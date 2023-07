Danielle Smith appelle les ministres «raisonnables» à contrer l’influence de Guilbeault au cabinet

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que le fait que le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, continue de diriger le programme climatique du gouvernement fédéral signifie que les ministres qui l’entourent devront travailler plus fort pour parvenir à une «approche équilibrée».

« Le fait que nous ayons affaire à cinq ministres du Cabinet – quatre d’entre eux sont raisonnables, l’un ne l’est pas », a déclaré Smith à l’animatrice Catherine Cullen dans une interview à CBC. La maison diffusé samedi.

« J’espère que les quatre raisonnables pourront l’emporter car nous pourrons conclure avec le gouvernement fédéral un accord qui soit bon pour l’industrie, bon pour l’environnement, bon pour les consommateurs, bon pour la planète, bon pour notre commerce les partenaires.

« Et il s’agit de s’assurer que Guilbeault n’est pas celui qui l’emporte parce que c’est lui, malheureusement, qui envoie des messages contradictoires et ce n’est pas utile. »

Guilbeault fait partie d’une poignée de ministres qui ont conservé leur poste après un remaniement ministériel massif plus tôt cette semaine. Smith et certains autres dirigeants provinciaux se sont affrontés à plusieurs reprises avec Guilbeault au sujet de la politique climatique fédérale.

Smith a déclaré que la décision du premier ministre Justin Trudeau de conserver Guilbeault « me dit que ses collègues vont devoir faire beaucoup plus pour défendre une approche équilibrée à la table. Il ne devrait pas être le seul à décider de la politique. »

De son côté, Guilbeault a cherché un ton plus conciliant dans sa relation avec Smith.

« Je ne dirais pas que les choses vont bien », a-t-il déclaré La maison le mois dernier. « Je dis que nous avons nos différences, mais nous avons aussi la capacité de les résoudre. »

Dans une déclaration envoyée à CBC News vendredi, le bureau de Guilbeault a déclaré qu’il restait déterminé à coopérer étroitement avec les provinces. Le communiqué indique que le ministre s’est rendu récemment en Alberta et que lui et le gouvernement provincial ont travaillé efficacement pour créer des règlements sur les émetteurs lourds et les systèmes de capture du carbone.

« La politique mise à part, nous continuerons à discuter dans un esprit de collaboration pour améliorer la vie des Albertains », indique le communiqué.

Le gouvernement fédéral et l’Alberta ont également convenu de mettre sur pied un groupe de travail sur les questions énergétiques.

Les commentaires de Smith interviennent après des semaines de va-et-vient sur l’approche du gouvernement fédéral en matière de politique sur le changement climatique. Le gouvernement fédéral a récemment dévoilé son plan pour mettre fin aux subventions « inefficaces » aux combustibles fossiles et travaille sur des réglementations pour fixer un plafond d’émissions pour le secteur pétrolier et gazier – ce que Smith appelle un plafond de production de facto.

Le ministre de l’Environnement de l’Ontario, David Piccini, a également critiqué Guilbeault pour avoir voyagé à l’étranger pour représenter le Canada lors d’une réunion des ministres de l’Environnement du G20 (où il a cherché un accord sur la fin des projets de combustibles fossiles sans relâche), au lieu de rester au Canada pour rencontrer les ministres provinciaux.

Plusieurs zones de conflit

Bien que Guilbeault ait fait face à une opposition au pays concernant le programme du gouvernement sur les changements climatiques, il s’est également heurté à une résistance à l’étranger. Les ministres de l’environnement du G20 réunis en Inde récemment n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord pour mettre fin aux projets de combustibles fossiles sans relâche.

« Maintenant, je vais être clair – notre combat pour maintenir 1,5 degrés en vie continue. Mais nous devons continuer à travailler pour parvenir à un consensus sur l’élimination progressive des combustibles fossiles, ce que nous n’avons pas tout à fait fait ici », a déclaré Guilbeault aux journalistes.

« Le fait que nous n’ayons pas pu nous mettre d’accord ici au G20 n’est pas la fin. Nous continuerons. »

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, affirme que le gouvernement ne renonce pas à son plan de mettre fin aux projets de combustibles fossiles sans relâche. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

L’objectif d’Ottawa de mettre fin aux projets de combustibles fossiles sans relâche n’est qu’une source de tension avec l’Alberta. Smith insiste également sur le fait que l’objectif d’atteindre un réseau électrique net zéro est « irréalisable ».

Les objectifs d’émissions du gouvernement fédéral sont également irréalistes, a-t-elle déclaré.

« [Industry] ne peut pas atteindre 42 % [reduction] en sept ans. Ils ont des pipelines qu’ils doivent construire. Ils ont une nouvelle technologie qu’ils doivent développer pour capturer le carbone », a-t-elle déclaré. « Nous devons également développer un tout nouveau cadre réglementaire pour le nucléaire comme celui-là. Cela ne peut pas se faire en sept ans. »

Tout au long de l’entretien, Smith a cherché à établir une distinction entre l’objectif de réduction de la production de pétrole et de gaz et l’objectif de réduction des émissions.

« Nous n’éliminons pas cette industrie. Nous n’éliminons pas le pétrole. Nous n’éliminons pas le gaz naturel », a-t-elle déclaré. « Nous supprimons progressivement les émissions, et il y a une très grande différence entre les deux. »

Fondamentalement, a déclaré Smith, l’Alberta et le gouvernement fédéral s’entendent sur l’objectif de zéro net d’ici 2050.

« Nous sommes d’accord avec l’aspiration, mais nous ne sommes pas d’accord sur la façon d’y arriver », a déclaré Smith à Cullen.