Daniil Medvedev Downs Botic van de Zandschulp pour progresser à Cincinnati

Le joueur russe Daniil Medvedev a survécu à un slugfest du deuxième set pour assurer une victoire 6-4, 7-5 contre Botic van de Zandschulp des Pays-Bas et se qualifier pour le troisième tour du Western & Southern Open à Cincinnati.

“Le deuxième set n’était pas si propre”, a concédé Medvedev, qui a cédé un avantage de break et a sauvé un point de set au service dans le set. “Le premier set était super. Tout fonctionnait. J’ai eu trois matchs où j’ai eu des points de break mais j’ai réussi à break dans le premier match, ce qui était suffisant », a déclaré le Russe cité par atptour.com.

« Le deuxième set ne se passait pas si mal. Il (van de Zandschulp) ne servait pas particulièrement bien, faisant beaucoup de doubles fautes. J’ai donc essayé de maintenir la pression et d’utiliser mes chances. En fait, au retour, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail. Deux breaks sur ces courts rapides suffisent pour gagner et j’aurais dû faire un peu mieux sur mon service. Mais le premier match est délicat et je suis content d’avoir réussi à passer, et j’espère que j’élèverai mon niveau lors des prochains matchs », a ajouté Medvedev.

Van de Zandschulp a continué à être en proie à un service incohérent, puisqu’il a terminé avec 11 doubles fautes.

“Cela m’arrive (dans) certains tournois”, a déclaré Medvedev à propos des problèmes de service du joueur néerlandais. “Vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez tout simplement pas mettre un deuxième service et en fait j’en ai fait quelques-uns aussi ici (dans le match). Alors peut-être qu’il y avait quelque chose avec les balles qui devenaient un peu lourdes avec l’humidité », a déclaré Medvedev.

Medvedev affrontera ensuite le quart de finaliste montréalais Tommy Paul des États-Unis ou Denis Shapovalov du Canada, avec une revanche potentielle avec l’Australien Nick Kyrgios qui se profile dans les huit derniers.

Pendant ce temps, l’Espagnol Carlos Alcaraz a battu l’espoir à domicile Mackenzie McDonald 6-3, 6-2 lors de son match de deuxième tour pour remporter sa première victoire lors de sa deuxième apparition à Cincinnati.

« Je suis vraiment content de la performance d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. « L’un des objectifs de ce tournoi est de grandir avec la pression… de prendre du plaisir comme je l’ai fait en début d’année et l’année dernière. Prendre du plaisir à jouer au grand tennis, essayer d’être détendu. Je pense que dans cette manche, je l’ai fait et j’en suis vraiment content.

Tête de série troisième ici, Alcaraz affrontera ensuite Marin Cilic.

