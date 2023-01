Daniil Medvedev décime Marcos Giron pour accéder au deuxième tour

Le double finaliste perdant Daniil Medvedev a lancé sa candidature pour faire mieux à l’Open d’Australie avec une démolition en deux sets de Marcos Giron lundi.

La septième tête de série russe, presque un pied de plus que son adversaire, a dépassé l’Américain classé 56e 6-0, 6-1, 6-2 sur la Rod Laver Arena en seulement 1 heure 36 minutes.

A LIRE AUSSI | Open d’Australie 2023 : Stefanos Tsitsipas bat Quentin Halys au premier tour

Sa récompense est un affrontement au deuxième tour avec le joker australien John Millman, qui a réussi un match en cinq sets contre le Suisse Marc-Andrea Huesler.

“Vraiment content du match, Marcos est un adversaire coriace et le battre avec ce score au premier tour d’un Grand Chelem, c’est super”, a-t-il déclaré. “Je suis vraiment content de mon niveau.”

Medvedev a été finaliste perdant lors des deux derniers Open d’Australie, face à Novak Djokovic en 2021, puis dans une défaite démoralisante en cinq sets il y a 12 mois contre Rafael Nadal après avoir mené de deux sets.

“De bons souvenirs de l’année dernière, mais je veux vraiment en avoir de meilleurs cette année”, a-t-il déclaré.

Le champion de l’US Open 2021 a rebondi de cette déception en devenant numéro un mondial, où il a passé 16 semaines.

Mais il a depuis vu son classement tomber à huit après n’avoir disputé que les huitièmes de finale à Roland Garros et à l’US Open l’année dernière. Il n’a pas pu concourir à Wimbledon en raison de la guerre d’Ukraine.

Djokovic et Nadal continuent de poser un obstacle dans sa quête d’un deuxième titre du Grand Chelem, mais sa forme contre Giron suggère qu’il atteint son apogée au bon moment.

L’Américain a fait irruption dans le top 50 et a disputé une finale de niveau Tour pour la première fois en 2022, mais il n’était pas à la hauteur du Russe.

Medvedev a cassé son premier jeu de service et il n’y avait aucun regard en arrière, traversant le premier set en 37 minutes et le second en seulement 26 minutes, Giron ne frappant que trois vainqueurs.

Le Giron abasourdi s’est un peu mieux battu dans le troisième set, mais il avait déjà perdu la bataille.

Medvedev souhaite devenir le quatrième homme de l’ère Open à atteindre trois finales consécutives de l’Open d’Australie, après Djokovic, Mats Wilander et Ivan Lendl.

Il n’a jamais joué à Millman auparavant et se méfie.

“C’est un grand joueur, surtout ici en Australie”, a-t-il déclaré.

“Il est capable de faire du bon tennis, donc je vais devoir jouer de mon mieux.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)