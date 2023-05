Danielle Smith, Rachel Notley et tout ce qu’ils souhaitent que les électeurs albertains ne regardent pas

Les chefs de parti se tenaient à quelques mètres l’un de l’autre, mais Danielle Smith aurait aussi bien pu se trouver dans une cabine de radio dans un autre bâtiment, ou à des heures de là où se trouvait Rachel Notley.

La chef de l’UCP s’est abstenue de jeter les yeux dans la direction de sa rivale du NPD tout au long du débat. Pas question de regarder Notley pendant que Smith débattait ; pas de pivoter son cou sur le côté pendant qu’elle écoutait.

Le visage et le regard de la première ministre sortante étaient constamment concentrés sur la caméra devant elle, à la manière d’une présentatrice de télévision. Alors que les stratèges politiques insistent constamment pour qu’un dirigeant s’adresse directement aux électeurs plutôt qu’à son adversaire, la performance de Smith a poussé cette sagesse conventionnelle à l’extrême.

Bien sûr, lorsque vous passez une heure à la télévision en direct, on ne sait jamais quoi faire de ses yeux – ou de ses mains, comme Notley l’a montré lorsqu’elle a fait référence à 35 000 nouveaux étudiants sans professeurs et a levé quatre doigts.

Notley a enregistré moins d’heures de médias en direct dans sa vie que l’ex-diffuseur Smith, mais il s’agit de son troisième débat des chefs électoraux (après 2015 et 2019) après le deuxième de son adversaire (2012). Le regard de la chef du NPD a basculé, parfois de manière hésitante, entre la personne à ses côtés et la masse d’Albertains qui la regardaient.

Smith savait ce qu’elle devait faire.

En tant que leader sortante et apparente, elle a dû passer 60 minutes à ne pas se faire secouer et à paraître cohérente. Elle a accompli cela.

Notley espérait peut-être secouer, mais les initiés de l’UCP avaient espéré que Smith garderait le sang-froid imperturbable qu’elle avait transmis pendant des mois de joutes de la période des questions entre les deux dirigeants. Ils seraient fiers de l’équilibre de jeudi soir.

Le chef du NPD avait peut-être plus de zingers, mais est-ce que quelqu’un sur scène était zingé ou zung?

Ne croyez pas le battage médiatique

Autant les politiciens présentent les débats des chefs comme des tournants majeurs dans une campagne, autant ils le sont rarement.

Il y a une raison pour laquelle nous nous souvenons encore du moment « vous aviez une option » du chef conservateur Brian Mulroney en 1984 contre John Turner des libéraux – c’est parce que nous avons passé les quatre décennies sans aucune ligne à distance aussi mémorable ou puissante.

Et oui, Notley a été le bienfaiteur en 2015 d’une performance lamentable du titulaire Jim Prentice et de sa boutade « les maths sont difficiles ». En 2054, les accros de la politique albertaine en parleront encore avec émotion, à la recherche insaisissable du coup de grâce du prochain débat.

La soirée de débat de Notley contre son rival progressiste-conservateur Jim Prentice en 2015 est l’un des rares cas où un débat a marqué un tournant dans une élection. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Mais avec le seul débat des chefs de l’Alberta en 2023, il semblait y avoir un plus grand potentiel pour un moment indélébile que les électeurs pourraient emporter avec eux dans les urnes.

La confrontation des chefs en tête-à-tête est extrêmement rare dans l’histoire du Canada et sans précédent en Alberta.

Dans presque tous les débats, les autres chefs de parti siégeant à la législature ou au Parlement obtiennent leurs propres lutrins, laissant les candidats les moins prometteurs voler la vedette et le temps de parole des principales attractions électorales. Dans les débats provinciaux passés, ou dans les versions fédérales, plusieurs chefs se ligueront contre le titulaire ou le favori; ou, un leader peut trianguler et utiliser les éloges d’un rival comme un gourdin contre l’autre.

C’est différent avec deux meneurs, deux pupitres. Certes, un débat entre deux femmes dirigeantes est une première provinciale canadienne, les costumes bleu marine des hommes de l’affaire typique remplacés jeudi par deux femmes en vestes (de façon inattendue) bleu roi.

Désastreux vs indigne de confiance

Dans un monde politique réel sans gagnants clairs ni KO, les débats restent des moments bien scrutés pour voir comment les chefs de parti se comportent sous les projecteurs, quelles sont leurs idées clés et comment ils répondent aux défis.

Alors que les yeux de Smith suggéraient qu’elle ignorait Notley, la rhétorique du chef de l’UCP contredisait cela.

Une grande partie de son débat a porté sur la représentation de Notley et du NPD comme causant une catastrophe provinciale alors qu’ils étaient au gouvernement – l’Alberta presque en faillite, a déclaré Smith – et des catastrophes inévitables si cette horde de candidats « anti-pétrole » et « defund the police » étaient autorisés à à nouveau les leviers de commande.

Certains des moments les plus brillants de positivité et d’idées de Smith sont survenus alors qu’elle parlait des efforts récents de son gouvernement UCP en matière de soins de santé, déclarant qu’elle avait étouffé la crise de la répartition des ambulances et réduit les listes d’attente chirurgicales. C’est bien sûr le territoire où le NPD se sent le plus fort et le plus convaincu que les Albertains perçoivent toujours un système mal géré en crise, mais le chef de l’UCP s’est efforcé d’être beaucoup plus ensoleillé face à la situation et a plaidé pour plus de temps pour continuer à l’améliorer.

Notley a essayé de définir les défis de l’Alberta en termes plus spécifiques, en parlant de la spirale des factures de services publics commençant à ressembler à des paiements hypothécaires, ou de l’enseignant avec une classe de 1re année surpeuplée qui s’est découragé lorsqu’aucun assistant n’est jamais arrivé pour aider.

« Le stress n’est pas le COVID. Le stress, c’est ce gouvernement », a déclaré Notley, en réponse à Smith insistant sur le fait que les tensions du système éducatif sont toutes dues à la pandémie.

Et la chef du NPD s’est efforcée d’intégrer la question de la confiance dans presque toutes les sections du débat, martelant les nombreux commentaires passés de Smith sur la privatisation de la santé – la «garantie» de Smith qu’elle ne le fera pas, bon sang – et les nouvelles munitions présentées par la commissaire à l’éthique Marguerite La conclusion de Trussler selon laquelle Smith avait a enfreint les règles sur les conflits d’intérêts en pressant le ministre de la Justice Tyler Shandro sur l’affaire de méfait criminel du pasteur maintenant condamné Artur Pawlowski.

« Chaque jour est un nouveau drame. Assez, c’est assez », a déclaré Notley dans son discours de clôture.

Danielle Smith, montrée ici lors d’un événement de campagne la semaine avant le débat, a évité de regarder sa rivale Rachel Notley tout au long de leur confrontation en tête-à-tête. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Plutôt que de s’engager dans l’affirmation de Notley selon laquelle elle a enfreint la loi, la chef de l’UCP a préféré se concentrer sur elle-même, affirmant que le NPD (et CBC) avait tort de contacter directement les procureurs de la Couronne sur les affaires et qu’elle devait apprendre de meilleures façons d’engager sa justice. ministre. « Écoutez, je ne suis pas avocat », a raisonné Smith.

« C’était une erreur, je ne suis pas une personne parfaite », a-t-elle déclaré par la suite, s’adressant à une foule de journalistes, dont aucun n’admettrait probablement être parfait non plus.

À six mois du drame de la loi sur la souveraineté dont Smith n’aime plus parler, avec de nouvelles controverses à gérer, la dirigeante de l’UCP est celle qui s’est présentée comme la plus satisfaite de son mandat de première ministre.

« Je cours sur mon dossier. Elle fuit le sien », a déclaré Smith.

Il y a du vrai là-dedans, même dans la réponse de Notley à une question des médias pour savoir si elle est fière de son mandat de première ministre. La réponse : une bonne partie, mais il y a des choses qu’elle ne referait pas si on lui donnait une autre occasion de diriger l’Alberta.

Chaque dirigeant fuit son passé. On ne veut pas beaucoup parler de la façon dont elle gouvernait il y a quatre ans. L’autre ne veut pas parler de beaucoup de choses qu’elle a faites, dites ou cru il y a plusieurs années, il y a deux ans, l’année dernière, il y a quelques mois.

Et tous deux demandent aux Albertains de passer quatre ans aux commandes.