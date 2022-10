Danielle Smith a une grande idée pour nettoyer les puits de pétrole et de gaz. C’est toutes sortes de désordre

Cette chronique est l’opinion d’Andrew Leach, économiste de l’énergie et de l’environnement et professeur à l’Université d’Albrta. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

En juillet 2021 éditorial dans le Calgary Herald Danielle Smith, alors lobbyiste d’affaires au Groupe d’entreprises de l’Alberta , a plaidé pour un programme appelé R-Star. Il fournirait des crédits de redevances aux sociétés pétrolières et gazières effectuant les activités de nettoyage qui leur sont déjà demandées.

Alors qu’il a longtemps semblé mort, R-Star a une nouvelle vie.

Smith est maintenant premier ministre de l’Alberta et continue de défendre l’idée . Peter Guthrie, son nouveau ministre de l’Énergie, a promis de faire un projet pilote du programme une de ses premières priorités .

Cela ne devrait jamais arriver.

Alors, qu’est-ce que R-Star ?

C’est un déjeuner gratuit. Ou, plus exactement, un déjeuner payé par les Albertains. C’est un transfert de richesse vers l’industrie pétrolière et gazière. Au lieu de s’assurer que le pollueur paie, R-Star voudrait que nous payions le pollueur.

Une réduction pour faire la bonne chose (et nécessaire)

R-Star, initialement proposé par les défenseurs du secteur pétrolier, récompenserait les entreprises avec des crédits négociables à utiliser contre les futures obligations de redevances sur les puits, avec un crédit émis pour chaque dollar dépensé pour le nettoyage mandaté par le régulateur.

Les entreprises appliquent ensuite des crédits R-Star à la production future pour obtenir des taux de redevance réduits. Les redevances augmentent avec les prix du pétrole, de sorte qu’au prix actuel de 110 $ le baril (Cdn), 1 million de dollars de nettoyage requis rapporteraient des crédits R-Star qui réduiraient les redevances d’environ 280 000 $. Les mêmes crédits vaudraient environ 115 000 dollars si les prix du pétrole baissaient de moitié.

Cela soulève le premier des nombreux problèmes avec R-Star. Il fournit plus d’aide quand moins est nécessaire.

En période de prix bas, nous devons craindre que les entreprises aient du mal à respecter leurs obligations de remise en état. R-Star fait peu pour les producteurs lorsque les prix sont bas, mais offre de grandes récompenses lorsque les prix et les bénéfices sont élevés. C’est en arrière.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, devait faire preuve de stabilité pour contrer un régime constant de clarifications et d’excuses abjectes pour avoir dit des choses bien en dehors du courant dominant, a déclaré Ken Boessenkool. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Le deuxième problème avec R-Star est qu’il entraîne un coût énorme et inutile pour les Albertains.

Dans un lettre à Sonya Savage, alors ministre de l’énergie l’année dernière, Smith (toujours lobbyiste à l’époque) propose de donner aux entreprises 20 milliards de dollars de crédits R-Star. Les partisans de R-Star affirment qu'”aucun financement gouvernemental n’est requis” pour accélérer la remise en état.

Mais lorsque les sociétés pétrolières et gazières utilisent ces crédits, les revenus de redevances du gouvernement pourraient diminuer de plus de 6 milliards de dollars. Peut-être qu’avec le temps, Smith verra l’impact de R-Star sur les fonds publics sous un jour différent, maintenant qu’elle est première ministre et que ces fonds pourraient autrement financer des programmes et équilibrer les budgets.

Les puits de pétrole orphelins sont un gros problème qui risque de s’aggraver. La Régulateur de l’énergie de l’Alberta rapporte que 2,4 milliards de dollars de dettes de nettoyage sont actuellement dans les livres d’entreprises insolvables, mais pas encore en faillite.

Nous devrions faire quelque chose, mais cela ne veut pas dire que nous devrions faire cela.

Pourquoi pas? Parce que R-Star ne va pas faire grand-chose pour résoudre ce problème. Pour les entreprises les plus en difficulté, un cadeau du gouvernement qui réduit leur passif de 30 % ne les rendra pas solvables. Leurs puits finiront probablement encore orphelins.

Alors, qui obtiendra la valeur ici?

La subvention R-Star ira principalement aux entreprises saines ayant d’importants passifs de remise en état. Plus de 85 % des dettes de nettoyage sont détenues par des entreprises en bonne santé financière. Ces entreprises ont beaucoup de travaux de nettoyage requis à faire et l’argent pour le faire. R-Star les récompensera d’un bonus pour l’avoir fait.

Mais ce n’est pas tout. R-Star pénalise les entreprises qui ont déjà fait ce qu’elles étaient censées faire et obtiendront moins de R-Star qu’elles ne l’auraient fait si elles avaient laissé leurs dettes s’accumuler.

R-Star récompense les entreprises en fonction de leur importance dans le problème.

Des boulots, des boulots, des boulots ?

OK, les incitations sont rétrogrades et elles récompensent les mauvaises entreprises. Mais ne crée-t-il pas des emplois ?

Oui et non. Tout programme gouvernemental de plusieurs milliards de dollars créerait des emplois.

Mais pour croire que ces emplois sont nouveaux, il faut croire deux choses. Tout d’abord, vous devez croire que les revenus de redevances abandonnés pour R-Star ne seraient jamais utilisés pour quoi que ce soit d’utile. Deuxièmement, il faut croire que les entreprises n’allaient pas faire le travail de nettoyage qu’on leur demandait.

Oui, les estimations d’emplois de R-Star reposent en partie sur l’hypothèse que le pollueur n’allait pas payer pour tout le nettoyage.

Un puits inactif près de Two Hills, en Alberta. Ils posent des problèmes à la fois financiers et environnementaux. Les puits qui ne sont pas correctement bouchés et nettoyés pourraient laisser échapper des contaminants dans le sol et l’air. (Kyle Bakx/CBC)

Les partisans de R-Star traitent des milliards de dollars en crédits de redevances gouvernementales comme de l’argent trouvé et appliquent des multiplicateurs standard pour estimer l’activité économique en dépensant l’argent qu’ils espèrent trouver.

Mais R-Star ne dépenserait pas d’argent trouvé. Les dollars perdus grâce à la subvention R-Star seraient autrement dépensés en Alberta, ou auraient été utilisés pour rembourser la dette provinciale ou financer d’autres priorités d’investissement.

Alors, que devrions-nous faire? Smith le lobbyiste propose par inadvertance une solution.

Dans son éditorial de 2021, elle parle d’une entreprise qui a récemment hérité un puits foré en 1963. “Tout le monde a gagné de l’argent sur le site pendant 60 ans”, écrit-elle, “mais une cagnotte n’a pas voyagé avec le site pour le nettoyer”.

L’entreprise, aux yeux de Smith le lobbyiste, n’était qu’un acteur dans un jeu de chaises musicales de plusieurs décennies, laissé sans siège lorsque la musique s’est arrêtée. Le problème, selon elle, est que personne ne s’est assuré que les coûts de nettoyage seraient financés une fois le jeu terminé.

Aujourd’hui, le premier ministre Smith devrait regarder au-delà du discours de R-Star et du lobbyiste Smith et trouver un moyen de s’assurer qu’il y a un pot d’argent attaché à chaque site de puits pour assurer son nettoyage, financé par ceux qui ont gagné de l’argent pendant des décennies.

C’est la seule façon pour elle de s’assurer que les Albertains ne paient pas lorsque la musique s’arrête.