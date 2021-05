Daniil Medvedev déteste à nouveau le court en terre battue alors qu’il perd à l’Open d’Italie

Daniil Medvedev a de nouveau perdu son sang-froid sur terre battue en exprimant son mécontentement face à la surface lors de sa défaite au deuxième tour au Open d’Italie à son compatriote russe Aslan Karatsev. Medvedev était une fois de plus complètement hors de ses éléments sur terre battue en perdant 2-6, 4-6 contre son compatriote. Medvedev a répété à maintes reprises qu’il n’était pas du tout à l’aise sur terre battue. Il y a quelques jours, même les célibataires féminins n ° 2 mondial Naomi Osaka a également admis que l’argile n’était pas la surface qu’elle aimait beaucoup.

Medvedev avait perdu le premier set et quand il a été brisé dans le deuxième, il s’est assis sur le banc du court et a murmuré à lui-même: «C’est la pire surface au monde pour moi. Mais si tu aimes être dans la boue comme un chien, je ne juge pas. «

Par la suite, le Russe a perdu quelques points supplémentaires et s’est tourné vers le superviseur du tournoi Gerry Armstrong, qui siégeait sur le terrain. «Gerry, s’il vous plaît, par défaut, ce serait mieux pour tout le monde», dit-il.

Pendant tout ce temps, le compatriote russe et bon ami de Medvedev, Andrey Rublev, a été vu assis dans les gradins et riant de l’effondrement. Plus tôt, Rublev, septième tête de série, a dépassé l’Allemagne Jan-Lennard Struff 6-7 (7), 6-1, 6-4.

CES BATAILLES EN 3ÈME RONDE

La quatrième tête de série autrichienne, Dominic Thiem, s’est remise d’un set pour affronter le Hongrois Marton Fucsovics dans le troisième tour de l’Open d’Italie de l’ATP mercredi.

Le champion de l’US Open Thiem, demi-finaliste à Madrid la semaine dernière, a remporté 3-6, 7-6 (7/5), 6-0 en 2 h 33 min contre Fucsovics, 44e, dans le tournoi sur terre battue -up pour l’Open de France.

Thiem, deux fois finaliste à Roland Garros, affrontera ensuite l’Italien Lorenzo Sonego qui a battu le wildcard Gianluca Mager 6-4, 6-4, dans un match devant les spectateurs, avec une capacité de 25% autorisée au Foro Italico après le début les rondes ont été jouées à huis clos.

«Tout le match a été difficile. J’avais un peu de mal avec le timing », a déclaré Thiem.

«Je me battais beaucoup contre moi-même, mais je me suis battu du premier au dernier point. Cela a porté ses fruits aujourd’hui, et j’en suis très content. «

La sixième tête de série Alexander Zverev, d’Allemagne, a battu le Bolivien Hugo Dellien 6-2, 6-2 pour organiser une rencontre de troisième tour avec le Japonais Kei Nishikori.

(Avec entrées AFP)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici