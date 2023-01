Danielle Reyna a raconté au football américain l’incident de violence domestique de Gregg Berhalter

Danielle Reyna, la mère du milieu de terrain de l’équipe nationale masculine américaine Gio Reyna, a informé US Soccer le mois dernier d’un incident survenu en 1991 où l’entraîneur-chef Gregg Berhalter avait donné un coup de pied à sa femme, ont rapporté ESPN et d’autres médias mercredi.

Danielle, qui connaît Gregg et Rosalind Berhalter depuis des années, aurait informé la fédération de la bagarre entre les deux devant un bar il y a 31 ans après que Berhalter ait critiqué son fils après la Coupe du monde.

Berhalter a déclaré lors d’une conférence après son retour du Qatar qu’un joueur de l’équipe “ne répondait clairement pas aux attentes sur et en dehors du terrain”. Gio Reyna, 20 ans, a confirmé plus tard dans un post Instagram que Berhalter parlait de lui.

“Je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue alors que Gregg avait demandé et reçu le pardon d’avoir fait quelque chose de bien pire au même âge”, Danielle Reyna a déclaré dans un communiqué, selon ESPN.

Les rapports surviennent un jour après que US Soccer a révélé qu’il avait engagé un cabinet d’avocats indépendant pour lancer une enquête sur l’incident.

Berhalter et sa femme ont publié mardi une longue déclaration disant que quelqu’un avait alerté US Soccer dans le but de “me faire tomber”.

Il a reconnu qu’il avait donné un coup de pied dans les jambes de sa petite amie de l’époque, Rosalind, dans ce qu’il a qualifié d’incident “honteux”. Les forces de l’ordre n’ont jamais été impliquées.

Danielle est l’épouse de l’ancien capitaine de l’équipe nationale Claudio, qui est le directeur sportif de l’Austin FC. Le couple aurait nié avoir proféré des menaces contre Berhalter.

Danielle, Claudio et Gio Reyna n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les développements surviennent à un moment charnière pour le football américain.

Le contrat de Berhalter a expiré le 31 décembre et il était considéré comme un favori pour conserver le poste.

Mais la fédération a annoncé mercredi que l’actuel entraîneur adjoint Anthony Hudson dirigerait l’équipe lors de son camp de janvier alors qu’une “révision technique” du programme de l’équipe nationale masculine était menée.

Berhalter, qui a joué pour l’équipe masculine lors de la Coupe du monde 2002, a mené l’équipe au tournoi de cette année où elle a été éliminée par les Pays-Bas en huitièmes de finale.

