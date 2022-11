Danielle Smith parle d’Ottawa. Les Albertains ont la santé et l’inflation en tête

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cette analyse fait partie d’une série d’articles issus de cette recherche. D’autres histoires suivront.

Entre deux emplois politiques, Danielle Smith a animé une émission de radio parlée . Pendant près de six ans, elle aurait eu le doigt sur l’humeur du public.

Cela peut donc surprendre les Albertains que le message politique de Smith en tant que candidat à la direction des conservateurs unis et maintenant premier ministre semble si déconnecté de ce qui préoccupe le plus les électeurs albertains ces jours-ci.

Quatre Albertains sur dix, selon un nouveau sondage de CBC News , ont identifié les soins de santé comme l’un des problèmes les plus importants auxquels fait face la province des Prairies. Et avec la hausse des taux d’intérêt et de nombreuses personnes ressentant le pincement de la hausse des coûts, plus d’un tiers des Albertains ont mentionné l’inflation comme l’une de leurs principales préoccupations.

Pourtant, la course à la direction de Smith a été dominée par les discussions sur elle projet de loi sur la souveraineté . Et elle “ renflement ” La première semaine en tant que première ministre a commencé avec son affirmation choquante selon laquelle les personnes non vaccinées étaient “ groupe le plus discriminé .”

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles les scores d’impression de Danielle Smith sont si bas est que sa rhétorique a été exagérée”, a déclaré la sondeuse de Calgary Janet Brown, qui a mené l’enquête enquête pour CBC News.

Au lieu de se présenter comme la nouvelle main ferme du gouvernement provincial, Smith a fait les manchettes – et suscité une controverse considérable – dans son première conférence de presse après avoir prêté serment en tant que premier ministre, souligne Brown.

Quelques jours plus tard, Smith a dû revenir en arrière des publications controversées sur les réseaux sociaux de son passé où elle a apparemment répété la désinformation russe sur la guerre en Ukraine.

“Je pense que le récit surmené qui joue si bien à la radio parlée ne passe pas si bien dans le bureau du premier ministre”, a ajouté Brown.

Les détracteurs de Smith, en fait, craignaient qu’elle ne l’amène “ approche de choc radio au gouvernement .”

Ce qui est le plus important pour les Albertains

L’inflation a été le problème le plus cité cet été selon Brown’s Vote de juin , mais les soins de santé l’ont depuis dépassé. D’autres enjeux, dont l’orientation du gouvernement albertain, l’économie, l’éducation et le pétrole et le gaz, complètent les six enjeux les plus importants pour les Albertains. Les préoccupations concernant le gouvernement fédéral et le premier ministre Justin Trudeau se classent au huitième rang, juste derrière l’environnement et les changements climatiques.

Les préoccupations concernant les soins de santé sont particulièrement prononcées chez les femmes, 48 ​​% d’entre elles affirmant qu’il s’agissait de l’un des problèmes les plus importants auxquels l’Alberta était confrontée, contre seulement 34 % des hommes.

“Je pense que la raison pour laquelle nous constatons une augmentation des soins de santé est qu’il y a eu tellement d’attention sur ce que Danielle Smith prévoit de faire avec les services de santé de l’Alberta”, a déclaré Brown. “Nous recevons également beaucoup d’histoires ces derniers temps sur les temps d’attente dans les soins de santé.”

Smith a juré de remplacer conseil d’administration d’Alberta Health Services pour la réponse de l’organisation à la pandémie mondiale qui a tué plus de 5 000 Albertains.

L’observateur politique de longue date de l’Alberta, Duane Bratt, a déclaré qu’un certain nombre de facteurs pourraient expliquer pourquoi la santé est devenue un problème si important pour de nombreux Albertains.

“Est-ce juste que c’est le gros problème traditionnel de la politique provinciale? Ou est-ce parce que Danielle Smith veut relancer [the handling of] COVID et parler de démantèlement de l’AHS », a déclaré Bratt, professeur de sciences politiques à l’Université Mount Royal.

Peu importe la raison, la déconnexion entre ce dont les électeurs albertains se soucient et ce dont parlent Smith et l’UCP pourrait torpiller l’espoir de réélection du parti au pouvoir lors des élections générales prévues en mai prochain.

Les problèmes ont des conséquences politiques

Les nouvelles de Radio-Canada sondage suggère que l’UCP suit le NPD dans l’opinion populaire.

Des décennies d’expérience dans les sondages en Alberta ont appris à Janet Brown à croire en l’importance des questions qui guident l’intention de vote.

“Je crois vraiment que le parti qui parle le mieux des sujets de préoccupation est le parti qui va être élu”, a déclaré Brown dans une interview.

Brown souligne que lorsque la santé et l’éducation ont dominé les esprits des Albertains en 2015, la province a élu son premier gouvernement néo-démocrate.

Le service des urgences de l’hôpital Foothills à Calgary. Au milieu des pénuries de personnel de première ligne et des problèmes de répartition des ambulances, les soins de santé ont dépassé l’inflation en tant que problème le plus important pour les Albertains, selon un sondage commandé par CBC News. (Ose Irete/CBC)

En 2019, et après des années d’économie morose, les Albertains se sont tournés vers un Parti conservateur uni et sa promesse de respecter les emplois, les pipelines et l’économie.

“A l’approche de cette prochaine élection, et c’est dans quelques mois, mais en ce moment, les gens ont un mélange de préoccupations sociales et économiques”, a déclaré Brown.

Donc, il n’est pas clair pour le moment, a déclaré Brown, quelles questions domineront la prise de décision des électeurs en mai prochain, donnant à la fois à l’UCP et au NPD l’occasion d’influencer les esprits.

Le meilleur message du NPD

Traditionnellement, le NPD possède à la fois les soins de santé et l’éducation dans l’esprit des électeurs.

Brown suggère que les néo-démocrates devraient poursuivre leur se concentrer sur les soins de santé, tout en jouant sur l’abordabilité et la diversification économique .

Les observateurs politiques disent que les Albertains font confiance au NPD de Rachel Notley en matière de soins de santé, mais elle doit rassurer les électeurs sur sa capacité à gérer l’inflation et l’économie. (NPD)

“Il y a ce sentiment que le NPD n’est pas très bon avec les questions économiques et que l’inflation est une question économique importante”, a déclaré Brown.

Alors que Calgary devrait être le champ de bataille de l’élection, Brown suggère que le NPD cible son message pour rassurer les électeurs de la plus grande ville de la province sur le fait que “l’économie sera bien entretenue” si le NPD revient au pouvoir.

Le meilleur message de l’UCP

Brown et Bratt pensent tous deux que l’UCP doit changer de tactique et parler davantage d’inflation.

Bratt suggère à Smith de refléter le message du chef conservateur fédéral Pierre Poilievre sur la hausse des coûts.

“Je pense qu’elle devrait prendre une page dans le livre d’un Pollievre et juste marteler l’inflation.”

Après avoir rarement discuté de l’inflation au cours de sa campagne à la direction, Smith en a fait une plus grande partie de ses discours lors de sa victoire à la direction du 6 octobre et du congrès du parti deux semaines plus tard. Mais le premier ministre n’a pas encore apporté de changements politiques qui allégeraient la pression.

“Elle n’a pas vraiment été en mesure de faire le pivot et d’en faire le centre d’intérêt de son poste de premier ministre ou de son gouvernement”, a déclaré Brown.

“C’est ce que le public veut. Le public veut que le gouvernement s’attaque à l’inflation pour apporter un certain soulagement à l’inflation.”

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Opinion Research. L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui consistait à contacter les répondants par téléphone et à leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.