Danielle Smith est peut-être en baisse dans les sondages, mais voici pourquoi vous ne pouvez pas la compter

Cette chronique est un article d’opinion rédigé par James Johnson, consultant en politique et ancien assistant de Danielle Smith, alors chef du parti Wildrose. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Les débuts de Danielle Smith en tant que premier ministre n’ont pas été sans heurts. Sondages récents confirme-le.

C’est loin d’être une lune de miel hawaïenne, mais un voyage pas aussi mouvementé que celui de l’ancien premier ministre Jason Kenney “Aloha-gate” turbulences à Noël 2020.

Tout le monde a besoin de souffler.

Il reste six mois avant les élections. Il y a cinq mois, Smith n’était même pas la tête de liste de la direction de l’UCP, et elle est première ministre depuis six semaines. Pour quatre d’entre eux, ses mains étaient liées par des règles qui activité gouvernementale limitée lors de son élection partielle.

Elle ne fait que commencer.

Smith est intelligente, travailleuse et, à son meilleur jour, la communicatrice la plus efficace de la politique albertaine. Vous ne pouvez pas la compter.

Elle a trébuché parce qu’il semble qu’elle n’a jamais cessé de faire campagne pour le chef de l’UCP. L’accent continu mis sur Ottawa et COVID a amené les gens à se demander si elle sait qu’elle a gagné. Son discours de victoire ne lui a pas rendu service ici.

Pour moi, ce qu’elle fait est clair. Elle sait qu’elle a gagné et comment elle l’a fait. Elle a des factures politiques à payer et elle va les honorer.

Factures à payer, factures à passer

Comme elle l’a fait à l’époque de Wildrose, elle a tiré parti d’un groupe d’étrangers et de leurs griefs pour acquérir rapidement le pouvoir politique.

Elle servira beaucoup de viande rouge dans son programme législatif la semaine prochaine, pour faire saliver sa base et bouillir ses adversaires.

Une loi de souveraineté populiste et la protection des droits de l’homme pour les personnes qui refusent les vaccins COVID ont convaincu Smith de faire entrer son caucus UCP à l’Assemblée législative comme s’ils reconstituaient la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier, avec des chapeaux vikings et des peintures de guerre , renonçant à une serviette à cocktail griffonnée avec le mot “souveraineté”.

Je parie sur le contraire. Sa loi sur la souveraineté sera probablement une loi banale conforme à la Constitution du Canada, précisément ce qu’elle a indiqué pendant des mois à ceux qui l’ont écouté.

Smith a déjà lissé certains des bords séparatistes les plus rugueux de l’acte. Elle a un nouveau nom pour sa loi clé : l’Alberta Sovereignty Within a United Canada Act.

Cela semble loin d’être chaotique et plus proche de quelque chose comme la propre législation du NPD de l’Alberta de 2018 sur la fermeture des robinets, qui menaçait d’étouffer l’approvisionnement en pétrole si la Colombie-Britannique ne jouait pas bien avec les pipelines. Cela pourrait laisser ses adversaires placés sur les cornes d’un dilemme, viking ou autre.

Smith encadrera la législation en demandant au NPD : êtes-vous avec l’Alberta ou êtes-vous avec Ottawa ? L’Alberta devrait-elle avoir la même marge de manœuvre fédérale que le Québec? L’équipe de Rachel Notley doit se méfier.

Et si la loi de Smith sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni n’était pas plus provocante que le propre projet de loi «fermer les robinets» de Rachel Notley, mais servait également à réprimander le gouvernement de Justin Trudeau? (Jason Franson/La Presse canadienne)

La loi sur la souveraineté n’a même pas été déposée et Smith affirme déjà qu’elle est en vigueur à Ottawa, où se trouve l’autre moitié de son “alliance Notley-Trudeau”.

Lors du sommet sur le climat en Égypte, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a refusé d’appuyer une élimination complète du développement pétrolier et gazier. Cela a probablement plus à voir avec la situation énergétique précaire en Europe qu’un premier ministre en Alberta, bien que Smith en ait attribué le mérite.

Si sa stratégie prévoit six mois d’un gouvernement fédéral châtié, elle aura fait taire les critiques et ouvert la voie à la victoire en 2023. Smith résistera à la grande tempête de la souveraineté.

Smith a une incroyable capacité à rester concentré en période de turbulences. Cela a été pleinement affiché lors du débat sur la direction de l’UCP en juillet.

Ses adversaires ont eu le choix de qui débattre et ils l’ont choisie encore et encore, la bombardant de ses commentaires passés. Elle a balayé le tout avec un sourire.

Elle apprend la valeur de la discipline des messages. Dire moins signifie plus pour les électeurs et donne moins d’occasions à vos adversaires de déformer vos propos.

Avec environ deux décennies dans les médias, elle a beaucoup de mots à tordre. Cette semaine, elle a admis avoir eu des opinions controversées dans le passé, sans s’excuser spécifiquement. Dans notre monde polarisé, je ne pense pas que cette tentative d’inoculation fonctionnera, mais elle est prête à en retirer l’aiguillon.

Sa nature libertaire signifie qu’elle n’est pas la conservatrice typique. Elle est pour le net zéro. La rhétorique antisyndicale constante de l’UCP de Kenney ? Disparu. Elle fera quelques gestes audacieux qui rompent avec l’establishment conservateur et déroutent ses adversaires.

Ouvrez les robinets d’argent

Son programme d’abordabilité va à l’encontre de son grain conservateur fiscal, y compris des chèques mensuels pour les personnes âgées et les familles, un soutien accru pour les personnes bénéficiant de prestations d’invalidité et des fonds pour les laissez-passer de transport en commun à faible revenu. C’est l’étoffe d’un libertaire modéré qui veut gagner les prochaines élections.

L’élection de mai est actuellement celle de Smith à perdre. Mais à son avantage, les Albertains sont en colère contre Ottawa et veulent sortir de la pandémie de COVID-19. Elle dispose d’un excédent budgétaire substantiel pour mettre sa vision à exécution.

Smith proposera toujours une loi sur la souveraineté pour la base de l’UCP qui l’a soutenue, mais attendez-vous à une législation plus douce que ce que ses détracteurs bruyants ont prédit. (Radio-Canada)

Si Smith peut atténuer la rhétorique incendiaire, servant ce que les Albertains veulent voir et entendre d’un chef, je n’ai aucun doute qu’elle peut gagner la prochaine élection.

Le populisme, c’est un peu comme jurer. C’est plus efficace et plus facile à digérer, avec modération. Trop trop souvent et il perd de sa puissance.

Les Albertains recherchent des plats plus raisonnables et plus légers d’elle. Plus de besoins et moins de désirs, moins de viande rouge politique et plus la version politique des fruits et légumes.

Même les Vikings ont appris à faire la paix avec le poisson et les airelles. Peut-être que l’UCP le peut aussi.