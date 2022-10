Danielle Smith assermentée en tant que 19e premier ministre de l’Alberta

C’est officiel : Danielle Smith a prêté serment en tant que 19e premier ministre de l’Alberta.

Lors d’une cérémonie à Government House à Edmonton mardi matin, l’ancien chef du parti Wildrose a été assermenté par le lieutenant-gouverneur. Salma Lakhani.

Smith a remporté la course à la direction du Parti conservateur uni pour remplacer Jason Kenney au sixième et dernier tour de scrutin avec 53,77% des voix, battant son plus proche challenger Travis Toews, l’ancien ministre des Finances.

En mai, Kenney a reçu 51,4% de soutien des membres du parti lors d’un examen de la direction – suffisamment pour rester techniquement à la tête de l’UCP – mais a démissionné, indiquant que cela ne représentait pas “un soutien adéquat pour continuer à diriger”.

Smith devient le huitième premier ministre de l’Alberta depuis 2006 et la troisième femme à occuper le poste le plus élevé de la province – une première canadienne.

“LA LIBERTÉ EST FONDAMENTALE”

“Je suis vraiment humble et honorée de servir”, a-t-elle déclaré. “Comme beaucoup d’Albertains, j’ai toujours cru que la liberté est fondamentale.”

Smith a déclaré qu’elle se lèverait et protégerait les droits de la Charte de l’Alberta et les “droits exclusifs” sur les domaines de compétence provinciale.

“Les Albertains ont vécu tellement de choses au cours des deux dernières années et demie”, a-t-elle ajouté. “Nos droits et libertés ont été mis à l’épreuve. En tant que chef de ce gouvernement, je veillerai à ce que ces droits et libertés soient protégés.”

Danielle Smith est assermentée à titre de première ministre de l’Alberta par le ministre de la Justice et solliciteur général Tyler Shandro et la lieutenante-gouverneure de l’Alberta Salma Lakhani, à Edmonton, le mardi 11 octobre 2022 (La Presse canadienne/Jason Franson).

Elle a décrit l’Alberta comme une terre d’opportunités et comment son gouvernement agirait «rapidement» pour s’assurer que les plus vulnérables bénéficient d’un soutien pendant la crise actuelle de l’inflation.

“Nous sommes des Albertains. Oui, nous sommes des entrepreneurs et des gens d’affaires et nous sommes prudents sur le plan financier, mais nous avons aussi un cœur et une compassion qui correspondent à la taille de nos montagnes”, a déclaré Smith. “Les Albertains exigent un gouvernement qui reflète cette compassion, surtout en ces temps.”

Le nouveau premier ministre s’est ensuite adressé aux Canadiens, leur demandant de « s’associer à l’Alberta » pour bâtir un pays « prospère et unifié ».

« Ensemble, nous pouvons être la solution à la crise mondiale de la sécurité énergétique, fournir une énergie abordable à ceux qui en ont besoin et le faire tout en fournissant l’énergie la plus respectueuse de l’environnement à nos concitoyens canadiens et à nos amis et alliés du monde entier », a-t-elle ajouté.

PROCHAINES ÉTAPES

Au cours de la fin de semaine de l’Action de grâces, Smith a annoncé qu’elle se présenterait à une élection partielle dans la circonscription de Brooks-Medicine Hat, dans le sud de l’Alberta, après la démission du député sortant. Aucune date n’a été annoncée.

Dans une lettre au caucus de l’UCP la semaine dernière, Smith a déclaré qu’après sa rencontre avec le cabinet mardi, elle demanderait aux membres de “s’abstenir de mener d’autres affaires ministérielles” jusqu’au 24 octobre environ.

Smith s’est également engagé à rencontrer individuellement les membres pour discuter des priorités “les plus urgentes” pour leurs circonscriptions respectives.

Une retraite est ensuite prévue du 17 au 19 octobre à Sylvan Lake pour se concentrer sur “la constitution d’équipes, l’unité et le positionnement du caucus au cœur de l’élaboration des politiques et du processus législatif”.

Elle a précédemment déclaré qu’un nouveau cabinet serait ensuite annoncé publiquement le 21 octobre.

Smith a clôturé la lettre informant le caucus du plan pour les semaines à venir en disant que les Albertains “veulent et s’attendent à ce que” l’UCP “réussisse à l’avenir”.

“Je proposerais que notre caucus fonctionne à partir d’une table rase pour aller de l’avant”, a-t-elle écrit. “La politique et le gouvernement sont difficiles et épuisants.

“En cours de route, des erreurs seront commises par de bonnes personnes. Je nous encourage à aborder les griefs passés en privé et directement avec le collègue qui vous a peut-être fait du tort, à faire la paix avec eux, à pardonner et à avancer ensemble dans l’unité et le respect mutuel.”