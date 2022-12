Danielle Smith désolée pour les commentaires sur les Premières Nations

EDMONTON – La première ministre Danielle Smith dit qu’elle est désolée si quelqu’un a mal interprété les remarques précédentes pour conclure qu’elle assimilait le traitement de l’Alberta par Ottawa à l’abus systémique et horrible des peuples des Premières Nations au Canada.

Smith a déclaré mercredi que ce n’était pas son intention et qu’elle déclarait simplement que l’Alberta et les Premières Nations partagent un adversaire commun alors qu’elles affirment leur indépendance dans leurs domaines de compétence.

“Si mes commentaires ont été mal interprétés, je m’en excuse absolument car mon intention était de démontrer que nous avons un problème commun avec Ottawa”, a déclaré Smith à la maison.

« Ottawa, je pense, malheureusement, traite les Premières Nations avec un manque de respect et ils traitent également les provinces avec un manque de respect.

À l’Assemblée législative mardi, Smith a assimilé la lutte de l’Alberta avec le gouvernement fédéral à celle des Premières Nations lorsqu’elle a répondu aux questions du NPD sur sa loi sur la souveraineté et la consultation des Autochtones.

“La façon dont je l’ai décrit aux chefs avec qui j’ai parlé, c’est qu’ils ont mené une bataille au cours des dernières années pour faire respecter la souveraineté et s’extraire de la Loi sur les Indiens paternaliste”, a déclaré Smith à la maison mardi. .

« Nous sommes traités exactement de la même façon par Ottawa. Ils interfèrent tout le temps dans notre juridiction, et nous avons hâte de repousser et d’être traités exactement comme le Québec.

Le porte-parole du NPD en matière de relations avec les Autochtones, Richard Feehan, a déclaré que tout lien avec les horribles abus des Premières Nations par le biais des pensionnats, la rafle des années 60 et le déracinement culturel est intolérable et a appelé Smith à s’excuser.

« Les peuples autochtones se battent toujours sans relâche pour que leur culture, leur langue et leur existence demeurent », a-t-il déclaré.

«Comparer ses combats avec Ottawa sur des questions comme la politique des engrais est un échec complet de la compréhension des atrocités que les peuples autochtones ont subies.»

Smith a été critiquée par les chefs des Premières Nations pour ne pas les avoir consultés sur sa loi sur la souveraineté.

Ils demandent son retrait, mais Smith a réitéré que le projet de loi, qui a été adopté en troisième lecture il y a une semaine, promet que les droits issus des traités seront respectés.

« Nous ne retirerons pas le projet de loi 1 », a déclaré Smith.

Le projet de loi 1 déclare que l’Alberta se battra pour ce qu’elle considère comme ses pouvoirs en vertu de la Constitution, mais les chefs des traités affirment que ces pouvoirs mettraient en péril leurs droits et leurs accords avec le gouvernement fédéral.

Les dirigeants des traités 6, 7 et 8 en Alberta ont condamné cet acte comme un affront aux droits et à la primauté du droit. Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations a également demandé son retrait.

Plus tôt mercredi, Smith a tenu une réunion précédemment prévue avec les chefs du Traité 6.

Par la suite, les chefs ont réitéré dans un communiqué de presse leur opposition au projet de loi 1.

“Il ressort clairement de nos discussions que la première ministre Smith ne comprend pas les traités ou nos droits inhérents et ne les respecte pas non plus”, ont déclaré les chefs.

«Nous ne sommes pas d’accord qu’une invitation le jour du discours du Trône (29 novembre) soit une approche inclusive pour entendre les voix des Albertains et des Autochtones de manière significative pour un projet de loi aussi dangereux.

« Le premier ministre ne dictera pas comment nous serons consultés. Nous lui rappelons une fois de plus le devoir de consulter pour en savoir plus sur la manière de s’engager et de travailler avec nous de manière appropriée.

Le ministre des Relations autochtones, Rick Wilson, interrogé par les journalistes sur la réponse de Smith mardi, a déclaré: “Je n’ai pas vraiment entendu ce commentaire, pour être honnête avec vous.”

Interrogé sur les critiques des chefs du Traité 6, Wilson a déclaré qu’il était à la réunion et qu’il pensait que c’était constructif.

“L’engagement était vraiment bon”, a-t-il déclaré.

“(Smith) a clairement indiqué que nous ne voulions pas enfreindre les droits issus de traités.”

Wilson a déclaré que davantage de consultations auraient dû être menées avec les dirigeants autochtones sur le projet de loi.

La législation est la politique phare de Smith, visant à affirmer les droits de l’Alberta au sein du Canada.

Le projet de loi stipule que son gouvernement peut prendre des mesures lorsqu’il répond à ce qu’il considère comme un excès de pouvoir fédéral dans les domaines de compétence provinciale, comme le développement énergétique. La réponse consiste à dire aux organismes provinciaux de bafouer les lois fédérales.

Il a été qualifié de juridiquement discutable étant donné qu’il affirme que la législature albertaine – plutôt que les tribunaux – décide de la manière d’interpréter la Constitution.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 décembre 2022.