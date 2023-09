Daniil Medvedev contre Novak Djokovic : finale masculine de l’US Open 2023 – en direct

il y a 3 mois 17h24 HAE Deuxième set : *Medvedev 3-6, 1-1 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic tient amoureux pour la première fois de tout le match, le couronnant avec un autre succès de service et de volée. Il a une fiche de 7 sur 8 pour les points gagnés au filet aujourd’hui (tandis que Medvedev est un parfait 5 sur 5).



il y a 7 mois 17h20 HAE Deuxième set : Medvedev 3-6, 1-0 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Pression immédiate sur Medvedev pour ouvrir la seconde. Il passe derrière love-15 puis 15-30 sur son service. Mais suit avec une paire de gagnants par dessus mis en place par de puissants coups de fond de court inclinés. Point de jeu. Mais Medvedev mélange alors une double faute pour deux. Son quatrième doublé de l’après-midi contre deux aces. Le jeu s’étend à trois points avant que Medvedev ne tienne finalement sans faire face à une balle de break. Des trucs tendus !

il y a 13 mois 17h14 HAE Medvedev a quitté le terrain pour aller aux toilettes. Djokovic a remporté 15 des 19 grandes finales après avoir remporté les premiers sets, dont 10 sur 11 sur terrain dur, le seul échec survenant lors d’une défaite 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 contre Stan Wawrinka aux États-Unis 2016. Ouvrir.



il y a 19 mois 17h07 HAE Djokovic remporte le premier set, 6-3 ! Premier set : Medvedev 3-6 Djokovic Djokovic sprinte à 40-15 et un troisième point de set, le premier sur sa raquette. Et cette fois, il le convertit après que Medvedev envoie un revers dépassant la ligne de fond. Premier set pour le 23 fois champion du Grand Chelem après 48 minutes ! Novak Djokovic réagit dans le premier set. Photographie : Mary Altaffer/AP

il y a 23 mois 17h04 HAE Premier set : Medvedev 3-5 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Medvedev prend du retard sur Love-30 après avec sa deuxième double faute. Il arrive à 30 avec un revers gagnant, mais enchaîne avec une erreur directe du côté du revers pour 30-40, créant ainsi un point de set. Medvedev marque deux points rapides pour un point de jeu, mais commet une autre double faute pour un deuxième point égal à deux. Une autre faute directe, la 11e de Medvedev, donne à Djokovic un autre point de set, mais Medvedev sauve celui-là également avec un vainqueur par dessus. Medvedev s’échappe ensuite avec la prise après avoir frappé un coup droit gagnant et un premier service à 125 mph au milieu que Djokovic ne peut pas gérer. Djokovic va maintenant essayer de servir tout le set.



il y a 31 mois 16h56 HAE Premier set : *Medvedev 2-5 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic s’efforce de parvenir à une autre prise durement disputée, la clôturant avec un coup droit gagnant à la fin d’un autre échange de base éprouvant de 25 tirs. Il a frappé 11 gagnants contre huit fautes directes. Medvedev servira pour rester dans le premier set après le changement de côté.



il y a 37 mois 16h49 HAE Premier set : Medvedev 2-4 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Medvedev tient confortablement, réussissant ses deux premiers as du match en cours de route. Mais peut-il progresser sur le service de Djokovic avant que ce premier set ne lui échappe ?



il y a 41 mois 16h45 HAE Premier set : *Medvedev 1-4 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic est derrière Love-15 sur son service, puis 15-30 après que Medvedev lui ait survécu au cours d’un échange de base épuisant de 36 tirs. Un Djokovic fatigué mélange le tout avec un service-volée sur un deuxième service à 84 mph et cela porte ses fruits puisqu’il place un coup droit gagnant au filet pour 30-tous. Un autre coup droit gagnant de Djokovic amène le ballon au point de jeu, mais Medvedev répond avec un revers gagnant sur toute la ligne au début du point pour deux. Djokovic remporte un autre point de service-volée, puis Medvedev marque un coup droit au début du point. Encore une prise pour le Serbe, deuxième tête de série. Novak Djokovic renvoie un tir à Daniil Medvedev. Photographie : Charles Krupa/AP

il y a 49 mois 16h38 HAE Premier set : Medvedev 1-3 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Medvedev remporte quatre des cinq points pour conserver et figurer au tableau. Cela semble assez simple sur la feuille de statistiques, mais ce sont des échanges épuisants. Rien n’est facile.



il y a 53 min 16h33 HAE Premier set : *Medvedev 0-3 Djokovic (*indique le serveur suivant) Medvedev frappe un revers habile gagnant au filet pour un amour-15 pour mettre fin à une série de six points consécutifs pour Djokovic. Il enchaîne ensuite avec un coup droit gagnant pour love-30, menaçant déjà de récupérer le break tout de suite. Mais Djokovic remporte deux points rapides pour 30 tous, puis prend le dessus sur Medvedev sur un autre échange de 15 tirs pour le point de match. Et il termine le tout avec un as de 120 mph au milieu pour tenir depuis Love-30. Convaincant. Daniil Medvedev renvoie un tir à Novak Djokovic. Photographie : Manu Fernández/AP

il y a 1h 16h29 HAE Djokovic fait le break dans le deuxième jeu du premier set ! Premier set : Medvedev 0-2 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Un début difficile pour Medvedev. Il commet une erreur de revers sur le premier point, puis une double faute pour love-30. Un autre échange de base prolongé s’ensuit et Djokovic le termine avec un coup droit gagnant net au 16e coup pour un amour-40 et trois balles de break. Et il n’en a besoin que d’un seul lorsque Medvedev envoie un coup droit dépassant la ligne de fond au début de l’échange. Il est brisé en amour.



il y a 1h 16h25 HAE Premier set : *Medvedev 0-1 Djokovic (*indique le serveur suivant) Le premier point est un échange de 19 tirs remporté par Djokovic. Medvedev remporte un deuxième point beaucoup plus court lorsque Djokovic rate son coup de revers. Le troisième est un autre échange punitif de 23 tirs remporté par Djokovic sur un revers gagnant. Des trucs scintillants dès le départ ! La foule est vraiment animée. Djokovic commet une autre erreur du revers pour 30 et il a un soupçon de pression sur son service. Mais il termine la course avec style, enchaînant des as consécutifs de 124 mph et 123 mph au milieu. Quel début !



il y a 1h 16h16 HAE Prélude Bonjour et bienvenue au stade Arthur Ashe pour la finale masculine à succès d’aujourd’hui entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic. Pour la deuxième fois en trois ans, ces poids lourds du circuit masculin se retrouvent pour le titre de l’US Open. En 2021, Medvedev a battu Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 pour empêcher la star serbe de remporter le grand glamour du calendrier. Aujourd’hui, Medvedev, troisième tête de série, tentera de remporter son deuxième titre majeur, tandis que Djokovic, deuxième tête de série, visera à remporter sa quatrième couronne à l’US Open lors de sa 10e finale et à porter son total à 24. Il s’agit du premier US Open. finale entre deux anciens champions depuis 2018 lorsque Djokovic avait battu Juan Martin del Potro. Les joueurs sont sur le terrain et nous devrions être en route d’une minute à l’autre.

