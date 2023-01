Daniil Medvedev ignore la politique avant l’Open d’Australie

Daniil Medvedev a admis dimanche qu’il préférerait jouer à la United Cup par équipes mixtes qu’à l’International d’Adélaïde, mais le Russe a l’intention de tirer le meilleur parti de l’événement d’ouverture de la saison.

Le numéro sept mondial basé à Monte-Carlo et ses compatriotes ne peuvent pas participer à la United Cup ATP-WTA en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Medvedev a dit que c’était décevant, mais qu’il ne pouvait rien faire.

A LIRE AUSSI | United Cup : le Brésil bat la Norvège ; République tchèque Evier Allemagne

“Je préférerais certainement jouer la United Cup”, a déclaré la troisième tête de série d’Adélaïde derrière Novak Djokovic et Felix Auger-Aliassime.

«Nous serions certainement de bons favoris. Mais c’est ce que c’est, et je suis heureux d’être ici à Adélaïde pour jouer dans ce tournoi.

«Je comprends parfaitement pourquoi nous ne jouons pas la Coupe Davis ou la Coupe United et les compétitions par équipe où nous représenterions notre pays.

“J’espère que je pourrai jouer les épreuves individuelles. Je joue ce que je peux jouer, donc ici je peux jouer Adélaïde, et j’en suis vraiment content. Je veux montrer mon meilleur tennis.”

Medvedev, finaliste des deux derniers Open d’Australie, débutera contre l’Italien Lorenzo Sonego.

Mis à part les crises mondiales, l’ancien numéro un mondial a déclaré qu’il faisait face aux habituelles frousses de début d’année.

« J’ai l’impression que tout le monde est un peu nerveux, et c’est normal. Ce sentiment du premier tournoi de l’année est vraiment spécial”, a-t-il déclaré.

“J’aime jouer en Australie, alors j’ai vraiment hâte d’y être”

Depuis qu’il a battu Djokovic pour le titre de l’US Open 2021, Medvedev a été battu à trois reprises par le Serbe, qui est de retour en Australie après avoir été expulsé il y a un an pour avoir tenté d’entrer sans exemption de vaccination Covid.

Les règles étant désormais assouplies, le joueur de 35 ans est en compétition à Adélaïde et est libre de viser un éventuel 10e titre à Melbourne Park ce mois-ci.

“Je suis motivé pour être en demi-finale (à Adélaïde) – et si c’est Novak là-bas, c’est génial”, a déclaré Medvedev.

« Si c’est quelqu’un d’autre qui le bat, je m’en fous. Je veux juste être en demi-finale pour commencer, et je me fiche de qui je joue.”

Medvedev, vainqueur de deux titres la saison dernière, a approuvé sans enthousiasme le retrait tardif de la United Cup de Nick Kyrgios, l’Australien controversé citant une blessure.

“On ne sait jamais s’il est vraiment blessé”, a déclaré Medvedev.

“Il a eu des problèmes avec son corps dans le passé, donc s’il veut préserver son corps avant l’Open d’Australie, c’est tout à fait normal.

“Si je (jouais) la United Cup et que je me blessais avant le tournoi, je me retirerais.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)