Daniil Medvedev a passé 10 jours au lit après avoir contracté le COVID-19 avant le Monte Carlo Masters | Nouvelles du tennis

Daniil Medvedev dit qu’il se sent en forme et en bonne santé après s’être remis du COVID-19

Daniil Medvedev a révélé qu’il souffrait de maladie et de certains symptômes après avoir contracté le COVID-19 avant le Monte Calro Masters le mois dernier.

Le Russe, qui vit dans la principauté, est revenu sur le terrain après avoir lutté contre la maladie pour jouer à l’Open de Madrid de cette semaine.

Medvedev a été placé en isolement et surveillé par le médecin du tournoi et les équipes médicales de l’ATP avant de passer du temps à la maison à se remettre du virus, mais le joueur de 25 ans dit qu’il se sent à nouveau en forme et en bonne santé.

« Oui, je me sens en forme, c’est la première chose, car sinon je ne viendrais pas ici », a déclaré Medvedev, qui ouvre sa campagne contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina mercredi.

«J’essaierais de mieux récupérer et peut-être aller à Rome ou voir. J’ai ressenti des nausées, des symptômes. C’était comme un fort rhume tu sais, ou quelque chose comme ça. J’avais un peu de nez et de gorge bloqués. Faiblesse pendant un quelques jours, mais pas plus.

« Revenir n’a pas été facile quatre ou cinq premiers jours surtout après avoir passé 10 jours dans ton lit à la maison aussi. Donc j’ai l’impression d’avoir passé une bonne semaine et demie d’entraînement et je viens de gagner des doubles, donc tout semble positif. . Bien sûr, j’ai hâte de jouer ici. «

Medvedev dit qu’il prend son rétablissement « étape par étape »

Medvedev se prépare maintenant à jouer à Madrid avant de se rendre à Rome avant l’Open de France de cette année à Roland Garros, qui débutera le 30 mai.

« L’objectif en fait pour les trois tournois, Rome, Roland Garros et Madrid est de gagner au moins un match dans chacun d’eux. Pas à pas », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, quand je viens à un tournoi, l’objectif principal est de le gagner, mais c’est plus difficile sur terre battue que sur terrain dur, donc nous allons ajuster, faire de mon mieux, espérer montrer du bon tennis, car c’est le plus important quand Je montre un bon tennis, je peux gagner de très bons matches. «

