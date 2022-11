Danielle Maltby et Michael Allio se fréquentent après “Bachelor in Paradise” – Hollywood Life

Crédit d’image : ABC

Baccalauréat au paradis travaillé pour Danielle Malby et Michel Allio. Les deux ont quitté la série en couple pendant l’été 2022, et lors de la réunion du 22 novembre, ils ont confirmé qu’ils allaient fort. Danielle a même révélé qu’elle déménageait à Akron, Ohio, où Michael vit avec son fils, James! Cependant, elle n’emménage pas encore avec eux, car les deux continuent d’avancer à un rythme soutenu.

Michael est une veuve, qui a perdu sa femme et la mère de son enfant après une bataille contre le cancer, tandis que le fiancé de Danielle est décédé d’une overdose de drogue il y a 11 ans. Les deux se sont connectés sur leur traumatisme commun. Ils ont également accepté de ralentir la relation en raison de tout ce qu’ils avaient vécu, c’est pourquoi ils ne se sont pas fiancés sur la plage.

Pendant le tournage BIP, Michael et Danielle ne se sont même pas dit “je t’aime”, mais Michael a exprimé ces sentiments pour la première fois lors de la réunion. “Tu m’as surpris,” dit-il à Danielle. « Comme vous le savez, je suis incroyablement prudent. La façon dont tu as su être patient avec moi… Je n’ai dit que je t’aime qu’à une seule personne [other] personne dans toute ma vie, mais je t’aime. Je le fais.”

Danielle a été choquée d’entendre ces mots sortir de la bouche de Michael. Elle a révélé qu’elle le lui avait déjà dit quand il “est tombé” de sa bouche involontairement. Elle craignait que Michael ne soit pas encore prêt pour cette étape, mais il lui a clairement prouvé le contraire ! “Je suis tellement amoureuse de toi”, lui a-t-elle dit, se penchant pour un baiser, lors de la réunion.

Michael a également révélé que Danielle avait déjà rencontré son fils et noué d’excellentes relations avec lui. “Elle l’a rencontré un tas de fois”, a confirmé Michael. « Il est allongé sur ses genoux et il ne veut pas qu’elle parte. Elle est remarquable avec lui et ce n’est pas une surprise du tout.