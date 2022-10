Danielle Smith pourrait faire passer Poilievre pour un poids léger de droite : Don Martin

Le prochain premier ministre de l’Alberta pourrait bien faire passer le chef conservateur Pierre Poilievre pour un poids léger de droite.

Rencontrez Danielle Smith, l’ancienne chef du parti Wild Rose en disgrâce, qui est maintenant sur le point de devenir la plus féroce antagoniste provinciale du premier ministre Justin Trudeau à la tête du Parti conservateur uni.

Après une campagne née de l’opposition au mandat des vaccins au milieu de l’aliénation de l’Alberta sur plusieurs fronts, Smith’s a envisagé jeudi un shoo-in pour la direction de l’UPC, qui s’accompagne du titre de premier ministre de l’Alberta.

C’est un autre miracle dans les Prairies, étant donné que la tolérance de Smith pour les opinions extrêmes de deux de ses députés lui a coûté une élection de 2012 qu’elle aurait pu gagner. Les choses ont empiré lorsqu’elle a mené une défection désastreuse de Wildrose aux progressistes-conservateurs avant de subir l’indignité de se voir refuser une nomination PC pour se faire réélire.

RESSUSCITÉ EN TANT QUE CHEF REBELLE

Abandonnée pour politiquement morte il y a à peine sept ans, elle est ressuscitée en tant que chef rebelle de la résistance provinciale, un premier ministre s’engageant à construire des pare-feu juridictionnels autour de sa province contre toutes les institutions fédérales, décisions, lois ou politiques insultantes qui offensent les sensibilités d’Alberta-First.

Associez sa victoire probable à la lune de miel actuelle de Poilievre et à la réélection triomphale du premier ministre du Québec François Legault lundi et Trudeau doit se demander pourquoi il voudrait être coincé au milieu avec tous ces clowns à gauche et ces farceurs à droite. Désolé, le classique de Stealers Wheel est en boucle dans ma tête.

Maintenant, avant que Trudeau ne devienne tout tremblant à l’idée que Smith rugisse à l’attaque contre son gouvernement, le nouveau premier ministre aura un défi de taille pour gagner d’abord ses concitoyens albertains.

Après tout, sa victoire probable viendra d’un groupe de 123 000 membres de l’UCP, ceci dans une population provinciale de 4,3 millions. En d’autres termes, elle a probablement un soutien profond dans une base très peu profonde de vrais croyants bleus.

Et ces croyants semblent en décalage avec les Albertains tout à fait normaux, selon les sondages.

Ils montrent constamment que les positions abrasives de Smith sont plus une préoccupation générale des électeurs que des rebuffades réelles ou imaginaires d’Ottawa. Les inquiétudes des électeurs tournent autour de l’inflation, des soins de santé, du logement abordable et des factures d’épicerie, et non de la priorité de Smith de livrer une attaque à Ottawa en introduisant la controversée Alberta Sovereignty Act lors de son premier jour en tant que leader à l’Assemblée législative.

Et n’oublions pas que les prochaines élections ne sont que dans huit mois. C’est un temps précieux pour une première ministre naissante pour redresser sa faible fortune personnelle et de parti, en particulier lorsque l’UCP se dirige vers un anéantissement à Edmonton et aura probablement du mal à conserver ses sièges à Calgary.

Le bon sens suggère que Smith devrait reproduire le pivot souple que Poilievre fait maintenant, ce qui, dans le cas du chef conservateur fédéral, signifie simplement ne plus mentionner ses positions les plus controversées.

DES CROYANCES DE DROITE DUR CIMENTÉES DANS SON ADN

Mais ayant couvert ou travaillé avec Smith depuis ses jours en tant que conseillère d’école publique combative et éditorialiste du Calgary Herald, je crois que les croyances de la droite dure sont cimentées dans son ADN avec des conducteurs de pieux et ne sont pas facilement délogées simplement parce que l’opportunité politique se présente.

Il est donc presque inimaginable à ce stade de s’éloigner de l’Alberta Sovereignty Act constitutionnellement ridicule, une proposition de nation dans une nation permettant à la législature de refuser l’application de lois ou de politiques fédérales qu’elle considère comme une infraction provinciale.

Ensuite, il y a ces notions idiotes de créer un régime de retraite de l’Alberta, un casse-tête bureaucratique pour ceux qui déménagent dans la province ou qui en sortent, et une force de police provinciale pour remplacer la GRC.

« En gros, sa position, c’est qu’on veut tout ce que le Québec a, que ça ait du sens ou pas », confie un ancien ministre.

Mais ne sous-estimez pas entièrement le renouveau politique de Smith. Alors que les sourcils se froncent pour se souvenir d’une réalisation emblématique de Smith jusqu’à présent, sa passion pour la cause des droits provinciaux soutenue par son charisme articulé entraînera sans aucun doute une bosse politique dans les sondages.

Aux côtés de Pierre Poilievre, Danielle Smith déchaînera un formidable coup de poing contre Trudeau alors qu’elle enflamme la colère des Albertains qui détestent leur premier ministre polarisant et moralisateur et, à tort ou à raison, blâment son gouvernement pour les fortunes chancelantes de leur province.

Ce ne sera pas très amusant pour Justin Trudeau d’être coincé au milieu de coups de doigts en colère de tous les côtés. Surtout si les clowns et les farceurs ont le dernier mot.

