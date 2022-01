Daniil Medvedev bat Stefanos Tsitsipas et affrontera Rafael Nadal en finale

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Tsitsipas a progressé en prenant le deuxième set chaotique alors que les tensions montaient et Medvedev est allé de l’avant en prenant le troisième set pour prendre l’avantage dans un duel titanesque peu de temps après qu’Apostolos Tsitsipas ait été averti pour l’entraînement.

« Oh mon Dieu, tu es un si mauvais homme. Comment peut-on être si mauvais en demi-finale d’un grand chelem ? Regarde moi! Je te parle! »

Il était furieux contre l’arbitre au sujet de ce qu’il prétendait être l’entraînement de l’entraîneur de Tsitsipas et du père Apostolos de la boîte du joueur et le Russe a reçu une violation du code.

Plus tard dans une demi-finale de nuit orageuse sous un toit fermé à cause de la pluie, Medvedev a eu une énorme explosion avec l’arbitre de chaise lors d’un changement à 5-4 dans le deuxième set.

« C’est ça. À certains égards, peu importe que quelqu’un en réalise un de plus ou de moins. »

« Je me sens juste heureux de faire partie de cette époque incroyable du tennis, de partager toutes ces choses avec deux autres joueurs.

« Pour moi, il est plus important d’être en finale de l’Open d’Australie et de se battre pour gagner un autre Open d’Australie que le reste des statistiques de l’histoire du sport.

« Pour moi, à la fin, il s’agit de plus que toutes ces statistiques, il s’agit d’être en finale de l’Open d’Australie une fois de plus. Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Nadal.

Mais Nadal a déclaré que le titre de l’Open d’Australie signifiait plus pour lui qu’un record de 21 Grands Chelems en carrière.

« Je suis prêt, je sais que Rafa est un joueur très fort et je dois faire de mon mieux pour essayer de gagner ce match. »

« Je vais jouer contre l’un des plus grands et quelqu’un qui vise le 21e Chelem », a déclaré Medvedev.

Comme à New York en septembre dernier, lorsqu’il a empêché Djokovic de terminer un calendrier du Grand Chelem de titres, Medvedev tentera de faire dérailler la volonté de Nadal de marquer l’histoire du tennis masculin.

Medvedev était d’humeur fougueuse et a reçu un avertissement de code après avoir fait rage contre l’arbitre de chaise lors de son affrontement avec la quatrième tête de série Tsitsipas, dont le père Apostolos a également reçu un avertissement pour entraînement depuis la boîte du joueur avant d’aider par inadvertance à déclencher l’effondrement de son fils.

Cela donne à l’Espagnol l’occasion de se qualifier pour la finale de dimanche et d’ajouter à sa seule couronne de Melbourne Park en 2009 lors de sa sixième finale de l’Open d’Australie.

Nadal est à égalité sur 20 tournois majeurs avec ses rivaux de l’âge d’or Novak Djokovic, expulsé à la veille du tournoi, et Roger Federer, absent pour blessure.

Plus tôt, le grand espagnol de 35 ans a dépassé la septième tête de série italienne Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Daniil Medvedev a remporté une demi-finale tumultueuse de l’Open d’Australie contre Stefanos Tsitsipas vendredi et affrontera Rafael Nadal, qui prétend devenir le leader de tous les temps du Grand Chelem masculin, lors de la finale de dimanche.

