Danielle Smith et la Loi sur la guerre contre les mesures d’Ottawa

La très attendue Loi sur la souveraineté de l’Alberta de la première ministre Danielle Smith tient plus ou moins ce qu’elle avait promis lorsqu’elle était candidate à la direction du Parti conservateur uni Smith il y a quelques mois. Il habilite en effet le gouvernement Smith à ordonner aux autorités provinciales de refuser d’appliquer toute loi ou politique fédérale qui, selon lui, nuit à l’Alberta.

En d’autres termes, cela ressemble à l’incarnation de sa grande idée que plusieurs de ses rivaux à la direction – dont trois ministres actuels du cabinet Smith – averti était source de chaos , constitutionnellement problématique et, selon les termes de l’actuel ministre des Finances Travis Toews, « dangereux pour la province ». Depuis cette tension intra-parti désormais révolue, Smith a ajouté à son projet de loi les mots du titre “au sein d’un Canada uni”, et bien plus encore.

Comme il était clair avant que Toews ne frappe comme ça son futur patron, le premier projet de loi de Smith n’annulerait pas, n’écraserait pas ou n’ignorerait pas automatiquement les lois fédérales de cette province. Il faut que la législature adopte une motion spéciale qui se prononce sur un grief spécifique lié à Ottawa, avant que la nouvelle superpuissance extraordinaire du cabinet détaillée dans le projet de loi n’entre en vigueur.

Les superpuissances que Smith n’a jamais annoncées ou prévenues sont celles qui valent vraiment la peine d’être déballées. Parce que malgré tout le débat avancé sur ce que signifiait dans la tête de Smith que la province ait des pouvoirs souverains, personne ne s’attendait à ce que Smith ait envie de se donner les pouvoirs d’un souverain.

L’article 4 de la loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni confère au cabinet provincial le pouvoir royal de modifier la législation en contournant la législature, ainsi que tous les débats et pièges démocratiques qui s’y trouvent. Une fois que la législature dominée par l’UCP a approuvé une résolution qui renforce – disons, la réglementation fédérale sur le méthane pour les engrais – il n’y a rien dans le projet de loi de Smith qui limite les pouvoirs secrets de réécriture des lois du premier ministre et de ses lieutenants.

Il y a une deuxième chose extraordinaire que fait ce projet de loi. Elle limite considérablement le droit des Albertains de contester l’utilisation des superpouvoirs de la loi devant les tribunaux.

Elle a parlé du projet de loi comme d’un «bouclier» contre Ottawa. Cela protège également son gouvernement de ses propres citoyens inquiets.

Boucliers

Quelqu’un n’a que 30 jours pour contester toute décision ou tout acte pris en vertu de la loi sur la souveraineté. Pour les lois normales, le délai est de six mois.

Quiconque tente de lancer un tel défi doit également respecter une norme juridique inhabituellement élevée pour le renverser. La loi immunise également toute personne qui applique les dispositions de cette loi contre la responsabilité civile, y compris les ministres et les députés.

Il n’est pas tout à fait rare que les provinces adoptent des lois donnant aux cabinets des pouvoirs spéciaux pour modifier les lois à volonté. C’est courant dans les actes d’urgence, lorsqu’une insurrection ou une crise de santé publique est si aiguë, soudaine et bouleverse la société que le cabinet doit agir rapidement et de manière décisive en dehors des processus démocratiques ou parlementaires normaux.

Bien sûr, Smith a insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’Alberta est confrontée à une crise en raison de la portée excessive du gouvernement fédéral et qu’il est urgent d’agir de manière drastique, de revendiquer de nouveaux pouvoirs. Le père de Justin Trudeau avait la Loi sur les mesures de guerre en 1970; sa soi-disant ennemie de l’Ouest s’est donné la Loi sur la guerre contre les mesures d’Ottawa.

Lorsque Tyler Shandro était ministre de la Santé sous l’ancien premier ministre Jason Kenney, une loi sur la santé publique lui donnait le pouvoir de modifier les lois sans passer par la législature, mais ce pouvoir a rapidement été abrogé avec les regrets de Shandro après une contestation judiciaire et de vives critiques publiques. Ici, il est montré comme ministre de la justice, défendant des dispositions similaires dans la loi sur la souveraineté. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

L’Alberta a autorisé pour la dernière fois le cabinet à modifier unilatéralement la législation en cas d’urgence il y a deux ans, en adoptant une législation débattue à la hâte dans les premières semaines de la pandémie de COVID au printemps 2020. Elle a été rapidement jugée excessive par le gouvernement et contestée devant les tribunaux. John Carpay du Justice Center for Constitutional Freedoms – un invité régulier de Smith’s à la radio – l’a qualifié de “prise de pouvoir” et “d’affront à la démocratie et au constitutionnalisme”.

Le gouvernement n’a jamais exercé ces pouvoirs extrêmes et, dans un délai d’un an, les abrogerait.

“Les Albertains nous ont dit que ce sont des autorités excessives qui portent atteinte à leurs libertés civiles”, dit Tyler Shandro en avril 2021, alors qu’il était ministre de la Santé. Il est maintenant le ministre de la Justice aux côtés de Smith alors qu’elle annonce la restauration de ces pouvoirs.

“Personne ne devrait être en mesure d’édicter des règlements sans consultation, et je suis heureux de voir que le gouvernement de l’Alberta va de l’avant en supprimant tous les articles de la loi qui autorisent un ministre à modifier la législation par décret”, a-t-il ajouté. dit Nathan Neudorf , un député d’arrière-ban de l’UCP à l’époque. Il est maintenant l’un des vice-premiers ministres de Smith.

Et bien que ces pouvoirs n’aient jamais été utilisés par Shandro, apportés au plus fort de la pandémie, Smith a donné toutes les indications qu’elle les exercera. La première ministre a déclaré aux journalistes que son équipe préparerait “un certain nombre de motions spéciales” pour exercer les dons dont la loi sur la souveraineté confère au gouvernement.

Shandro justifie maintenant cette autorité restaurée – il ne l’appelle pas “excessive” maintenant – en disant qu’au moins la législature doit approuver ces pouvoirs au départ. Il est tout à fait vrai qu’une législature peut débattre et approuver la cession de ses droits au cabinet, mais le fait est qu’elle le fait rarement en dehors des moments d’urgence.

Le premier ministre Justin Trudeau, avec le premier ministre de l’Alberta de l’époque, Jason Kenney, annonce un accord historique de financement des services de garde d’enfants en 2021. Danielle Smith, la nouvelle première ministre, considère que de tels accords dépassent radicalement les limites fédérales auxquelles sa loi sur la souveraineté pourrait remédier. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Les libertaires civils (Smith se considère comme l’un d’entre eux) ont tendance à détester les gouvernements qui se donnent des pouvoirs accrus pour esquiver la responsabilité. Ils se sont battus avec fermeté contre les pouvoirs de santé publique du gouvernement UCP, en particulier les conservateurs qui n’aimaient pas les règles de la pandémie au départ.

Mais c’est le gouvernement qui s’empare de pouvoirs extraordinaires au service de la lutte contre quelque chose que les conservateurs albertains, gardiens de la liberté, n’aiment vraiment pas – les libéraux de Trudeau. Vont-ils crier à la tyrannie de la même manière ?

Les libéraux eux-mêmes, quant à eux, se la jouent cool pour le moment. Même si ce projet de loi stipule qu’il ne peut rien faire d’inconstitutionnel, il contient un énorme potentiel de conflit et de combat, selon la façon dont Smith le manie.

Mais alors que Smith imagine la Sovereignty Act comme un outil pour presser Ottawa, elle mettra également un frein aux droits et privilèges démocratiques des Albertains.

Les spéculations avaient fait rage avant l’introduction du projet de loi : s’avérerait-il un exercice de marketing provocateur mais édenté, ou aurait-il vraiment du mordant ? D’après le texte du projet de loi, c’est ce dernier – et ce ne sont pas seulement les dirigeants fédéraux qui risquent de se sentir mordus.