Danielle Smith clarifie les commentaires sur la vaccination, ne s’excuse pas

Malgré les appels pour qu’elle s’excuse d’avoir dit que les Canadiens non vaccinés sont le “groupe le plus discriminé” dont elle a été témoin dans sa vie, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a maintenu ses propos mercredi, mais a tenté d’expliquer l’intention derrière ses paroles.

Les commentaires de Smith sont venus lors de sa première conférence de presse sur le travail mardi, au cours de laquelle elle a déclaré que la façon dont les résidents non vaccinés ont été traités est “inacceptable”.

“C’est un niveau de discrimination assez extrême que nous avons vu”, a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué publié mercredi, la première ministre a déclaré qu’elle “n’avait pas l’intention de banaliser” la discrimination à laquelle sont confrontées “les communautés minoritaires et autres groupes persécutés” ou de “créer de fausses équivalences à la terrible discrimination et persécution historiques subies par tant de groupes minoritaires au cours des des dernières décennies et des derniers siècles.”

Smith dit que son intention était de «souligner les mauvais traitements» infligés aux Canadiens non vaccinés et comment ils ont été «punis» en «ne pouvant pas travailler, voyager ou, dans certains cas, voir des êtres chers».

Ses commentaires de mardi ont suscité de vives critiques, notamment de la part de l’opposition officielle de l’Alberta.

“Danielle Smith doit s’excuser pour ces commentaires”, a déclaré le porte-parole du NPD en matière de justice, Irfan Sabir. “Elle a déjà démontré lors de son premier jour officiel au pouvoir qu’elle n’est pas prête à diriger pour tous les Albertains.”

Dans une entrevue avec CTV News, Sabir a déclaré qu’il y avait eu de la discrimination sur tous les fronts en Alberta.

“Les gens sont littéralement blessés à cause de leur foi”, a-t-il déclaré. “Les crimes motivés par la haine sont en augmentation.”

Voyons si la nouvelle première ministre peut passer 24 heures sans offenser d’innombrables Albertains avec ses commentaires ignorants ou exclure complètement des dizaines de milliers d’entre eux du processus démocratique… Je ne retiens pas mon souffle…#ableg #yyc #yeg – Rachel Notley (@RachelNotley) 12 octobre 2022

Sabir a déclaré que les commentaires de Smith ne feront que “diviser davantage notre province” et enlèveront la douleur que les Albertains racialisés et les membres de la communauté LGBTQ2S+ ressentent chaque jour.

La porte-parole du NPD de l’Alberta pour les femmes et les questions LGBTQ2+, Janis Irwin, se dit contrariée par les remarques de Smith.

“J’ai été incroyablement déçue, dégoûtée et je me suis jointe à d’innombrables Albertains pour l’appeler en disant que ce n’est pas acceptable”, a déclaré Irwin.

“Cela montre que nous avons un premier ministre qui n’a aucun problème à minimiser, à rejeter, les expériences très réelles de tant d’Albertains.”

Irwin dit que les commentaires de Smith ont créé un dangereux précédent lors de son premier jour au pouvoir.

“Je pense que nous devrions tous être alarmés par le ton que ce premier ministre donne.”

“Je pense qu’elle nous a montré qui elle est, et je pense qu’elle continuera malheureusement à nous montrer qui elle est.”

Smith dit que son bureau contactera les intervenants des communautés minoritaires dans les prochains jours pour organiser des réunions afin qu’elle puisse mieux comprendre les “différentes préoccupations de leurs communautés individuelles”.

Lorian Hardcastle, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Calgary, a déclaré que le plan audacieux de Smith visant à modifier la loi sur les droits de la personne, afin d’accueillir les personnes non vaccinées afin qu’elles ne puissent plus être victimes de discrimination, est un changement «assez exceptionnel».

“Nous avons tendance à considérer la plupart des motifs de la loi sur les droits de l’homme comme des caractéristiques immuables ou des choses que vous ne pouvez pas changer, comme votre race, comme votre sexualité”, a-t-elle déclaré.

Elle pense que les commentaires de Smith sur la discrimination sont injustes.

“Je pense que c’est extrêmement problématique à la lumière de certains des problèmes qui ont existé au cours de sa vie, autour de la discrimination fondée sur le sexe, la discrimination contre les personnes atteintes du sida, du VIH, certaines des discriminations que les peuples autochtones ont subies”, a déclaré Hardcastle.

“Je pense que ses commentaires atténuent cette longue histoire de discrimination vécue par de nombreux groupes.”

Le fait qu’elle ne puisse pas se résoudre à prononcer les mots “je suis désolé” est très révélateur. Tout comme le fait que la déclaration commence par détailler la persécution à laquelle elle pense que les non vaccinés sont confrontés plutôt que le mal causé par sa déclaration. – Château dur de Lorian (@Lorian_H) 12 octobre 2022

Jarvis Googoo, un défenseur indigène, dit que les commentaires de Smith sont blessants et ignorants.

“Quelque chose comme ça n’aurait pas dû être dit en premier lieu”, a déclaré Googoo.

« Je pense au dernier pensionnat indien fermé en 1996, alors quand nous disons « notre vie », si vous existiez ou étiez en vie à ce moment-là, il y a un monde de différence entre les mesures de sécurité visant à garder les gens en bonne santé – et la assimilation systémique des enfants indigènes pour anéantir leur culture ».

Ses commentaires ont également déclenché un tollé général sur les réseaux sociaux :

Danielle Smith a exprimé des inquiétudes quant à la façon dont les personnes non vaccinées étaient traitées. Je peux personnellement l’assurer que nous les avons tous traités aux soins intensifs pendant la vague delta avec gentillesse, dignité et respect, même si certaines de leurs familles nous ont traités de meurtriers et ont menacé nos vies. – Darren Markland (@drdagly) 12 octobre 2022

Danielle Smith est née en 1971. À une époque où l’apartheid existait encore, où l’on se faisait licencier pour handicap, être homosexuel ou contracter le sida, où le viol conjugal était encore légal. Mais bien sûr, les non vaccinés ont eu pire.

Jésus Christ – Kristin Raworth (@KristinRaworth) 11 octobre 2022

Nous sommes au courant des propos tenus hier par le premier ministre @ABDanielleSmith concernant les non vaccinés étant le groupe le plus discriminé dont elle a été témoin dans sa vie. Nous avons contacté le bureau du premier ministre pour exprimer nos préoccupations…(1/2) – Edmonton juif (@JewishEdmonton) 12 octobre 2022

Je ne me souviens pas qu’un officiel canadien ait jamais dit quoi que ce soit de plus offensant de toute ma vie que ce que vient de dire Danielle Smith. — Conrad Nobert (@conradnobert) 11 octobre 2022

Donc… Danielle Smith pense que les personnes non vaccinées sont le groupe le plus discriminé qu’elle ait jamais vu. Quelqu’un, s’il vous plaît, parlez-lui de : Femmes autochtones disparues et assassinées. Écoles résidentielles. Racisme systémique. Génocide. Voilà à quoi ressemble réellement la discrimination. – Naheed Dosani (@NaheedD) 12 octobre 2022

John Horgan a qualifié mercredi le commentaire de “bon exemple” de ce qu’il ne manquera pas lorsqu’il quittera ses fonctions de premier ministre de la Colombie-Britannique dans les semaines à venir.

“Je ne peux pas répondre à cela parce que c’est risible, très franchement”, a déclaré Horgan lors d’une entrevue avec la station de radio de Victoria CFAX 1070.

Horgan, qui dit qu’il se retirera de la politique provinciale une fois que son successeur sera choisi lors d’une prochaine course à la direction du NPD de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’il y a des problèmes plus urgents auxquels sont confrontés les Canadiens que la protection des droits des non-vaccinés.

“Ce sont des moments critiques, et pour le nouveau premier ministre de se concentrer sur une tranche de la population qui a choisi de ne pas se faire vacciner alors qu’il y a tous ces autres défis, cela me semble à courte vue et je ne suis tout simplement pas d’accord avec elle”, a déclaré Horgan.

“Je ne suis pas d’accord avec le premier ministre de l’Alberta et c’est peut-être une bonne chose que je ne sois pas obligé de le faire”, a déclaré le premier ministre. “Je suis assez content de m’éloigner de ça.”



