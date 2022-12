Danielle Smith rejette la suggestion selon laquelle le projet de loi donnant des pouvoirs étendus au cabinet était une erreur

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, rejette les suggestions selon lesquelles elle aurait fait une erreur lorsqu’elle a présenté un projet de loi qui donnerait à son cabinet des pouvoirs étendus pour réécrire les lois en dehors du processus législatif.

Smith dit que les modifications apportées à sa loi sur la souveraineté renversant cette autorité reflètent simplement le processus normal d’affinement et de clarification de la législation.

“La loi sur la souveraineté n’était pas parfaite dans sa formulation. C’est pourquoi elle est modifiée”, a déclaré Smith aux journalistes mardi. “Il y a quelques précisions que nous devions apporter.

“Je considère cela comme faisant partie du processus. Vous introduisez des projets de loi avec trois lectures pour une raison.”

Smith a été largement critiquée pour avoir introduit ces pouvoirs incontrôlés dans sa loi sur la souveraineté dans le cadre d’un plan plus large visant à lutter contre ce qu’elle considère comme une intrusion fédérale dans les domaines de responsabilité provinciale.

Après avoir été accusée la semaine dernière que le projet de loi donnait ces pouvoirs à son cabinet, Smith a fait marche arrière ce week-end et a déclaré qu’il y aurait des amendements pour y remédier.

Ses commentaires ont fait écho à ceux du ministre de la Justice Tyler Shandro lundi, lorsqu’il a déclaré aux journalistes: “Je ne vais pas qualifier cela d’erreur.”

Ni Smith ni Shandro n’ont expliqué comment les pouvoirs se sont retrouvés dans le projet de loi s’ils n’étaient pas censés y être.

Shandro a repoussé lundi les journalistes, qui ont laissé entendre que lui et les autres membres du gouvernement conservateur uni de Smith ne comprenaient pas que le projet de loi contenait la disposition sur les pouvoirs étendus.

“Bien sûr, le projet de loi a été compris”, a déclaré Shandro.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec la façon dont le projet de loi original était rédigé, Shandro, un avocat, a répondu : « J’ai donné des conseils juridiques à [cabinet] quelles sont les options et quels sont les avantages et les inconvénients pour les différents points de décision.”

“Je suis un membre de [cabinet] qui vote dessus », a-t-il dit. « Je ne vais pas parler spécifiquement d’un point de décision particulier et de ce que mon conseil était à ce sujet. Je pense que ce serait violer la confidentialité du Cabinet. »

L’opposition veut voir des conseils juridiques

Le NPD de l’opposition dit que Smith s’est soit fait prendre en train d’essayer de faire une prise de pouvoir finale, soit qu’elle est tellement incompétente qu’elle a présenté un projet de loi autoritaire sans savoir qu’elle le faisait.

Mardi, le porte-parole du NPD en matière de justice, Irfan Sabir, a demandé au Cabinet de lever la confidentialité pour Shandro afin qu’il puisse expliquer aux Albertains quels conseils juridiques il a fournis.

“Si le gouvernement veut conserver une once de crédibilité, il devrait publier les conseils juridiques qu’il a reçus”, a déclaré Sabir dans un communiqué.

“Toute cette incertitude nuit à notre réputation et à notre avenir économique.”

Le projet de loi est en deuxième lecture. L’étape suivante, le comité plénier, est celle où le projet de loi doit être débattu plus en détail, et c’est à ce moment-là que des amendements sont attendus.

Lundi, les membres du caucus de l’UCP ont annoncé qu’ils transmettraient deux amendements.

Le premier changement préciserait que toute modification apportée par le cabinet aux lois en vertu de la loi sur la souveraineté ne peut être faite en secret, mais doit plutôt revenir à la chambre pour le processus normal de débat et d’approbation.

Le caucus a également voté pour proposer un amendement visant à préciser quand le cabinet peut agir.

En vertu du projet de loi, le cabinet dispose d’une grande latitude pour répondre à toute politique ou tout programme de droit fédéral qu’il juge nuisible aux intérêts de l’Alberta.

Avec l’amendement, le préjudice serait défini comme tout ce qu’une majorité de la législature considère comme une intrusion fédérale inconstitutionnelle dans les domaines de responsabilité des provinces.

Le whip du caucus, Brad Rutherford, a déclaré que les changements reflétaient les préoccupations des membres exprimées par les électeurs.

Smith a déclaré qu’elle se félicitait des amendements.

Le projet de loi a été critiqué par des politologues et des experts juridiques comme étant constitutionnellement discutable et une menace pour les freins et contrepoids de la démocratie.

Les dirigeants autochtones se sont prononcés contre, affirmant qu’il bafoue les droits issus des traités. Des groupes d’affaires, dont la Chambre de commerce de Calgary, préviennent que l’incertitude juridique entourant le projet de loi n’est pas bonne pour l’investissement.

On craint également que le législateur usurpe le rôle des tribunaux en décidant lui-même, en vertu du projet de loi, de ce qui est constitutionnel et de ce qui ne l’est pas.