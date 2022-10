Danielle Smith dans UCP-land: entre un rocher et un endroit modéré

Lorsque Jason Kenney a enregistré deux partis dans les conservateurs unis de l’Alberta, la mythologie du camion bleu et tout, de nombreux progressistes-conservateurs de longue date ont déploré ce qu’ils pensaient être une prise de contrôle de Wildrose.

Cinq ans plus tard, les piliers étaient sans équivoque : le week-end dernier, lors de la réunion annuelle de l’UCP, ils assistaient à ce qui était, à toutes fins utiles, une convention Wildrose. Même pour certains anciens de Wildrose qui avaient été absorbés par les opérations gouvernementales de l’UCP, cela semblait très familier, comme les jours précédant la fusion.

Les costumes et les chemises habillées semblaient bien plus nombreux que les coupe-vent par rapport aux plaids. La plupart des participants n’étaient pas là pour le réseautage et les bars ouverts dans les suites d’accueil, mais pour des questions de processus internes à la fête. Et l’ancien chef de Wildrose le plus ancien, tristement célèbre pour abandonnant son troupeau a été célébrée à nouveau sur le trône : la première ministre Danielle Smith.

Sa victoire à la direction de l’UCP plus tôt en octobre était censée marquer un tournant pour Smith, de sa longue conversation au plus profond de la communauté conservatrice de l’Alberta – en grande partie sur ces maudits vaccins et règles COVID – à la gestion des désirs et des besoins plus larges d’une population plus diverse. opiniâtre toute la province.

En fait, Smith a passé presque toutes ses deux premières semaines depuis qu’elle a prêté serment en tant que premier ministre, accroupie et s’occupant de son public interne UCP. Elle n’a apporté aucun changement de politique ou d’autres initiatives, ce qui rompt avec la tendance plus récente des nouveaux premiers ministres à faire des gestes initiaux sur le terrain, pour montrer l’action et la détermination.

Département des affaires intérieures

Ceux-ci peuvent venir, certains peut-être cette semaine. Mais dans les premiers moments de son poste de première ministre, elle s’organisait tranquillement, apprenait les ficelles du métier et se retirait avec son caucus pendant trois jours de construction d’équipe – peut-être raisonnable étant donné les habitudes agitées des députés, mais il y a toute une population qui souhaite également rencontrer et saluer le premier ministre.

Puis, immédiatement après avoir dévoilé son cabinet, elle s’est séquestrée une fois de plus sur les terres de l’UCP pendant trois jours, pour le congrès du parti au casino d’Enoch Cree Nation.

Mais l’équipe de Smith comprend clairement que, plus qu’auparavant, le reste de l’Alberta regarde aussi – même lorsqu’elle est dans une salle de conférence entourée de 2 000 amis et sympathisants.

C’est pourquoi Smith, dans son discours à la convention, a mis l’accent sur l’abordabilité et le soulagement de l’inflation, comme les annonces à venir pour réduire les coûts de l’électricité et peut-être réduire les taxes sur les carburants. Et pas un mot dans le discours qui a rappelé les politiques COVID de Kenney, même si sa ligne sur les vaccins a suscité ses plus grands applaudissements lors de la soirée de la victoire du leadership.

C’est clairement une question qui anime toujours sa base, comme en témoigne plus tard ce samedi après-midi, lorsque les membres ont débattu d’une résolution politique visant à protéger les «choix de soins de santé» des individus (lire: droit de refuser les vaccins et de ne pas en subir les conséquences). Lorsqu’une femme s’est présentée au micro du débat et a fait valoir que “certains choix, comme la vaccination, peuvent affecter la société au sens large”, les UCPers l’ont huée – à tel point que le modérateur a supplié la foule de faire preuve de civilité.

Des membres conservateurs unis regardent le discours de la première ministre Danielle Smith lors de leur congrès annuel. Elle n’a peut-être pas mentionné la pandémie, mais l’amertume concernant les restrictions et les règles en matière de vaccins reste une préoccupation majeure pour de nombreux militants du parti. (Jason Markusoff/CBC)

De durs souvenirs de COVID peuvent également attiser la passion du leader, même si les rédacteurs de discours l’ont gardée silencieuse sur ce front dans la salle principale de la convention. Lors de la conférence de presse qui suivit immédiatement, elle accepté avec courage la question d’une journaliste de Rebel News sur les excuses pour l’application des règles COVID par l’Alberta, disant sur place qu’elle est “profondément désolée”.

Elle a également exprimé son intérêt à obtenir des conseils de santé publique d’un “plus grand nombre de personnes”, avec une préoccupation particulière pour les “médecins qui n’ont pas suivi le récit”, et a réaffirmé qu’elle voulait trouver un moyen, si c’est légal, de pardonner ou accorder l’amnistie à ceux qui ont été ou sont poursuivis pour avoir enfreint la loi sur la santé publique.

Parfois, cet équilibre parti/public impliquera que Smith dise différentes choses à différentes foules. Dans une entrevue accordée au Western Standard, résolument conservateur, le premier ministre a signalé que les services de santé de l’Alberta avaient un partenariat avec le Forum économique mondial (un groupe néfaste pour les médias sociaux de droite). “Cela doit cesser”, a déclaré Smith.

Pourtant, lorsque les journalistes lui ont demandé le lendemain, elle a tenté des caprices. Lorsqu’il est pressé, elle a accusé les journalistes d’être simplement une partie de “l’industrie du divertissement” comme elle l’était autrefois, avide de clics et d’attention.

(Pour donner une tournure à Kenney refrain commun alors qu’il n’aimait pas les questions des journalistes, Smith rejette la prémisse de ses interlocuteurs. Bien que ce soit du fourrage prêt pour une base conservatrice dont les dirigeants, de Donald Trump aux descendants, ont encouragé une méfiance à l’égard des médias établis.)

Rehausseur de base

Ce week-end a signalé que Smith est pris entre un rocher et un endroit modéré. Malgré tous ses discours sur l’abordabilité et les temps d’attente pour la santé, la seule ovation debout que son discours a suscitée était pour son idée constitutionnellement douteuse mais populaire, la loi sur la souveraineté de l’Alberta.

Smith a passé une longue section vers le haut de son discours sur les intentions de mieux soutenir les réfugiés ukrainiens de l’invasion de la Russie, probablement une nouvelle expiation après s’être excusée pour ses commentaires plus tôt cette année qui ressemblaient à des lignes de propagande russes. Bien que le public de la convention UCP ait finalement applaudi ses paroles, il y a eu beaucoup de changements dans les sièges, des murmures et des regards interrogateurs; et les mêmes forums en ligne qui l’avaient adorée auparavant ont été lésés à propos de ses excuses à la foule “réveillée”.

Elle ne semble pas être quelqu’un qui s’attire de manière opportuniste les faveurs d’éléments populistes; elle exprimait des doutes sur les vaccins et en fait sur son ancien travail à la radio en raison des pressions pour s’en tenir au “récit” bien avant qu’elle n’entreprenne le retour en politique de cette année.

“Mes amis, je n’ai pas fait campagne en disant des choses pour gagner vos faveurs et vos votes uniquement pour changer de chaîne plus tard”, lui a dit Smith devant la foule samedi.

Il y a à la fois des principes et du pragmatisme derrière cela. Alors qu’elle fait un signe de tête pour faire appel au-delà d’eux, elle exprime régulièrement sa peur de la montée d’une faction dissidente de droite.

C’est le groupe qu’elle veut garder actif, continuer à se battre avec elle et éviter de se retourner contre elle comme ils l’ont fait contre Kenney lorsque la pandémie a montré qu’il n’était pas aussi libertaire que beaucoup auraient pu le croire.

Les membres du Parti conservateur uni ont fait la queue pendant 90 minutes ou plus pour voter pour le conseil d’administration du parti, une élection qui suscite normalement un intérêt minimal parmi les délégués. Mais cette fois, le groupe Take Back Alberta a enrôlé des centaines de nouveaux arrivants pour élire sa liste de militants. (Jason Markusoff/CBC)

Et ce week-end, l’équipage qui a joué un grand rôle dans le dumping de l’UCP Kenney a chargé dans l’établissement du parti. Take Back Alberta, un groupe de base qui s’est uni autour de la haine des règles COVID, a enrôlé plusieurs centaines de nouveaux arrivants politiques pour s’inscrire à cette AGA – aidant même certains à payer les frais d’inscription de 350 $ – pour élire leur récolte préférée de candidats au conseil d’administration du parti.

Ils en ont élu neuf sur neuf, soit près d’une majorité d’insurgés. (Cela a facilement submergé les autres membres du parti, car ces élections sont généralement des événements parallèles somnolents dans une convention et ne créent pas les files d’attente de 90 minutes que les nouveaux arrivants ont persévérées avec impatience et que les membres de longue date étaient plus susceptibles d’éviter.)

Et les partisans du groupe ont l’intention de poursuivre le même zèle au niveau de la circonscription, de se précipiter et de choisir de nouveaux candidats aux élections UCP et peut-être d’annuler certains candidats existants choisis alors que Kenney était aux commandes.

Serait-ce une preuve supplémentaire d’une prise de contrôle de Wildrose sur PC ? Vincent Byfield, un organisateur de Take Back et maintenant directeur du conseil d’administration de l’UCP, a déclaré à CBC que cela ressemblait plus à une “faction de la liberté” qu’à Kenneyite.

Regardez cet espace, car la dernière candidature de Smith à la tête d’un parti était en proie à des candidats problématiques qu’elle n’a pas maîtrisés; mais jusqu’à quel point ce groupe de base épris de liberté tolérera-t-il ?

Les Takebackers ont compté Smith parmi leurs combattants de la “liberté”, et lorsqu’elle a fait le tour des suites de fête ce week-end, elle s’est également assurée de visiter la leur. Leurs passions persistantes pour les règles COVID ne sont peut-être pas partagées par une majorité albertaine, mais ils forment une masse critique au sein du parti que le premier ministre a refait comme le sien.