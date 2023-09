Daniil Medvedev dit qu’« un joueur va mourir » lors de la victoire « brutale » de l’US Open contre Andrey Rublev | Actualités tennistiques

Daniil Medvedev a révélé qu’il avait eu du mal à voir le ballon lors de la seconde moitié de sa victoire contre Andrey Rublev en quarts de finale de l’US Open.

Medvedev est sorti victorieux 6-4 6-3 6-4 dans des conditions « brutales » pour réserver une place en demi-finale avec des températures autour de 33 degrés tout au long du match, plus une humidité élevée qui a mis à rude épreuve les deux joueurs physiquement.

Le toit du stade Arthur Ashe était à moitié fermé, mais Medvedev a eu besoin de l’entraîneur à deux reprises et a dû utiliser un inhalateur pour passer le match. Au cours du troisième set, Medvedev s’est dirigé vers une caméra sur le terrain et a déclaré « vous ne pouvez pas imaginer… qu’un joueur va mourir ».

« C’était brutal. La seule bonne chose que je vois dans ces conditions, c’est de souffrir tous les deux, donc c’est dur pour nous deux », a déclaré Medvedev, qui affrontera Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev en demi-finale vendredi.

« Il y a eu des hauts et des bas mais c’est tellement normal. À la fin du premier set, je ne voyais plus le ballon ! J’ai joué avec les sensations et j’ai essayé d’y aller, j’ai essayé de courir et j’ai essayé d’attraper le ballon. balles. Il faisait la même chose parfois.

« Avant, je me disais ‘wow, il ne peut plus courir’ et j’ai juste essayé de riposter et je me disais ‘quand va-t-il être fatigué ?’ Mais nous étions tout le temps fatigués. Des conditions brutales et super difficile de gagner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniil Medvedev a qualifié les conditions au stade Arthur Ashe de « brutales » alors qu’il progressait vers la demi-finale de l’US Open.



Rublev a été un break dans chacun des trois sets, mais Medvedev a creusé profondément pour renverser la situation.

Le champion de l’US Open 2021 est un bon ami de Rublev, qui est le parrain de la fille de Medvedev.

« Je sais qu’il n’abandonne jamais mais il sait que je n’abandonne jamais]aussi ! Quelques instants dans le troisième set, je pense qu’il a eu un break deux ou trois fois et je pensais ‘au moins il y a ce break de 10 minutes’ « . J’avais hâte d’aller prendre une douche froide », a poursuivi Medvedev.

« Le truc avec la douche froide, d’après ce que j’ai entendu, quand tu sors, soit tu ne peux pas bouger, soit tu te sens mieux. Je me disais ‘Je m’en fiche, je vais prendre une douche froide et je verrai ce qui se passe’. Je vais y aller maintenant! »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les cinq premiers points de la victoire de Daniil Medvedev contre Andrey Rublev à l’US Open.



Henman : C’était presque comme s’ils jouaient par instinct

Les experts de Sky Sports, Tim Henman et Martina Navratilova, ont déclaré qu’ils regardaient le match à l’ombre et ne bougeaient pas, mais qu’ils transpiraient toujours, ce qui était très ressenti pour les deux joueurs.

« Regarder ce match entre Rublev et Medvedev était brutal. On pouvait voir qu’ils se battaient si fort et qu’il leur restait si peu d’énergie dans le réservoir, c’était presque s’ils jouaient par instinct », a déclaré Henman.

Martina Navratilova a ajouté : « Je cuisinais à l’ombre et j’avais l’impression que ces gars le mettaient dehors. La seule chose à laquelle vous pouvez penser, c’est comment rester au frais. C’est vraiment difficile d’avoir ce cerveau de tennis en marche.

« La chaleur qui émane du terrain dur est beaucoup plus chaude que celle de la terre battue ou de l’herbe, même par le même temps. Cela provenait également du soleil et des reflets de la surface, puis vos pieds devenaient chauds. Ensuite, vous surchauffez. de la tête aux pieds. C’est dur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Henman a qualifié les conditions imposées à Arthur Ashe de « brutales » après que Daniil Medvedev ait battu Andrey Rublev.



L’US Open sur Sky Sports

Sky accueille à nouveau le tennis sur ses chaînes, ajoutant ainsi au portefeuille sportif existant et réaffirmant le diffuseur comme le foyer du sport en direct au Royaume-Uni et en Irlande.

Le nouveau studio de réalité mixte de Sky Sports comprend plusieurs écrans LED personnalisés, des « sabres » lumineux intégrés et un toit à baldaquin ouvert, rendant l’espace vivant de couleurs et d’énergie pour refléter le dynamisme du dernier Grand Chelem de l’année.

Avec des capacités AR intégrées, un sol LED polyvalent et un « quatrième mur », le spectateur sera transporté au stade Arthur Ashe dans un environnement immersif à 360 degrés. Nos experts en tennis placeront le spectateur dans les yeux des joueurs pour une analyse et un aperçu experts de Hawkeye au fur et à mesure de la progression du tournoi.

La technologie impliquée nous permet d’ajouter une toute nouvelle dimension et rapprochera les clients de l’action.

Les moments forts des matchs seront disponibles sur Sky Sports TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux.

Des extraits vidéo seront également disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports, où il y aura également des commentaires textuels quotidiens en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, ainsi que des scores en direct, des rapports, des analyses et des fonctionnalités.

Diffusez l’US Open sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annulez à tout moment.