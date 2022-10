Danielle Smith prête à mener le combat des ressources à Ottawa

OTTAWA –

La première ministre désignée de l’Alberta, Danielle Smith, se dit prête à se battre à Ottawa pour l’autonomie de l’Alberta afin de développer ses ressources, afin qu’elle puisse construire des pipelines pour acheminer le pétrole et le gaz vers le marché et stimuler les secteurs forestier et agricole.

« Nous avons toujours été traités comme un niveau subalterne de gouvernement », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue à l’émission Question Period de CTV, diffusée dimanche. « Nous avons agi comme ça. Mais on va arrêter d’agir comme ça. Nous allons prendre notre place en tant que partenaire principal de la Confédération.

Smith prévoit également de renvoyer la taxe fédérale sur le carbone devant la Cour suprême, après qu’elle a statué l’année dernière que la politique était constitutionnelle.

Elle a ajouté que l’Alberta méritait le respect d’être l’une des plus grandes économies du pays et a fait écho à des parties de son discours de victoire électorale de jeudi soir selon lesquelles les Albertains ne seront pas « réduits au silence et censurés », et la province ne « demandera plus la permission à Ottawa de être prospère et libre.

“Nous n’aurons pas nos ressources enclavées ou notre énergie supprimée progressivement par un Premier ministre vertueux”, a-t-elle déclaré lors de son discours. « Les Albertains, et non Ottawa, traceront notre propre destin selon nos propres conditions et nous travaillerons avec nos concitoyens canadiens pour bâtir le pays le plus libre et le plus prospère au monde.

Smith a déclaré à la période des questions de CTV qu’elle était prête à travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral, mais qu’elle allait «pousser très fort» pour développer des ressources.

“Ils peuvent nous traduire en justice s’ils veulent nous arrêter, mais je pense que nous gagnerions cette bataille”, a-t-elle déclaré. “C’est ce que j’attends avec impatience.”

Smith a promis de faire pression pour plus d’autonomie pour l’Alberta tout au long de sa campagne. La première ministre désignée espère déposer sa controversée loi sur la souveraineté de l’Alberta d’ici le début de décembre, suite à son intention de remporter un siège à l’Assemblée législative lors d’une élection partielle lancée dès la semaine prochaine.

La loi donnerait à l’Assemblée législative de l’Alberta le pouvoir d’ignorer les lois fédérales qu’elle juge contraires aux meilleurs intérêts de la province.

“Je pense qu’il est juste pour le gouvernement fédéral de leur faire savoir que nous remettons notre relation à ce qu’elle était censée être”, a déclaré Smith.

Dans une entrevue distincte également diffusée dimanche, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré à la période des questions de CTV que, bien que l’Alberta «pousse à la limite en ce qui concerne certains de ces problèmes», il existe encore des possibilités de travailler ensemble, y compris à son bureau régional de l’énergie et Tableaux des ressources.

“Je continue d’être d’avis que cette fédération fonctionne mieux lorsque nous trouvons des voies pour travailler ensemble, en comprenant qu’il existe toujours des différences”, a-t-il déclaré.

Quant à la promesse de Smith de ramener la taxe fédérale sur le carbone à la Cour suprême – arguant que les crises récentes de l’énergie et de l’accessibilité sont de «nouvelles informations» que le tribunal devrait prendre en compte avant de rendre une nouvelle décision – Wilkinson a déclaré qu’il pensait que «cette question a été en grande partie réglée».

“C’est aux tribunaux de décider s’ils acceptent une nouvelle contestation, mais je dirais que d’un point de vue juridique, je pense que la barre est très haute”, a-t-il déclaré. “Ce serait très inhabituel car je pense que la Cour suprême entendrait à nouveau une affaire et vient de trancher, et il y aurait presque certainement un processus qu’il faudrait suivre et les arguments devraient vraiment être des arguments fondamentalement nouveaux.”

“Mais bien sûr, l’Alberta est libre de réessayer devant les tribunaux si elle estime que cela vaut la peine d’être fait”, a-t-il ajouté. «Je dirais simplement que je pense que la question est réglée. Il existe des moyens par lesquels nous pouvons réellement avancer sans dépenser beaucoup plus d’argent pour plaider une question qui, je pense, a déjà été résolue.