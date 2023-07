Danielle Smith demande à Ottawa d’aider les communautés autochtones à faire face à la crise des opioïdes

WINNIPEG –

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, affirme que le gouvernement fédéral échoue lorsqu’il s’agit de certains des grands problèmes relevant de sa compétence, en particulier les soins de santé autochtones.

Lors de la conférence annuelle des premiers ministres à Winnipeg, Smith a déclaré que les dirigeants provinciaux étaient frustrés qu’Ottawa s’ingère dans des questions de compétence provinciale plutôt que de se concentrer sur ses propres domaines.

Smith dit que le gouvernement fédéral doit mieux soutenir les communautés autochtones dans les zones urbaines ainsi que celles qui font face à la crise de la santé mentale et de la toxicomanie.

Lundi, les Premières Nations du Traité 6 dans l’Ouest canadien ont déclaré l’état d’urgence face à l’augmentation des décès liés aux opioïdes.

Ils ont appelé tous les niveaux de gouvernement à un soutien et à un financement immédiats pour faire face à la crise.

Le grand chef Leonard Standingontheroad a déclaré que la confédération demande au gouvernement fédéral d’intervenir et d’offrir un « soutien plus efficace, flexible et durable ».

La confédération a déclaré dans un communiqué que la clause de pharmacie du traité stipule que le gouvernement fédéral a l’obligation de fournir des soins de santé sur une base continue.

Il a dit qu’il s’attend à ce que tous les paliers de gouvernement adhèrent et respectent leurs obligations découlant des traités.

Le ministre albertain de la Santé mentale et des Dépendances, Dan Williams, a déclaré lundi soir dans un communiqué que « la maladie mortelle de la dépendance dévaste les familles et détruit les communautés en Alberta et dans toute l’Amérique du Nord, et cela est particulièrement vrai dans les communautés des Premières Nations ».

Il a dit que la province travaille en partenariat direct avec les Premières Nations pour régler le problème dans un esprit de réconciliation.

« Nous continuons de renforcer ces partenariats avec le Traité 6 en nous engageant à construire et à financer entièrement une communauté de rétablissement en partenariat direct avec la Nation crie d’Enoch », a-t-il déclaré.

« Partout en Alberta, nous avons annoncé la construction et le financement de trois autres communautés de rétablissement en partenariat direct avec la nation Tsuut’ina, la nation Siksika et la nation Kainai. Ce sont des actions historiques du gouvernement de l’Alberta qui ne relèvent pas de notre compétence traditionnelle, mais qui sont essentielles aller de l’avant en partenariat avec les Premières Nations.

Williams a ajouté que la province est d’accord avec la confédération qu’il est temps pour le gouvernement fédéral d’intervenir et de fournir plus de soutien aux communautés des Premières Nations.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 juillet 2023.