Danielle Reyna a raconté à US Soccer l’incident de violence domestique de Gregg Berhalter

L’ancien capitaine de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Claudio Reyna, a envoyé plusieurs messages aux dirigeants du football américain pendant la Coupe du monde, menaçant de révéler des détails sensibles sur le passé de l’entraîneur de l’USMNT, Gregg Berhalter, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Les messages ont commencé après que son fils, Gio Reyna, a été informé qu’il aurait un rôle limité dans le tournoi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

US Soccer n’a reçu aucun détail sur les allégations jusqu’au 11 décembre, lorsqu’un dirigeant a été informé lors d’un appel avec Claudio Reyna et sa femme, Danielle, que Berhalter, 49 ans, avait déjà eu un incident de violence domestique, ont déclaré des sources à ESPN.

Cette information est arrivée le même jour que les commentaires de Berhalter lors du Sommet sur le leadership moral de l’Institut HOW pour la société à New York. publié par Charterworksdétaillant comment “un joueur” a failli être renvoyé de la Coupe du monde pour ne pas avoir répondu aux attentes sur et en dehors du terrain.

Berhalter n’a identifié personne par son nom, cependant, il s’agissait d’une référence claire à Reyna et confirmée par le joueur dans un Publication Instagram le lendemain.

Claudio Reyna, qui est actuellement directeur sportif du club MLS Austin FC, n’a pas répondu à un SMS mardi demandant un commentaire ou à un appel de suivi mercredi matin. Un porte-parole de l’Austin FC a refusé de commenter.

Mardi, Berhalter, dont le contrat en tant qu’entraîneur américain a expiré le 31 décembre, a révélé les détails de l’incident avec sa femme dans un longue déclaration publiée sur Twitter.

“Pendant la Coupe du monde, un individu a contacté US Soccer, disant qu’il avait des informations sur moi qui me “détruiraient” – un effort apparent pour tirer parti de quelque chose de très personnel d’il y a longtemps pour mettre fin à ma relation avec US Soccer”, dit Berhalter.

“À l’automne 1991, j’ai rencontré mon âme sœur. Je venais d’avoir 18 ans et j’étais en première année à l’université quand j’ai rencontré Rosalind”, a déclaré Berhalter. “Un soir, alors que nous étions en train de boire un verre dans un bar local, Rosalind et moi avons eu une vive dispute qui s’est poursuivie à l’extérieur. C’est devenu physique et je lui ai donné un coup de pied dans les jambes.”

Berhalter a déclaré que les autorités n’avaient jamais été impliquées et qu’il avait demandé conseil après l’incident. Le couple s’est réconcilié sept mois plus tard, s’est ensuite marié et a quatre enfants.

“Les leçons apprises de cette nuit il y a plus de trois décennies sont devenues le fondement d’une relation d’amour, de dévouement et de soutien, que nous avons honorée et célébrée avec notre 25e anniversaire de mariage le week-end dernier”, a ajouté Berhalter.

Après que l’exécutif de US Soccer ait été informé de l’allégation contre Berhalter, la fédération a immédiatement engagé un cabinet d’avocats, Alston & Bird LLP, pour mener une enquête indépendante, la fédération a annoncé mardi.

Mercredi, US Soccer a annoncé que l’actuel entraîneur adjoint de l’USMNT Anthony Hudson dirigerait l’équipe lors d’un camp en janvier en Californie, “Avec l’enquête en cours et l’examen complet par US Soccer du programme USMNT après la conclusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 toujours en cours. “

Claudio Reyna et Berhalter ont une relation qui dure depuis des décennies. Ils ont joué ensemble au football des jeunes et du lycée, leurs carrières respectives dans l’équipe nationale américaine se sont déroulées de 1994 à 2006 et leurs épouses — Danielle Reyna (née Egan) et Rosalind Berhalter (née Santana) — ont été coéquipières pendant quatre ans à l’Université de Caroline du Nord.

Gregg Berhalter # 3 et Claudio Reyna # 10 s’alignent ensemble pour un match de qualification à la Coupe du monde USMNT en 2005. Victor Décolongon/Getty Images

Lorsque Berhalter a été embauché comme entraîneur américain, Reyna a salué cette décision, qualifiant Berhalter de “choix excitant pour le poste en équipe nationale”.

Dans un entretien avec le regretté Grant Wahl en févrierReyna a dit, “Depuis [Berhalter’s] expériences en tant que joueur, il veut s’assurer qu’ils comprennent également le caractère collectif de jouer pour l’équipe, ce qui est si important. Mais à quel point il est excité et fier de pouvoir voir la croissance de ce jeu et comment ces joueurs jouent à des niveaux aussi élevés, tant au niveau national qu’international, prenant ses décisions pour choisir une équipe, sans parler d’un 11 de départ, vraiment difficile .”

En juin, Berhalter a déclaré au Gab & Juls Show que lorsque Gio n’avait que 12 ou 13 ans, il avait le sentiment en le regardant qu’il aurait un avenir dans le sport, notant qu’il était un joueur de football et de basket exceptionnel.

“Maintenant, en tant que manager de l’équipe nationale, cela se transforme en une relation différente, mais la connexion est toujours là. Le lien est toujours là”, a déclaré Berhalter. “Nos familles sont très proches. De très bons amis et à Gio, il y a des moments où je le regarde et – le mets sur le terrain ou quelque chose comme ça. C’est tellement familier. Vous regardez quelque chose qui vous est si familier et c’est C’est presque comme si vous mettiez un membre de votre famille dans le jeu. C’était vraiment amusant.

Malgré des problèmes de blessures au cours de la dernière année, Reyna, 20 ans, est entrée dans la Coupe du monde après avoir joué régulièrement pour le Borussia Dortmund au cours des semaines précédentes et on s’attendait à ce qu’elle joue un rôle significatif.

Gregg Berhlater et Gio Reyna lors de la défaite en huitièmes de finale de la Coupe du monde de l’USMNT face aux Pays-Bas. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

Il n’a pas. En quatre matchs de Coupe du monde, Reyna a fait deux apparitions, sortant du banc pour jouer sept minutes contre l’Angleterre en phase de groupes et 45 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.

En apprenant son rôle, Reyna n’a certes pas bien réagi. Dans la publication Instagram du 12 décembre, il a déclaré: “J’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours … Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers et de mon entraîneur pour cela, et on m’a dit que j’étais pardonné.”

Claudio Reyna est le directeur sportif de l’Austin FC depuis novembre 2019, date à laquelle il a été embauché après avoir occupé le même poste pour le New York City FC depuis 2013. L’entraîneur-chef d’Austin, Josh Wolff, a été assistant de Berhalter pendant cinq ans avec le Columbus Crew et une autre année avec l’équipe nationale, avant sa nomination à Austin, qui a précédé l’arrivée de Reyna de quatre mois.

Reyna a été élue au National Soccer Hall of Fame en 2012, quatre ans après sa retraite comme l’un des joueurs de football américains les plus accomplis de l’histoire. Après avoir remporté trois titres nationaux à l’université en jouant pour Bruce Arena à Virginia, la carrière professionnelle de Reyna s’est étendue de 1994 à 2008, avec des arrêts en Allemagne, en Écosse, en Angleterre et en MLS.

Lors des cérémonies de clôture de la Coupe du monde, Reyna était la seule ancienne joueuse à faire partie de la délégation présidentielle des États-Unis, dirigée par Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.