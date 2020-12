Danielle Lloyd serait moins qu’impressionnée de voir son nom entraîné dans la bataille juridique de Rebekah Vardy et Coleen Rooney.

Hier, l’ancienne mannequin glamour Danielle, 36 ans, et Dawn Ward, 47 ans, mariée au footballeur à la retraite Ashley Ward, auraient été nommées dans un nouveau document juridique de 59 pages aux côtés de plus de 300 autres personnes que les avocats de Rebekah disent être au courant. sur le compte Instagram privé de Coleen.

L’équipe de Rebekah ne suggère pas que Danielle ou Dawn étaient à l’origine des fuites.

L’épouse de 38 ans de la star du sport Jamie Vardy poursuit Coleen pour diffamation après que Coleen, 34 ans, ait accusé le récit de Rebekah d’avoir divulgué des histoires sur sa vie privée sur sa page de médias sociaux, l’année dernière.

Et un initié proche de l’ancienne Miss Angleterre Danielle a déclaré au Sun qu’elle était « blessée » et « en colère » pour avoir été nommée dans des documents soumis par le camp de Rebekah au milieu des querelles juridiques.







(Image: Getty Images)



L’avocat de Danielle, Tony Nelson, a également donné un aperçu de la position de son client, lorsqu’il a déclaré à Mail Online: «Danielle ne veut rien avoir à voir avec cela, elle ne veut pas être entraînée dans l’affaire.

« Elle a quatre jeunes enfants et des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Elle n’est pas étonnée qu’elle ait été entraînée là-dedans mais elle ne veut y jouer aucun rôle.

« Danielle soutient pleinement son amie Coleen. »

Mirror Online a contacté le représentant de Danielle pour un commentaire

L’épouse de Wayne Rooney et l’épouse de Jamie Vardy ont commencé l’année dernière lorsque Coleen a publié sa déclaration désormais tristement célèbre – ce qui l’a amenée à être surnommée Wagatha Christie.







(Image: PA)



La Liverpudlian a révélé qu’elle avait tendu un piège sur son compte Instagram privé pour savoir qui divulguait des histoires à la presse à son sujet.

Elle a affirmé qu’elle avait bloqué tous les comptes à l’exception de celui de Rebekah de voir ses publications avant de partager une série de fausses histoires qui ont ensuite été publiées.

Coleen a expliqué ce qu’elle avait fait et a dit à ses partisans que les fuites provenaient du compte de Rebekah.







(Image: Getty Images Europe)



Rebekah, qui était fortement enceinte à l’époque, a nié être la personne derrière les fuites et a depuis poursuivi Coleen pour diffamation.

Un juge a décidé que Coleen devait maintenant prouver que c’était Rebekah elle-même et non quelqu’un ayant accès à son compte qui avait donné l’information à la presse.

Cette semaine, The Sun a rapporté que Danielle et la star du RHOC, Dawn, avaient été identifiées dans des documents de la Haute Cour.

On dit que Becky affirme dans les journaux que Danielle et Dawn étaient au courant des informations sur le compte privé de Coleen, bien qu’elle ne suggère pas que l’un ou l’autre était la personne derrière les fuites.







(Image: Shirlaine Forrest / Getty Images)



Rebekah nie être la source des histoires et nie également avoir écrit la colonne The Sun’s Secret Wag.

On dit qu’elle accuse également Coleen de «blâmer la victime» et prend un coup sur son enquête, disant qu’elle n’a duré que cinq semaines et un jour et non les cinq mois que Coleen a suggéré que cela avait duré.

Rebekah, qui participe à la prochaine série de Dancing On Ice, affirme que l’Instagram privé de Coleen était accessible à 367 autres personnes au moment où les histoires ont été divulguées, y compris des journalistes, des publicistes et des amis qui avaient des colonnes de potins.

Ses avocats ne blâment personne d’autre, mais demandent plutôt pourquoi c’est Becky qui a été accusée plus que quiconque.

Les avocats affirment: «La presse s’intéresse indépendamment à la revendicatrice et elle est mariée à un footballeur célèbre.

«Elle n’a pas besoin de susciter l’intérêt en échangeant les informations privées du défendeur ou d’autres personnes.