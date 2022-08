Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas désamorcent les menaces américaines pour atteindre les demi-finales de Cincinnati

Le numéro un mondial Daniil Medvedev et la quatrième tête de série Stefanos Tsitsipas ont désamorcé vendredi les menaces américaines Taylor Fritz et John Isner pour atteindre les demi-finales de l’Open de Cincinnati.

Medvedev, champion à Cincinnati en 2019, a affiné son jeu pour sa prochaine défense du titre de l’US Open avec une victoire de 7-6 (1) 6-3 sur la 11e tête de série Fritz, tandis que Tsitsipas n’a pu gérer qu’une seule chance de break dans un slugfest de trois sets avec Isner mais c’était suffisant pour décrocher une victoire 7-6 (5) 5-7 6-3.

La victoire de Medvedev a été alimentée par 18 as tandis qu’un Fritz raté, l’un des gros frappeurs du match, n’en a eu que trois contrebalancés par trois doubles fautes.

Isner, le plus gros serveur du tennis masculin avec près de 200 as de plus que son plus proche rival Nick Kyrgios, avait également 18 as mais ce n’était toujours pas suffisant pour mettre à l’écart son patient adversaire grec.

Alors que cela semblait une victoire confortable pour Medvedev, c’était tout sauf ça, le Russe sauvant trois points de set dans le premier match avant de finalement l’emporter 7-1 dans le tie-break.

À partir de ce moment, Medvedev a pris les commandes, saisissant la seule pause du match au début de la seconde, et ce serait tout ce qui était nécessaire pour se qualifier pour les quatre derniers à Cincinnati pour la deuxième année consécutive.

“Le premier set, il était un peu au-dessus de moi”, a admis Medvedev. “Il a eu beaucoup plus d’occasions que moi sur mon service, mais j’ai réussi à rester.

“Il y a eu des balles de set où j’aurais pu passer à côté et personne n’en aurait parlé, ça aurait été normal.

“Mais j’ai réussi à rester dans le set et ça m’a aidé à gagner le match”

Les pauses étaient tout aussi rares dans le match Tsitsipas et Isner.

Après un premier set sans une seule chance de break pour aucun des deux joueurs, Tsitsipas a pris la tête en prenant le bris d’égalité 7-5.

La première opportunité de break se présenterait finalement dans le 11e jeu du deuxième set quand Isner aurait besoin de trois occasions pour se convertir et prendre une avance de 6-5, puis tenir le service pour envoyer le concours à un décideur.

Mené 4-3 et avec Isner au service, Tsitsipas obtiendrait enfin sa seule et unique chance de break, et il l’a fait compter – frappant l’air de joie alors qu’il regardait le retour de l’Américain naviguer longtemps pour une avance de 5-3.

“Je pense que la chose la plus importante avec lui est d’essayer de rester patient car il y aura beaucoup de situations que vous ne pourrez pas vraiment contrôler”, a déclaré Tsitsipas, qui affrontera ensuite Medvedev pour une place dans la finale de dimanche.

“Tout est arrivé à très peu de points à la fin … J’ai juste pu m’accrocher et rejouer une balle de plus sans lui donner beaucoup de travail.”

