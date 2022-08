Danielle Smith lance une offensive de charme dans la course à la direction du Parti conservateur uni de l’Alberta

Cette chronique est l’opinion de Graham Thomson, un journaliste primé qui a couvert la politique albertaine pendant plus de 30 ans. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Après des semaines de rhétorique passionnée dans la course à la direction du Parti conservateur uni, la favorite perçue, Danielle Smith, tente de calmer les choses en Alberta.

Smith emploie une offensive de charme spécifiquement orientée vers la victoire du système de scrutin préférentiel compliqué du parti.

C’est une stratégie basée sur les mathématiques et la nature humaine ainsi que sur les leçons tirées des courses à la direction précédentes.

Smith n’essaie pas tant de braconner les supporters des autres camps qu’elle essaie de planter des graines dans leur esprit, en espérant qu’ils portent leurs fruits plus tard.

Jeudi, elle a publié une déclaration appelant à l’unité du parti et a publié un segment vidéo où elle a félicité chacun de ses concurrents, y compris son ennemi juré dans la course, l’ancien ministre des Finances Travis Toews.

“Les gens le considèrent comme une personne intègre”, a déclaré Smith, qui, il n’y a pas si longtemps, a accusé Toews d’utiliser des tactiques de “diffamation” contre elle.

“Il a réfléchi à la façon dont nous pourrions avoir une police provinciale de l’Alberta et un régime de retraite albertain et j’ai hâte de travailler avec lui pour les mettre en œuvre.”

Elle a applaudi le plan de Brian Jean pour réduire le prix de l’essence, a qualifié Rebecca Schulz de “jeune talent”, a soutenu l’appel de Rajan Sawhney à une enquête publique sur la réponse au COVID-19, a décrit Leela Aheer comme “charmante” et a appelé Todd Loewen “un de mes personnes préférées.”

Smith ressemblait beaucoup à un premier ministre en attente annonçant ses choix pour un nouveau cabinet.

(Smith a même dit de belles choses à propos de l’ancien chef libéral Raj Sherman, indiquant que sa vidéo avait été enregistrée avant que Sherman ne se soit vu refuser l’autorisation de participer à la course le mois dernier).

Smith fait tout cela parce qu’elle veut être perçue, bien sûr, comme un rassembleur du parti mais aussi, plus stratégiquement, en raison des aléas du système de scrutin préférentiel de l’UCP.

Sur le bulletin de vote, les membres du parti classent les candidats par ordre numérique de préférence.

Les bulletins de vote seront comptés le 6 octobre. Si un candidat remporte la majorité au premier décompte, la course est terminée. Cependant, avec sept personnes dans la course, une victoire au premier tour est peu probable.

Ainsi, si personne ne gagne au premier décompte, le dernier candidat est retiré de la course et les bulletins de vote pour ce candidat sont à nouveau comptés en examinant le deuxième choix sur ces bulletins.

Les voix sont ensuite réparties entre les candidats survivants.

Ce processus se poursuivra jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix.

Cela signifie que les favoris dépendront du soutien des membres des camps “perdants”.

C’est pourquoi Smith, qui est l’alpha perçu dans la course, essaie de beurrer ceux qui ne sont pas dans son camp.

Son offensive de charme cible tout le monde, juste au cas où. Elle pourrait très bien avoir besoin des votes de plusieurs autres camps pour gagner.

En arrière-plan de cette course à la direction se trouve une course spécifique du passé : la course à la direction du Parti progressiste-conservateur de 2006, où le gentil politicien Ed Stelmach est passé de la troisième place au vainqueur.

La course d’il y a 16 ans est à la fois un modèle et un récit édifiant pour les candidats d’aujourd’hui.

Le premier ministre de l’Alberta, Ed Stelmach, réagit avec 77,4 % à la réunion annuelle du Parti PC de l’Alberta à Red Deer, en Alberta, le samedi 7 novembre 2009 après avoir remporté son examen de leadership. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

C’est un modèle pour Sawhney, Schulz et Aheer, qui savent qu’ils ne sont pas les premiers mais essaient de “tirer un Stelmach” en étant le deuxième choix de tout le monde.

C’est un récit édifiant pour les favoris d’aujourd’hui qui se souviennent comment Jim Dinning, le grand favori en 2006, a condamné sa campagne en aiguisant délibérément ses attaques contre son ennemi juré, Ted Morton.

Lorsque Morton a été éliminé de la course et que les bulletins de ses partisans ont été comptés, 26 000 sont allés à Stelmach tandis que seulement 4 000 sont allés à Dinning.

Le système de scrutin préférentiel de l’UCP est différent de l’ancienne course PC à certains égards importants.

En 2006, par exemple, les gens pouvaient rejoindre le parti et voter jusqu’à la dernière minute.

Cela a aidé Stelmach, qui, dans les derniers jours de la campagne, a tendu la main aux personnes d’origine ukrainienne vivant dans le nord-est de l’Alberta.

L’UCP, cependant, a interrompu les ventes d’adhésions le 12 août, près de deux mois avant le vote du 6 octobre.

Les candidats essaient de cibler des groupes spécifiques de personnes, que ce soit en fonction de la géographie, de l’ethnicité ou de l’idéologie.

Mais seule Smith semble avoir du succès alors qu’elle mène une campagne axée sur la colère – la colère contre tout, du gouvernement fédéral au gouvernement Kenney en passant par les restrictions pandémiques en particulier et le système de santé en général.

Mais il n’y a pas de colère quand on parle de sa compétition.

Le slogan officiel de sa campagne est peut-être « Alberta First », mais son slogan officieux n’est qu’un mot : respect.

Dans l’e-mail de mercredi, elle a déclaré: “Notre parti restera uni par le respect de la base et les uns pour les autres”, et a ajouté qu’elle “a hâte de continuer à travailler avec” ses concurrents dans la course “quand je deviendrai leader”.

À tout le moins, elle essaie d’empêcher la course de se transformer en un scénario Anybody-But-Smith, où les candidats conspirent pour la faire dérailler ou où les membres votent stratégiquement pour la vaincre.

Smith est peut-être en train d’apporter un lance-flammes à la politique albertaine avec des politiques conçues pour susciter l’indignation, mais lorsqu’il s’agit de gagner un scrutin préférentiel, elle monte le climatiseur.