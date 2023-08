Danielle Smith esquive les feux de forêt et le changement climatique en Alberta

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ne dira pas si la saison historique des incendies de forêt au Canada est liée ou non au changement climatique.

S’adressant à la présentatrice en chef des nouvelles de CTV National News et à la rédactrice en chef Omar Sachedina, Smith n’a pas directement répondu à la question de savoir si elle croyait qu’il existe un lien entre les incendies de forêt et le changement climatique.

« Tout ce que je sais, c’est que dans ma province, nous avons 650 incendies et 500 d’entre eux sont d’origine humaine, nous devons donc nous assurer que lorsque les gens savent que lorsqu’il fait sec là-bas et que nous entrons dans la saison des incendies de forêt, ils sont un beaucoup plus prudent car chaque fois que vous vous retrouvez avec un allumage qui se produit, cela peut avoir des conséquences dévastatrices », a déclaré Smith.

« Et donc, c’est ce sur quoi j’espère que nous pourrons éduquer le public, sur ce front également. »

Alors que la situation des incendies de forêt en Alberta s’est améliorée au cours du mois dernier, les responsables provinciaux ont averti qu’il était encore tôt dans la saison.

Pendant ce temps, Smith a ouvertement critiqué le gouvernement fédéral sur ses politiques climatiques.

Dans l’interview, Smith parle également de vouloir travailler sur un plan « réaliste » avec le gouvernement fédéral en matière de réduction des émissions, affirmant que l’objectif libéral actuel de 2035 n’est « tout simplement pas réalisable ». La première ministre décrit également le rôle qu’elle envisage pour les énergies renouvelables, malgré la récente pause de sa province.

Voici une transcription complète de l’interview. Il a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

Omar Sachedina : Premier ministre Smith, merci beaucoup d’être parmi nous aujourd’hui. Vous avez exprimé votre opposition à la réglementation d’Ottawa sur l’énergie propre, allant même jusqu’à la qualifier d’inconstitutionnelle. Si vous êtes si convaincu, pourquoi ne pas immédiatement invoquer la loi sur la souveraineté, que votre gouvernement a adoptée, et poursuivre le gouvernement fédéral en justice ?

Danielle Smith : « Eh bien, écoutez, j’ai essayé de travailler avec le gouvernement fédéral pour aligner ses aspirations sur ce que nous pensons être réaliste. Nous avons présenté notre plan de réduction des émissions et de développement énergétique, qui parle d’être neutre en carbone d’ici 2050.

« Quand je parle à tout le monde dans le secteur de l’électricité, ils pensent que c’est réalisable. Mais, en essayant d’atteindre ces objectifs d’ici 2035, j’entends des chiffres de l’ordre de 200 à 400 milliards de dollars que cela nous coûterait ici et ça ne marche pas ». Nous devons donc opérer dans le monde réel, et dans le monde réel, nous avons besoin d’un plan réaliste. C’est sur cela que je veux travailler avec le gouvernement fédéral.

Sachedina : L’un des principaux points d’achoppement est le calendrier, dont vous venez de parler. L’échéancier du gouvernement fédéral est 2035. L’échéancier de votre gouvernement est 2050. Vous avez utilisé le mot « diplomatie » lors de la conférence de presse d’aujourd’hui et, souvent, le compromis fait partie de la diplomatie. Y a-t-il une date entre 2035 et 2050 à laquelle vous êtes ouvert, et si oui, quelle est-elle ?

Smith : « Eh bien, la première chose que je dirais, c’est que nous devons avoir les générateurs, ce seront eux qui devront le mettre en œuvre sur le terrain. Et il y en a certains comme Capital Power qui ont été très ouverts qu’ils pensent pouvoir atteindre cet objectif d’ici 2045.

« Il y a beaucoup de façons d’y arriver, nous pouvons construire des interconnexions entre la Colombie-Britannique et le Manitoba pour amener plus d’hydroélectricité de ces provinces. Nous pouvons attendre et voir le déploiement du petit nucléaire modulaire, qui, je crois, va se produire en L’Ontario d’ici la fin de cette décennie. Nous pouvons également examiner comment nous pourrions être en mesure de développer la géothermie et aussi de perfectionner la capture, l’utilisation et le stockage du carbone.

« Ce sont les choses dont nous parlons, mais vous ne pouvez pas entasser tout cela dans un délai de 12 ans. Il y a des processus d’approbation qui ont lieu, il faut s’assurer que la technologie fonctionne, il y a un processus d’approbation réglementaire, il y a le temps de construction réel et c’est pourquoi nous pensons que 2050 est l’objectif le plus réaliste. Et nous pouvons y arriver, mais nous devons juste y arriver dans les délais qui ont du sens.

Sachedina : Donc, je veux dire, vous venez de mentionner 2045, si les autorités fédérales revenaient avec ce délai, signeriez-vous ?

Smith : « Eh bien, je veux m’assurer — c’est une seule entreprise que j’ai mentionnée — que nous avons plusieurs gros joueurs puissants dans notre province et je veux m’assurer que nous sommes alignés sur chacun d’eux parce que, regardez, ils J’ai déjà été pris au dépourvu par le gouvernement précédent, le gouvernement néo-démocrate procédant à une élimination précoce du charbon. Cela a coûté des milliards de dollars à notre province et nous continuons à le rembourser pour les actifs bloqués ; nous le rembourserons jusqu’en 2030.

« Ils pensaient qu’ils faisaient ce qu’il fallait en passant au gaz naturel, qui est un carburant à faible émission, et maintenant, tout à coup, le gouvernement fédéral les prend de nouveau au dépourvu. Nous savons que ces entreprises investissent sur une période de temps et à mesure que les projets arrivent à la fin de leur vie naturelle, il y a une sorte de délai raisonnable dans lequel vous pouvez vous attendre à ce type de roulement de capital, et c’est ce que nous entendons. Nous entendons dire que 2050 est plus raisonnable et 2035 est tout simplement pas réalisable. »

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, s’adresse aux médias lors de la réunion du Conseil de la fédération des premiers ministres canadiens à l’hôtel Fort Garry à Winnipeg, le 11 juillet 2023. LA PRESSE CANADIENNE/John Woods

Sachedina : Votre gouvernement a récemment imposé un moratoire sur les nouveaux projets d’énergie renouvelable. Croyez-vous même aux énergies renouvelables, qu’elles peuvent être économiquement viables ?

Smith : « Eh bien, l’éolien et le solaire ont un rôle à jouer, ce qu’ils font vraiment bien, c’est faire baisser les prix lorsque le vent souffle et que le soleil brille et que nous avons un besoin élevé en électricité. Ce qu’ils ne font pas bien Si vous regardez les provinces qui sont sur le point d’atteindre les cibles — l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et le Manitoba —, elles dépendent de l’énergie de base d’origine hydroélectrique ou nucléaire.

« Et c’est donc ce dont nous devons être conscients, c’est que la seule façon pour nous de réussir à produire autant d’énergie éolienne et solaire dans notre province est d’avoir des centrales de pointe au gaz naturel capables de s’allumer et éteint quand le vent souffle et que le soleil brille. Et si nous finissons par voir cela interféré, c’est ce qui m’inquiète. Nous devons trouver un moyen de nous assurer que ces choses fonctionnent en synchronisation et nous devons nous assurer que nous avons plus d’électricité de base sur notre réseau, sinon nous allons avoir de gros problèmes de fiabilité. »

Sachedina : Nous avons ces discussions bien sûr à un moment où il y a des conversations critiques sur le changement climatique non seulement dans votre province, mais dans tout le pays et dans le monde. Nous avons assisté à une saison des feux de forêt sans précédent dans tout le pays. Alors que vous observez ce qui se passe, en particulier en ce qui concerne les incendies de forêt, pensez-vous qu’il existe un lien entre le changement climatique et les incendies de forêt ?

Smith : « Eh bien, regardez tout le monde est sur la cible pour 2050, cela a été décidé il y a quelques années lors de la COP26, et donc toutes les provinces industrialisées vont dans cette direction exactement pour cette raison. Tout le monde sait que nous devons réduire les émissions. Mais je regarde aussi que la Chine compte plus d’un milliard d’habitants, ils n’ont pas d’objectif avant 2060. L’Inde, si je comprends bien, n’a pas d’objectif avant 2070.

« Nous pouvons jouer un rôle dans notre pays en exportant notre technologie et en exportant notre GNL propre afin que nous puissions aider le reste du monde à se décarboner – ce serait pour moi un moyen beaucoup plus efficace de traiter ce problème d’émissions mondiales, plutôt que de essayer de compresser tout cela dans un délai irréaliste de 12 ans, et en fait, interférer probablement avec notre capacité à développer la technologie que nous pouvons exporter à l’étranger. Je pense donc que nous devons au reste du monde de nous assurer que nous travaillons avec eux, afin que tout le monde ait la possibilité de réduire ses émissions à l’horizon 2050. »

Sachedina : La question portait plus généralement sur les incendies de forêt et les changements climatiques au Canada, vous savez, ce qui est évidemment lié à beaucoup de ce dont vous avez parlé aujourd’hui et au cours des derniers jours. Croyez-vous qu’il existe un lien entre notre saison des feux de forêt sans précédent et le changement climatique ?

Smith : « Tout ce que je sais, c’est que dans ma province, nous avons 650 incendies et 500 d’entre eux sont d’origine humaine, nous devons donc nous assurer que, lorsque les gens sauront que lorsqu’il fait sec là-bas et que nous entrons dans la saison des incendies de forêt, ils être beaucoup plus prudent parce que chaque fois que vous vous retrouvez avec un allumage qui se produit, cela peut avoir des conséquences dévastatrices. Et donc, c’est ce sur quoi j’espère que nous pourrons éduquer le public, sur ce front également.

Sachedina : Alors pensez-vous qu’un lien est possible entre le changement climatique et les incendies de forêt que nous avons observés ?

Smith : « Écoutez, je vous l’ai déjà dit, nous sommes très heureux de travailler vers un objectif de 2050. Il y a une raison pour laquelle il y a cet objectif de 2050. Tout le monde est préoccupé par l’environnement. Tout le monde est préoccupé par les émissions. Et nous sommes également très soucieux de nous assurer que nous sommes prêts au cas où nous aurions une étincelle allumée à cause de la saison des incendies de forêt.

« La saison des feux de forêt se produit chaque année, elle va continuer à se produire chaque année, et nous devons nous assurer que nous gérons et atténuons et nous assurons que nous éduquons le public sur le rôle qu’il joue dans la cause de ces incendies. Et puis, également sur un flux séparé, travailler sur un objectif de réduction des émissions de 2050. »

Sachedina : Danielle Smith, y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter que je ne vous ai pas demandé ?

Smith : « Vous savez, j’ai hâte de travailler avec nos partenaires à travers le pays parce que je dois vous dire que la Saskatchewan est dans le même bateau que nous. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, ils ont aussi un niveau très élevé d’hydrocarbures Si vous regardez même le Québec, le réseau du Québec est limité, ils ont parlé publiquement du fait qu’ils sont en quelque sorte à la limite de leur production d’électricité.

« Et nous devons donc travailler ensemble pour nous assurer que les gens comprennent que ce n’est pas seulement un problème albertain, ce sera un problème pour tout le monde. Si nous voulons doubler l’électricité d’ici 2050, nous devons comprendre comment le faire de manière durable afin que nous puissions avoir la fiabilité et l’abordabilité au cœur de tout cela. »

Sachedina : À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé au Premier ministre de la réglementation ? Lui as-tu parlé récemment ?

Smith: « Eh bien, je lui ai parlé pendant – il était très bon de travailler avec pendant les incendies de forêt et a offert son soutien et je pense que nous avons très bien travaillé en collaboration en mai – puis j’ai eu la chance de le voir quand il était ici pour Stampede.

« Mais je lui ai dit le même message, (qui) est que nous pouvons certainement travailler ensemble sur un objectif de 2050 avec toutes les choses dont je pense qu’il se soucie et dont je me soucie – en s’assurant que nous avons de meilleures interconnexions de transmission avec l’hydroélectricité , petit carbone nucléaire modulaire, capture, utilisation et stockage, hydrogène Je pense que si nous pouvons travailler ensemble sur les choses sur lesquelles nous sommes d’accord, nous pourrons y arriver.

« Mais je ne vais pas prétendre qu’un objectif de 2035 est réalisable. Je lui ai dit cela assez clairement, et nous allons continuer à le lui dire, mais si nous pouvons nous aligner autour de 2050, alors je pense que nous serons capable d’aller quelque part. »

Sachedina : Premier ministre Smith, j’apprécie vraiment votre temps, merci beaucoup.

Smith: « Mon plaisir, je te reparle. »

Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News