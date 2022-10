Danielle Smith assermentée en tant que 19e premier ministre de l’Alberta

La nouvelle première ministre de l’Alberta affirme qu’elle utilisera son rôle pour défendre les droits et libertés des citoyens tout en gouvernant avec compassion pour les personnes vulnérables.

“Je ne prends pas ces responsabilités à la légère et je m’assurerai de travailler chaque jour pour gagner votre confiance”, a déclaré Danielle Smith mardi, quelques instants après le lieutenant-gouverneur. Salma Lakhani l’a assermentée en tant que 19e première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales de l’Alberta.

Smith a battu six autres candidats pour devenir le chef du Parti conservateur uni la semaine dernière, recueillant environ 54% des voix au sixième tour de scrutin.

Le parti était à la recherche d’un nouveau chef après que les membres de l’UCP aient voté à 51,4 % en faveur du maintien à la tête du premier ministre sortant Jason Kenney, ce qui l’a incité à annoncer sa démission.

Lors d’une cérémonie à Government House à Edmonton mardi matin, Lakhani a déclaré qu’elle avait reçu la démission de Kenney en tant que premier ministre et avait invité Smith à former le gouvernement.

« J’espère que vous apporterez le meilleur de vos capacités à la tâche qui nous attend et je vous remercie de votre volonté de servir notre province et ses habitants », a déclaré Lakhani.

Les premières promesses

L’une des caractéristiques de la campagne de Smith pour devenir chef et premier ministre de l’UCP était l’engagement de présenter une loi sur la souveraineté de l’Alberta, qui, selon elle, permettrait à la législature d’adopter une motion s’engageant à ignorer les lois fédérales contraires aux meilleurs intérêts de l’Alberta.

Elle a également vivement critiqué l’utilisation par le gouvernement Kenney des restrictions de santé publique pendant la pandémie de COVID-19.

“Nos droits et libertés ont été mis à l’épreuve”, a déclaré Smith après sa prestation de serment. “Je veillerai, en tant que chef de ce gouvernement, à ce que ces droits et libertés soient protégés et ne soient plus jamais tenus pour acquis.”

Smith s’est engagé à modifier la loi sur les droits de la personne de l’Alberta pour ajouter le statut vaccinal comme motif de protection contre la discrimination.

Danielle Smith a été assermentée par le ministre de la Justice Tyler Shandro et le lieutenant-gouverneur de l’Alberta. Salma Lakhani. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Elle a appelé les autres provinces et territoires à se tenir aux côtés de l’Alberta pour développer son secteur des ressources énergétiques et de l’agriculture.

Elle a fait écho au message de sa campagne et de son discours d’acceptation du leadership, selon lequel une gouvernance responsable doit également inclure la prise en charge de ceux qui luttent, en particulier face à l’inflation.

“Nous sommes des Albertains”, a-t-elle déclaré. “Oui, nous sommes des entrepreneurs et des gens d’affaires et prudents sur le plan financier. Mais nous avons aussi un cœur et une compassion qui correspondent à la taille de nos montagnes.”

Ses commentaires comprenaient la reconnaissance des peuples autochtones en tant que premiers occupants de la terre et le souhait d’en savoir plus sur les impacts du système des pensionnats. Elle a également fait un clin d’œil aux communautés d’immigrants qui se sont installées en Alberta et ont apporté leurs traditions et leur culture à la province de 117 ans.

Histoire politique

Smith s’est d’abord impliquée dans la politique alors qu’elle fréquentait l’Université de Calgary, où elle a soutenu les progressistes-conservateurs.

Elle a travaillé au sein du groupe de réflexion du Fraser Institute, a été conseillère scolaire à Calgary dans un conseil scolaire en proie à des conflits, a écrit des chroniques dans le Calgary Herald et a animé une émission télévisée nationale d’actualités.

Frustré par les dépenses du gouvernement PC, Smith a rejoint le parti Wildrose Alliance en 2009 et est devenu chef du parti plus tard cette année-là. Elle a été élue députée de Highwood aux élections provinciales de 2012 et est devenue chef de l’opposition à l’Assemblée législative.

En décembre 2014, Smith et sept autres députés de Wildrose ont traversé le parquet pour rejoindre les progressistes-conservateurs, ce qui a provoqué la colère de nombreux partisans de la base.

Elle a perdu la course à l’investiture PC dans sa circonscription et a quitté la politique provinciale après les élections de 2015, après quoi elle est revenue à la radiodiffusion pour animer une émission de radio, puis a été présidente de l’Alberta Enterprise Group, qui défend les entreprises.