nadal, qui s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure au dos, avait-il atteint la finale.

Medvedev rejoint le numéro sept mondial et Alexandre Zverev et Stan Wawrinka, triple vainqueur du Grand Chelem, a quitté le tournoi tôt.

Zverev, 23 ans, a été évincé par le Kazakhstanais Alexander Bublik mercredi dans une défaite consécutive 7-5, 6-3.

L’Allemand Zverev était classé troisième du tournoi, mais a été surpris par Bublik, 43e, en seulement une heure et 19 minutes.

Bublik, qui a atteint la finale du tournoi de la semaine dernière à Singapour, affrontera Tommy Paul au deuxième tour après que l’Américain ait battu l’Italien Lorenzo Sonego 6-4, 7-6 (9/7).

Wawrinka a été éliminé mardi après avoir perdu en deux sets 6-4, 7-5 face à la Russe Karen Khachanov.

Plus tard mercredi, Andy Murray poursuit sa tentative de retour avec un match de deuxième tour contre la quatrième tête de série Andrey Rublev.