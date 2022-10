Daniil Medvedev bat Dominic Thiem, Hubert Hurkacz passe en quarts

Le numéro 4 mondial Daniil Medvedev a dû attendre son heure contre Dominic Thiem jeudi à l’Open de Vienne, mais la persévérance de la tête de série a porté ses fruits puisqu’il a enregistré une victoire 6-3, 6-3 au deuxième tour, ici.

Les deux joueurs sont sortis en tirant dans un premier set âprement disputé lors de l’événement ATP 500 en salle. Thiem a ravi la foule vocale à domicile avec des frappes nettes sur les deux ailes depuis la ligne de base, tandis que Medvedev a répliqué avec une défense provocante de marque.

Après avoir décroché la première pause du match pour 4-3, cependant, la combinaison de frappes constantes et puissantes de la tête de série s’est imposée alors qu’il accélérait vers une victoire de 98 minutes.

“C’était un match difficile. Et, tu sais quand c’est une heure, 40 minutes, même si tu gagnes 6-3, 6-3, que c’était un match difficile. Cela aurait pu aller dans les deux sens », a déclaré Medvedev après sa victoire.

“A un moment du match, j’ai commencé à mettre beaucoup de pression sur son service. Je servais bien moi-même, donc je ne lui (ai pas donné) trop d’opportunités sur mon service, et c’était la clé aujourd’hui, je pense », a-t-il ajouté.

Medvedev a reconnu que le septième match du match avait été crucial alors qu’il passait au niveau de Thiem à 3-3 dans la série ATP Head2Head de la paire.

“C’était le premier match du match où j’ai en fait remporté le premier point sur son service”, a déclaré la tête de série.

“Sinon, c’était 40/0 pour lui tout le temps, donc c’était un peu plus difficile à casser. Ce match, j’ai réussi à lui mettre la pression. Il a eu deux ou trois balles de jeu où j’ai réussi à le ramener à deux, ce qui est vraiment important. Quand j’ai gagné ce match, j’ai eu un peu d’élan pendant le match », a-t-il ajouté.

Avec cette victoire, Medvedev a égalé son quart de finale lors de sa seule apparition précédente à Vienne en 2020. Le joueur de 26 ans affrontera ensuite la sixième tête de série Jannik Sinner ou Francisco Cerundolo alors qu’il poursuivra son deuxième titre de la saison sur le circuit ATP.

Medvedev est actuellement cinquième de l’ATP Live Race To Turin, et une course en profondeur à Vienne le rapprocherait de l’une des trois places de qualification restantes pour les finales Nitto ATP de novembre.

Un autre espoir de Turin, Hubert Hurkacz, s’est également qualifié pour les quarts de finale en gardant son sang-froid pour décrocher une victoire décisive contre Emil Ruusuvuori. mener avant de sceller une victoire 7-5, 4-6, 6-3 dans laquelle il a frappé 41 vainqueurs.

Hurkacz occupe la neuvième place de l’ATP Live Race To Turin alors qu’il cherche à se qualifier pour la finale de l’ATP pour la deuxième fois. Le Polonais de 25 ans pourrait atteindre la septième place avec une course au titre à Vienne, où son adversaire en quart de finale sera la deuxième tête de série Stefanos Tsitsipas ou Borna Coric.

Jeudi également, une performance confiante de Grigor Dimitrov a soutenu la candidature d’Andrey Rublev pour sa troisième apparition consécutive en finale de l’ATP. Le Bulgare s’est imposé 6-3, 6-4 en 71 minutes pour égaliser sa série ATP Head to Head avec Rublev à 3-3. Rublev est sixième de l’ATP Live Race To Turin, mais il pourrait être dépassé par Felix Auger-Aliassime cette semaine.

L’adversaire de Dimitrov en quart de finale sera Marcos Giron, qui a surpris avec un style impressionnant avec une victoire 6-3, 6-4 contre Cameron Norrie.

Giron était allé 1-2 depuis qu’il avait atteint sa première finale de l’ATP Tour à San Diego en septembre, mais l’Américain a converti trois balles de break sur trois pour éliminer la septième tête de série et atteindre son cinquième quart de finale de l’année au niveau de la tournée.

