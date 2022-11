Danielle Smith, l’experte devenue première ministre, veut s’auto-immuniser de son passé opiniâtre

Le mois dernier, les conservateurs unis ont couronné une ancienne personnalité des médias comme premier ministre de l’Alberta pour la première fois depuis Ralph Klein.

Sauf que, contrairement à Danielle Smith, Klein n’était pas à quelques mois du racket des microphones et des entrevues lorsqu’il a commencé à diriger l’Alberta en 1992. Il avait passé une douzaine d’années en politique, en tant que maire de Calgary puis ministre provincial de l’Environnement.

Et Klein était un journaliste de télévision, plutôt que l’animateur de talk-show et l’expert que Smith a été à Corus Radio et au Calgary Herald, il n’a donc pas laissé une longue traînée d’opinions provocatrices et de croyances enregistrées pour que les critiques et les observateurs politiques examinent, et de résister aux positions actuelles du premier ministre.

Eh bien, n’examinez plus. Le public a été alerté par Danielle Smith elle-même : “Je sais que je ne suis plus animatrice de talk-show ni commentatrice médiatique.”

Ce truc qu’elle a dit ? C’est tellement 2003 . Chemin du retour 2019 . Ou 2020 . Plus que il y a un an . En ce qui concerne il y a neuf mois . Ou peut-être était-elle une Candidat à la direction de l’UCP mais n’était sûrement pas encore premier ministre.

Dans le discours télévisé de Smith à la province mardi soir, elle a pris du temps après avoir promis 2,4 milliards de dollars en paiements directs et en baisses de taux à la plupart des Albertains pour aborder «quelque chose de personnel». À savoir, une grande partie du curriculum vitae qui l’a aidée à se faire élire.

“Je sais que je suis loin d’être parfaite et j’ai fait des erreurs”, a déclaré Smith à la caméra depuis son bureau. “Et après avoir passé des décennies dans les médias et animé des talk-shows, j’ai discuté de centaines de sujets différents et pris parfois des positions controversées, dont beaucoup ont évolué ou changé au fur et à mesure que j’ai grandi et appris en vous écoutant.”

Elle a souligné qu’elle savait ce qu’était son travail : être premier ministre, pas expert, « servir les Albertains avec tout ce que j’ai » et « être humble, écouter et continuer à apprendre de vous ».

Quand les extraits sonores reprennent

C’était un acte de contrition, bien que contrition totalement non spécifique pour une quantité incalculable d’observations et de sagesse enregistrées par Smith au fil des ans.

Smith et son équipe savent que son passé brûlant comporte de nombreuses responsabilités politiques et mines terrestres, dont plusieurs de la phase la plus récente de sa vie de commentateur, après avoir quitté la radio commerciale pour des formats alternatifs et moins réglementés offrant plus de latitude pour parler avec des médecins que le grand public médical accuse de diffuser des informations erronées sur le COVID et de rediffuser des informations d’autres inconvenant domaines en ligne.

Elle avait prévenu à ce sujet précédemment, la nuit où elle a remporté la direction de l’UCP, que “les détracteurs vont déterrer de vieilles déclarations et des erreurs du passé” et utiliser “la culture d’annulation”. Maintenant encore, avec des gens qui la regardent en tant que premier ministre, Smith propose de s’inoculer largement du grand trésor d’anciens clips et extraits sonores de Smith.

Danielle Smith a passé beaucoup plus de sa vie du côté des médias qu’en politique en tant que chef du parti Wildrose (en 2014, ci-dessus) ou premier ministre. Elle a été chroniqueuse au Calgary Herald de 1999 à 2006, puis a passé six ans chez un animateur de radio parlée se terminant en 2021. (Michelle Bellefontaine/CBC News)

Après que Smith ait dû revenir le mois dernier sur les commentaires sur les personnes non vaccinées faisant l’objet de discrimination et sur certaines opinions certes “mal informées” sur l’Ukraine, son équipe a estimé qu’elle devait à nouveau appliquer un traitement localisé de ce pesticide. plus tôt cette semaine . Le NPD avait fait une partie de ce dragage – divers commentaires de Smith des deux dernières années sur l’ajout de plus de paiements par les utilisateurs dans le système de santé publique pour des choses comme les examens médicaux, peut-être par le biais d’une variante des comptes de dépenses de santé que Smith promet actuellement d’aider les individus à payer pour les dépenses de santé que le système ne couvre pas, comme la psychologie et la naturopathie.

L’équipe de Smith s’est rendue sur Twitter pour marquer cela comme celui de Rachel Notley tournoyer un “mythe brisé”.

Mais le matériel source du NPD n’était pas des remarques désinvoltes tirées de vidéos en ligne – c’était un essai de 14 pages Smith a écrit en 2021 pour la School of Public Policy de l’Université de Calgary. Une érudition mûrement réfléchie, qui se trouve être carrément en contradiction avec ce que Notley et Smith jugent politiquement acceptable dans l’Alberta d’aujourd’hui.

Ce ne sont pas seulement les pensées dispersées de son passé. Voici qui est Danielle Smith ou du moins l’a été jusqu’à ce moment – un libertaire adorateur de Margaret Thatcher qui absorbe des idées de toutes sortes de coins différents, qui aime jeter le doute sur le “récit dominant” et ce qui est établi comme le consensus .

Pendant ce temps, le premier ministre rappelle constamment que le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, était autrefois un activiste de Greenpeace . C’était en 2001. Smith voudrait nous faire croire que ce léopard libéral ne peut pas changer ses taches, alors que les Albertains n’ont pas besoin de prêter attention à ses paroles de l’été dernier.

Essuyer l’ardoise, s’il vous plaît

Bien sûr, si tout pique ou insensé qu’un commentateur des médias ait jamais dit devrait être constamment retenu contre lui, toute l’industrie analytique s’effondrerait. Les observateurs n’ont pas besoin de supposer que tout ce que Smith a dit au cours de sa longue carrière de journaliste ou de militante est nécessairement ce qu’elle croit éternellement, ou que cela forme un programme caché caché derrière l’activité préélectorale d’un premier ministre.

Mais demande-t-elle aux Albertains de faire le contraire, de faire fi de tout ce qu’elle a dit ou écrit auparavant? Est-ce que l’ardoise est effacée à partir de sa prestation de serment le 6 octobre, et rendons-nous nulles et non avenues toutes les positions qu’elle a prises avant et le voix controversées elle a défendu qui a aidé à persuader les militants conservateurs unis et les sceptiques des vaccins de voter pour elle?

Dernièrement, Smith a moins parlé des restrictions COVID passées et des règles sur les vaccins, après avoir courtisé les votes des conservateurs unis en soulignant qu’elle se tenait aux côtés des non vaccinés, des sceptiques des vaccins et de ceux qui s’opposaient vivement aux protections de la santé publique. (Jason Markusoff/CBC)

Dans l’une des rares conférences de presse que Smith a données depuis qu’elle est devenue première ministre, elle a détourné la question d’un journaliste en disant ceci :

“Certains forums sont des forums de divertissement. J’ai été sur un forum de divertissement pendant longtemps, Corus Entertainment. Et je reconnais que vous êtes dans l’industrie du divertissement, en vous assurant de trouver les déclarations les plus scandaleuses qui peuvent obtenir beaucoup de clics.”

Au départ, les journalistes rassemblés ont perçu cela comme un coup porté à leur profession, qu’ils ne sont pas sérieux en quête d’attention. (Les détracteurs seront d’accord !)

Mais à la lumière du discours télévisé de Smith, peut-être que la partie confessionnelle de cette déclaration est la plus incisive. Qu’elle jouait un rôle, pas sérieux, essayant d’attirer les auditeurs vers son émission. Elle a maintenant un travail sérieux, celui de première ministre de l’Alberta.

Le fait est que Smith a utilisé cette remarque de «forum de divertissement» lorsqu’un journaliste a posé des questions sur quelque chose qu’elle avait dit au sujet de l’implication des services de santé de l’Alberta avec le poste de fouet de ce conspirateur, le Forum économique mondial. Ce n’était pas un commentaire de ses jours de diffusion ou même de sa course à la direction, mais deux jours plus tôt, lorsque le premier ministre Smith avait annoncé son cabinet.

Elle continue de dire des choses qu’elle préférerait ne pas avoir à expliquer. L’ancienne Smith n’est pas partie, même si elle ne se présente pas dans discours scénarisés .

Dans le discours télévisé, Smith a également déclaré que lorsqu’elle se trompe ou fait des erreurs, elle s’inspirera de Ralph Klein – “admettez-le, apprenez-en et retournez au travail”.

Il y a une différence clé ici. Klein mettrait cette notion en pratique, notamment lorsqu’il s’excusait en larmes et juré d’arrêter de boire après s’être fait prendre ivre en train de lancer de la monnaie sur des hommes dans un refuge pour sans-abri.

Il n’a pas, comme le fait Smith, révélé au public qu’il s’agit du livre de jeu du premier ministre chaque fois qu’il entre dans la boue politique.