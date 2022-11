Danielle Smith devrait prendre des notes des perdants des élections de l’Arizona

Cette chronique est l’opinion de Rahim Mohamed, un écrivain indépendant basé à Calgary qui a étudié les sciences politiques aux États-Unis. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a sans aucun doute beaucoup à faire, mais elle voudra peut-être également regarder de près les récents résultats des élections dans l’État nouvellement compétitif du Grand Canyon avant sa propre candidature à la réélection en mai prochain.

L’Alberta est souvent comparée à l’État conservateur rouge foncé du Texas en raison de similitudes au niveau de la surface comme la richesse pétrolière et le bétail. En fait, il s’est beaucoup rapproché politiquement de l’état “violet” de l’Arizona.

Il n’y a pas si longtemps, l’Arizona, qui abritait les icônes conservatrices Barry Goldwater et John McCain, était plus rouge que rouge ; une élection d’État handicappers pourrait confortablement mettre dans la colonne républicaine avant même que le premier tour de scrutin ne soit effectué.

Mais l’évolution démographique de l’Arizona en a fait l’un des États les plus compétitifs d’Amérique au cours des récents cycles électoraux.

Évaluation de l’Arizona

L’Arizona, comme l’Alberta, est un endroit en plein essor accueillant des dizaines de milliers de migrants des régions voisines chaque année. L’Arizona est également particulièrement multiethnique et possède l’un des les plus grandes populations amérindiennes aux États-Unis (5,5 % des habitants de l’Arizona et sept pour cent des Albertains revendiquer une ascendance autochtone).

Et l’Alberta est également devenue beaucoup plus compétitive dans les urnes ces dernières années, étant passée de 44 années consécutives de gouvernement progressiste-conservateur à un mandat de gouvernement néo-démocrate (2015-2019). Il y a maintenant un autre parti conservateur au pouvoir et ce que les sondages montrent pourrait être un autre changement à venir au printemps prochain. (Les deux sénateurs américains de l’Arizona sont maintenant démocrates, ce qui n’était pas arrivé depuis 1952.)

Comme en Arizona, les changements démographiques ont poussé l’électorat albertain vers le milieu; La population de l’Alberta a augmenté régulièrement heures supplémentaires avec de nombreux nouveaux Albertains arrivant de provinces politiquement plus modérées.

Smith pourrait vouloir accorder une attention particulière au sort de Kari Lake, le candidat républicain perdant au poste de gouverneur.

Tout comme Smith, Lake est un politicien poli, bien parlé et télégénique avec un penchant populiste et une expérience professionnelle dans la radiodiffusion.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, comme son homologue de l’Arizona, a suscité la controverse pour ses déclarations et ses croyances factuelles douteuses. (Amber Bracken/La Presse canadienne)

Lake, une favorite de la base de l’ancien président Donald Trump, a attiré l’attention nationale en affirmant à plusieurs reprises qu’elle croyait que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée. C’est une théorie à laquelle Smith elle-même a prêté foi dans publications sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, Lake a été vaincu, alors que la course du gouverneur de l’Arizona a été appelée pour la démocrate Katie Hobbs.

Tout négationnistes connus en cours d’exécution pour un bureau à l’échelle de l’État en Arizona ont perdu ou sont derrière dans leurs courses, y compris le candidat au Sénat Blake Masters et Mark Finchem, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État.

Soixante-trois pour cent des Arizonans a déclaré aux sondeurs de sortie qu’ils pensaient que Joe Biden avait “légitimement remporté” les élections de 2020 et près des trois quarts étaient “confiants” que les élections de leur État étaient justes. Cela indique que la rhétorique adoptée par Lake et d’autres négationnistes éminents des élections n’a pas réussi à influencer les Arizonans, y compris beaucoup qui s’identifient comme républicains.

Tous les républicains qui ont nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ont perdu ou sont en retard dans leurs concours à l’échelle de l’État dans l’État du Grand Canyon. (Ross D. Franklin/Associated Press)

Pendant ce temps, à côté dans le Nevada, le candidat républicain au poste de gouverneur Joe Lombardo avait accepté l’approbation de Donald Trump mais a également dit que il ne croyait pas que les élections de 2020 ont été truquées. Il l’a emporté de justesse sur le titulaire Steve Sisolak.

Les résultats électoraux réaffirment que les Arizonans sont équipés de détecteurs BS finement réglés. Ce n’est pas une coïncidence que le fonctionnaire le plus aimé de l’Arizona de mémoire récente, feu le sénateur John McCain, était connu pour son “parler franc”.

Comme le lac Kari tweeté (ironiquement) le lundi soir : “Les Arizonans savent BS quand ils le voient.”

Comme un Phénix

Alors, que peut faire Danielle Smith au cours des six prochains mois pour éviter le sort de son homologue décédé en Arizona ?

Surtout, Smith devrait prendre le sort de Lake comme un signal pour résoudre son propre problème de crédibilité. Smith a courtisé l’opprobre pour ses déclarations douteuses sur L’invasion russe de l’Ukraine un argument selon lequel le cancer est sous le contrôle du patient avant d’atteindre l’étape 4, et traitements COVID alternatifs . Si les Albertains ne peuvent pas faire confiance aux mots qui sortent de la bouche de Smith, comment vont-ils lui faire suffisamment confiance pour voter pour la garder au poste le plus élevé de la province?

Smith doit également comprendre que l’Alberta d’aujourd’hui est différente de la province qu’elle a connue il y a près de dix ans en tant que chef du parti de droite Wildrose. Elle ne peut plus tenir pour acquis que les électeurs albertains sont fidèlement conservateurs, même à Calgary et dans les petites collectivités. L’Alberta est maintenant une province “marron” (bleu + orange). Smith devra s’adapter à cette réalité pour donner à son UCP une chance de se battre en mai.

Les Albertains, comme leurs parents à la frontière américaine, reconnaissent BS quand ils le voient. Danielle Smith découvrira peut-être que la vérité la rendra libre – et sur la voie de sa réélection.