Daniil Medvedev, Andy Murray Inscrivez-vous première victoire; L’ukrainien Snigur quitte Simona Halep

Daniil Medvedev a eu un début facile dans sa défense du titre de l’US Open, battant Stefan Kozlov 6-2, 6-4, 6-0 lundi.

Simona Halep a eu une autre sortie précoce, celle-ci dans une première victoire mémorable au niveau de la tournée pour l’Ukrainienne Daria Snigur.

Snigur a bouleversé la tête de série n ° 7 6-2, 0-6, 6-4, puis a lutté à travers les larmes pour expliquer ce que la victoire signifiait pour sa famille et son pays, qui est en guerre avec la Russie.

Sur le même terrain du stade Arthur Ashe où Serena Williams a commencé ce qui pourrait être le dernier tournoi de sa carrière avec une victoire 6-3, 6-3 sur Danka Kovinic lundi soir, la tête de série Medvedev avait l’air aussi forte qu’en a battu Novak Djokovic lors de la finale de l’année dernière pour son premier titre majeur.

Medvedev s’est avancé pour affronter Arthur Rinderknech de France. Le Russe tente de devenir le premier champion à répétition à l’US Open depuis que Roger Federer en a remporté cinq d’affilée de 2004 à 2008.

“Je dois être à mon meilleur mercredi et je vais essayer d’y arriver”, a déclaré Medvedev.

Andy Murray a été un autre des premiers vainqueurs, 10 ans après avoir remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem à Flushing Meadows. Il a eu l’un des premiers bouleversements du tournoi en battant l’Argentin Francisco Cerundolo, numéro 24, 7-5, 6-3, 6-3.

“Cela semble être il y a longtemps”, a déclaré Murray à propos de sa victoire sur Djokovic en 2012. “Il s’est passé beaucoup de choses depuis lors dans ma carrière.”

Djokovic n’a pas pu se rendre au tournoi cette année car il n’est pas vacciné contre le COVID-19.

Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, n’y restera pas après avoir perdu les 11 premiers matchs contre le qualifié Daniel Elahi Galan avant de chuter 6-0, 6-1, 3-6, 7-5.

De nombreux fans arrivant pour la session de jour lors du dernier événement du Grand Chelem de la saison étaient concentrés sur le match qui mènerait à l’action de nuit. Williams, 23 fois championne majeure, a déclaré qu’elle se préparait à mettre fin à sa carrière de tennis.

Coco Gauff n’allait pas manquer ça, disant qu’elle allait changer ses plans et assister au lieu de regarder la télé dans sa chambre d’hôtel.

“En y réfléchissant, j’étais, comme, je dois regarder”, a déclaré l’Américaine de 18 ans après sa victoire en deux sets. “Je suis excité et, vous savez, ce n’est pas souvent que nous regardons des matchs en direct, pour être honnête.”

Williams a fait face à des conditions plus confortables après un départ chaud sous un ciel ensoleillé à Flushing Meadows. Menant 3-0 dans le troisième set, Medvedev a dit à l’arbitre de chaise qu’il voulait un sac de glace pour pouvoir le mettre sur sa tête.

“Il faisait assez chaud aujourd’hui et humide”, a déclaré Medvedev. «Je vois les autres gars venir de cinq joueurs dans les vestiaires, de jolis visages rouges. C’est aussi amusant d’une certaine manière parfois de traverser ces conditions. Même aujourd’hui, le match n’a peut-être pas été aussi intense et long, mais oui, j’ai beaucoup transpiré et ce n’était pas facile.

Snigur disputait son premier match dans le tableau principal d’un Grand Chelem. La jeune femme de 20 ans portait un ruban aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien sur sa poitrine, et elle a mis ses mains autour après avoir remporté la victoire.

Elle a joué la semaine dernière à l’exposition “Tennis Plays for Peace” pour collecter des fonds pour aider l’Ukraine. C’était au stade Louis Armstrong, ce qui a peut-être un peu calmé ses nerfs lorsqu’elle a été renvoyée sur le même terrain lundi.

“Je pense que cela m’a aidé parce que j’étais ici dans ‘Tennis Plays for Peace’ et je pense que cela m’a un peu aidé”, a déclaré Snigur alors qu’elle luttait contre les larmes lors d’un entretien sur le terrain.

Halep avait remporté 19 de ses 22 derniers matchs et est récemment revenue dans le top 10, mais l’US Open a été le majeur le plus difficile pour la double championne du Grand Chelem. Elle a une fiche de 21-11 à New York et a perdu au premier tour de trois de ses cinq dernières apparitions.

Bianca Andreescu, championne de l’US Open 2019, a eu besoin de trois sets pour dépasser Harmony Tan, la joueuse française qui a battu Williams au premier tour à Wimbledon.

Deux autres anciens champions ont eu de courts séjours. Dominic Thiem, le champion 2020 absent l’an dernier à cause d’une blessure, est tombé face à Pablo Carreño Busta en quatre sets. Le vainqueur 2016, Stan Wawrinka, a abandonné son match contre Corentin Moutet après avoir perdu un bris d’égalité au deuxième set. Il a été en proie à des blessures ces dernières années.

La tête de série n ° 29 Tommy Paul a surmonté la chaleur pour survivre à Bernabe Zapata Miralles 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5 en 3 heures et 10 minutes. Son compatriote américain Sebastian Korda a également remporté sa première victoire à son domicile Slam, battant Facundo Bagnis en quatre sets.

Un autre Américain a avancé dans un bouleversement, avec JJ Wolf évinçant la tête de série n ° 16 Roberto Bautista Agut en deux sets.

De plus, Wu Yibing est devenu le premier Chinois à remporter un match de l’US Open à l’ère professionnelle, bouleversant la tête de série n ° 31 Nikoloz Basilashvili 6-3, 6-4, 6-0. Il s’était frayé un chemin dans le peloton lors du tournoi de qualification, rejoignant son compatriote et compatriote qualificatif Zhang Zhizhen en tant que premier homme chinois dans le tableau principal de l’US Open depuis le début de l’ère ouverte en 1968.

Zhang a perdu son match du premier tour.

Maria Sakkari, troisième tête de série, et Caroline Garcia, n ° 17, ont été parmi les premières gagnantes du côté féminin, Sakkari ayant vaincu la demi-finaliste de Wimbledon Tatjana Maria en trois sets.

