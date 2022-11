Danielle Smith perd le milieu modéré de l’Alberta. Maintenant, elle va essayer de les récupérer

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cette analyse fait partie d’une série d’articles issus de cette recherche. D’autres histoires suivront.

Des heures après elle victoire aux élections partielles la semaine dernière, Danielle Smith a dirigé son fil Twitter sur la lutte contre l’inflation. Parmi une série de tweets, un s’est démarqué : un sérieux photo d’elle-même écoutant un groupe de femmes qui pourraient passer pour une image de stock de mères de banlieue. L’infographie du tweet s’est engagée à examiner les coûts des services publics et à cibler l’aide gouvernementale sur le coût de la vie.

Son pivot tant attendu prenait une forme plus solide – de la politique de griefs populaire auprès de sa base conservatrice aux préoccupations quotidiennes de la hausse des prix de la nourriture et du carburant, et les goulots d’étranglement dans les salles d’urgence des hôpitaux de la province.

Dans son discours de victoire aux élections partielles, elle s’est engagée à prendre « des mesures substantielles et sans précédent pour aider les Albertains et leurs familles ».

Aujourd’hui, notre gouvernement a pris des mesures en matière d’abordabilité : ☑️Meilleur soutien du revenu pour les personnes âgées

☑️Réindexation de l’AISH pour nos plus vulnérables

☑️Allègement ciblé du coût de la vie

☑️Examen immédiat d’électricité & coûts des services publics

➕Plus ! Lire : https://t.co/p02dbhh3jP#abpoli #ableg pic.twitter.com/0PWZMJaF5V —@ABDanielleSmith

Smith a déclenché la course à la chefferie du Parti conservateur uni (UCP) au pouvoir avec une rhétorique enflammée anti-Ottawa et une projet de loi sur la souveraineté .

Puis, le jour où elle a accédé au poste le plus élevé de la province, Smith a suscité encore plus de controverse avec son affirmation controversée selon laquelle les personnes non vaccinées étaient les “ groupe le plus discriminé ” – en accord avec son point de vue sur les restrictions COVID que seule une minorité d’Albertains semble partager.

Contrairement à ses prédécesseurs, Smith n’a pas eu l’habituel éclat de lune de miel d’un nouveau leader. Le récent sondage Road Ahead de CBC News suggère le NPD mène l’UCP dans les préférences des électeurs, 47 % contre 38.

Une plongée en profondeur dans les données met en lumière la déconnexion entre la rhétorique de Smith et les valeurs plus modérées de la plupart des Albertains – en particulier dans les zones urbaines – sur des questions allant de l’environnement à la gestion de la pandémie. Le chemin de l’UCP vers la victoire semble raide. Cela nécessite de ramasser les électeurs modérés, qui préfèrent le NPD en ce moment de plus de 30 points de pourcentage, indique le sondage.

“Vous voyez une population qui devient plus tempérée, plus modérée, plus centriste à un moment où il semble que le parti au pouvoir devient plus militant”, a déclaré la sondeuse Janet Brown, qui a mené l’enquête. rechercher pour CBC News.

Brun et d’autres observateurs politiques de longue date de l’Alberta disent qu’il serait politiquement stratégique pour Smith de se tourner maintenant vers les valeurs de la plupart des électeurs de la province des Prairies.

Mais le peut-elle ?

Valeurs et électeurs albertains

Le sondage de CBC News a posé à un échantillon aléatoire de 1 200 électeurs albertains plus d’une douzaine de questions de «valeur», allant du rôle du gouvernement dans l’économie à des questions sociales telles que l’immigration et l’égalité.

Et tandis que les mots barbelés des politiciens et le discours pugiliste sur la pandémie peuvent donner l’impression que notre politique est amèrement polarisée, les données des sondages suggèrent que les Albertains ne sont pas aussi divisés. Un grand milieu mou d’électeurs albertains conservent des valeurs plutôt centristes.

« Il y a des groupes solides à chaque extrémité du spectre politique, et ce sont les gens dont la voix a tendance à être entendue dans la sphère publique. La majorité des électeurs du centre écoutent », a déclaré la politologue Lisa Young de l’Université de Calgary, qui passé en revue les conclusions.

Utilisant 15 sondages nous avons extrait cinq facteurs – ou construits sous-jacents – qui sont corrélés ou regroupés : le conservatisme économique, le populisme, la désaffection occidentale, le conservatisme culturel, et l’énergie et l’environnement.

Nous avons ensuite regroupé ou regroupé ces scores de valeur pour comprendre comment les valeurs politiques façonnent et prédisent éventuellement le choix de vote en Alberta. Nous avons divisé l’Alberta en cinq groupes d’électeurs :

La gauche cohérente comprend 15 % des Albertains. Ce groupe est constamment de gauche sur toutes les valeurs, allant de l’environnement au rôle du gouvernement dans l’économie. Sans surprise, 93 % de ce groupe a l’intention de voter pour le NPD.

Le droit cohérent représente 18 % des électeurs albertains. Les valeurs de ce cluster sont toujours de droite sur des questions telles que l’immigration ou faire plus pour les peuples autochtones. L’UCP a un verrou sur 71 pour cent de ces électeurs.

Le milieu modéré comprend le plus grand groupe – 42 pour cent des électeurs. Ce groupe, pour la plupart, a des valeurs centristes, mais penche légèrement vers la droite sur des valeurs culturellement conservatrices telles que l’immigration et plus d’aide pour les peuples autochtones. Il penche également légèrement à gauche sur les questions économiques, l’énergie/l’environnement et la désaffection envers l’Occident. Cinquante-deux pour cent de ce grand groupe disent qu’ils voteront pour le NPD, tandis que 20 pour cent voteront pour Smith et l’UCP – une avance substantielle pour le parti d’opposition parmi ce segment d’électeurs pivot. Ce groupe a tendance à vivre dans les zones urbaines. Les régions à l’extérieur d’Edmonton et de Calgary sont souvent qualifiées à tort d’« Alberta rurale ». Mais selon ces données, les habitants de Red Deer ont plus de valeurs en commun avec les habitants de Calgary et d’Edmonton qu’avec les habitants d’une petite ville comme Coronation à l’est de Red Deer.

La droite la moins culturellement conservatrice représente 14 % des électeurs. Ce groupe s’incline vers la droite sur la plupart des dimensions de valeur, à l’exception des valeurs culturellement conservatrices, où il s’incline légèrement vers la gauche. De plus, il est plus à droite que le deuxième groupe sur les questions économiques, l’énergie/l’environnement et la désaffection envers l’Occident. La majorité de ce groupe (81 %) a l’intention de voter UCP.

Les électeurs swing potentiels regroupe 11 % des électeurs albertains. Ce groupe a un mélange de positions de valeurs : plutôt à gauche sur le populisme et les questions culturelles, mais plutôt à droite sur la désaffection de l’Occident et à droite sur l’énergie/l’environnement. Le choix de vote pour ce groupe favorise le NPD, avec 51 %, et l’UCP avec 18 %. Fait intéressant, 12 % de ce groupe sont des « électeurs orphelins », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas proposé de parti préféré lorsqu’on leur a posé la question lors de l’enquête. Les 11 % restants de ce groupe ont l’intention de voter pour d’autres partis albertains, notamment les Libéraux, les Verts et le Parti de l’Alberta.

Il ne fait aucun doute que le groupe trois – le «moyen modéré» – est le gros lot des élections provinciales prévues en mai prochain.

La politique des valeurs

Attendez-vous à ce que l’UCP et le NPD tentent de capturer le groupe “moyen modéré” identifié dans l’analyse des données de CBC News.

“Ce groupe va vraiment décider de l’élection et de la direction de la province dans un avenir prévisible”, a déclaré Young. “Ils sont flexibles… ils sont ouverts à bouger, à voter pour un parti qu’ils considèrent comme plus proche de leurs valeurs, mais aussi compétent.”

Le pivot supposé de Smith vers l’inflation – et ce que son équipe perçoit comme les mères de banlieue veulent – suggère que l’UCP a l’intention de s’en prendre aux femmes modérées, un groupe important d’électeurs.

“Mon sentiment est que ce qu’elle a en tête, c’est qu’il y a des femmes de banlieue qui sont à sa disposition … avec l’espoir qu’elles amèneront peut-être leur conjoint avec elles”, a déclaré Young.

Quatre Albertains sur 10 se situent dans la « moyenne modérée » – principalement centristes dans leurs opinions sur les problèmes, mais certains penchent à droite sur certaines questions culturelles et à gauche sur les questions économiques et environnementales. L’UCP de Smith est loin derrière le NPD de Rachel Notley avec ce groupe. (Ose Irete/CBC)

Il ne fait aucun doute que le NPD continuera à diriger ses messages politiques vers ce groupe également. Ce groupe – et en particulier les modérés de Calgary – déterminera probablement qui remportera le vote de mai prochain.

N’oubliez pas que les néo-démocrates mènent l’UCP par 32 points dans ce groupe d’électeurs modérés. Pas de surprise, la fête est récente Messagerie a mis l’accent sur l’abordabilité, les soins de santé et un plan de diversification économique.

“Ils doivent continuer à se présenter comme une alternative centriste compétente, un gouvernement en attente. Rachel Notley devrait agir comme si elle était déjà première ministre”, a ajouté Young.

Brown qualifie la grande avance du NPD avec les électeurs du milieu de la route d’historiquement notable, soulignant que traditionnellement l’ancien Parti progressiste-conservateur était le « parti de la grande tente » qui évoluait avec l’opinion publique dominante, tandis que les politiques du NPD étaient davantage guidées par son idéologie progressiste fondamentale. Brown dit que cela semble avoir basculé.

“Nous avons le NPD, qui essaie d’élargir son attrait, dont les politiques sont plus proches de l’opinion publique dominante. Et nous avons l’UCP, qui est du côté des questions plus controversées, des choses qui pourraient les empêcher d’obtenir élu en 2023 », a déclaré Brown.

Elle pense également que le meilleur jeu de vote de l’UCP est de mieux aligner sa rhétorique sur les valeurs de la majorité des Albertains.

“La raison pour laquelle l’UCP n’est pas très populaire en ce moment est qu’ils ne parlent pas des bons problèmes”, a déclaré Brown.

Mais Brown souligne qu’il a fallu un certain temps à Smith pour passer de parler de souveraineté et de COVID-19 à d’autres problèmes et valeurs qui reflètent la majorité des attitudes des Albertains.

“Elle semble réticente à faire ce pivot. La question sera donc de savoir si les Albertains verront ce pivot comme authentique ou le verront-ils simplement comme une tentative cynique de se faire élire?”

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Opinion Research. L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui impliquait de contacter les répondants par téléphone et de leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.