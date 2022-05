Danielle Larracuente, actrice de “Bosch: Legacy”, fille d’officiers à la retraite du NYPD, sur son rôle de flic : “Tellement surréaliste”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Danielle Larracuente est née pour jouer un flic.

L’actrice, fille de deux officiers à la retraite du NYPD, a récemment été choisie pour incarner la recrue Paulina Calderon dans “Bosch : Legacy”.

“C’est une étape si importante pour moi”, a déclaré le joueur de 30 ans à Fox News Digital. “Ce fut un rêve devenu réalité pour mes parents de leur permettre de me voir comme eux et de représenter leurs histoires. Et j’ai appris beaucoup de conseils d’eux avant d’être sur le plateau.

“J’avais deux points de vue parce que mon père s’occupait de beaucoup de choses tactiques en ce qui concerne la façon dont il abordait les situations. Il y a une certaine façon d’approcher une voiture ou de toucher un coffre. Et ma mère, elle mesure cinq pieds et dans le Elle parlait à la personne qu’elle arrêtait et essayait de la calmer.

‘KNOTS LANDING’ STAR DONNA MILLS EXPLIQUE POURQUOI ELLE A FAIT UNE PAUSE DE HOLLYWOOD PENDANT 18 ANS

Mais se mettre en uniforme, même sur un plateau, comportait des défis.

“Cette ceinture est lourde”, gloussa Larracuente. “Et ces bottes en acier? Comment ont-elles même couru dedans. Je transpirais à chaque fois. J’avais un ventilateur à proximité et je devais m’asperger d’eau tout le temps. Je ne sais même pas comment ils ont fait . J’ai eu un avant-goût de ce que c’était.

Tout au long de son enfance, a déclaré la star, ses parents lui ont appris l’importance de s’impliquer dans la communauté.

“J’ai toujours su en grandissant qu’ils étaient des policiers”, a-t-elle expliqué. “Ils ont toujours fait connaître leur présence et ils nous ont appris à rester en sécurité et à être prudents autour de nous. C’était une grande partie de nos vies.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mais Larracuente était impatient de se produire sous les lumières brillantes d’Hollywood.

“Chaque fois que je voyais un appareil photo, je devais sourire”, a-t-elle déclaré. “Je regarde des vidéos personnelles aujourd’hui, et je montais toujours un spectacle. Je me produisais devant un miroir et je jouais des scènes. Si j’avais une nouvelle tenue, je suppliais mes parents de me prendre en photo. Un jour, nous allions au centre commercial, et quelqu’un s’est approché de nous. Cette personne nous a dit : “Tu devrais la faire participer à des concours de beauté.” J’ai donc fait ça pendant un moment, puis nous sommes partis faire des publicités.

“Mais ma mère n’était pas une mère de scène, loin de là”, a poursuivi Larracuente. “Nous vivions à Westchester, et nous allions tout le temps à New York pour des concerts ou des auditions. Mes parents soutenaient tellement mes rêves. Ils prenaient toujours le temps de m’emmener là où je devais aller. Ils étaient ma colonne vertébrale et m’ont gardé positif quand je me sentais déprimé. Et chaque fois que je me disais: ‘Maman, appelle mon agent parce que je n’ai pas eu d’audition depuis des semaines’, ils faisaient en sorte que cela se produise.

Le père de Larracuente a été dans la force pendant 20 ans avant de prendre sa retraite en 2001. Sa mère a travaillé pendant 10 ans et a pris sa retraite après s’être blessée dans l’exercice de ses fonctions. Elle a décrit comment ses parents étaient disposés à la laisser continuer à jouer, mais s’assuraient toujours qu’elle se sentait à l’aise avec n’importe quel travail qui se présentait à elle.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Mes parents me surveillaient toujours – tout le temps”, a déclaré la mère d’un fils de cinq ans. “Ils demandaient : ‘Hé, est-ce quelque chose que tu veux vraiment faire ? Tu es sûr ? Comment te sens-tu aujourd’hui ?’ Ils étaient à 100% derrière moi mais se sont également fait un devoir de ne pas pousser. J’avais encore l’école et j’avais toujours mes amis.

À 15 ans, Larracuente a demandé à sa mère si elle pouvait déménager à Los Angeles pour booster sa carrière. Après quelques mois de plaidoirie, sa mère a finalement accepté.

“C’était moi jusqu’au bout”, a-t-elle déclaré. “J’ai réalisé qu’étant à New York, il y avait beaucoup de théâtre et j’en ai fait beaucoup, mais je voulais poursuivre plus de télévision … Il y a eu un changement parce que ma mère était à la retraite depuis longtemps. Elle a dit: ‘Tu sais Danielle, je veux être avocate. Mes frères étaient déjà adultes et hors de la maison.

“Alors elle a finalement dit:” D’accord, tu continues à jouer à la télévision et je vais être avocat. Elle est maintenant une avocate des droits civiques à succès à Los Angeles, et je suis une actrice à la télévision. Poursuivre nos rêves a toujours été important dans notre foyer. Pour nous, il n’est jamais trop tard et vous n’abandonnez jamais.

Bien qu’elle ait obtenu l’approbation de ses parents pour devenir actrice, Larracuente a noté que l’éducation passait toujours en premier.

LE FRÈRE DE ROB LOWE, CHAD LOWE, SUR LA FAÇON DONT LA PAIRE EST RESTÉE À LA TERRE À HOLLYWOOD: “LA FONDATION EST LA FAMILLE”

“J’avais 18 ans à l’époque et je devenais une femme”, a-t-elle expliqué. “J’apprenais qui j’étais dans le monde. Je faisais du théâtre depuis l’âge de quatre ans, mais est-ce que ça allait être moi pour toujours ? Y a-t-il autre chose qui m’apportera aussi de la joie ? Je voulais me développer hors des feux de la rampe, en tant que personne.

“Je voulais m’assurer d’avoir quelque chose sur quoi m’appuyer et grandir. Alors je suis allé à l’université et j’ai obtenu mon diplôme en psychologie. J’ai travaillé dans le domaine pendant environ un an. Ensuite, j’ai voulu acquérir une nouvelle compétence. beauté et j’ai obtenu ma licence en cosmétologie et j’ai travaillé dans ce domaine pendant un an.

“J’ai tellement appris en cours de route et j’utilise toujours ces compétences en tant qu’acteur, mais elles n’étaient pas pour moi”, a ajouté Larracuente. “Et une fois que je suis devenue maman, je me suis dit : ‘Comment puis-je dire à mon fils de faire ce qu’il aime quand je ne fais pas la même chose ?’ “Donc, en 2019, j’ai repris le dessus. C’était l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises. Je me sens vraiment fort dans qui je suis maintenant. Mais je suis également fier d’avoir étudié en cours de route et de continuer à grandir en tant que une personne.”

Et son diplôme de psychologie s’est avéré utile en tant que flic à la télévision.

“L’une des choses les plus importantes que je voulais souligner dans mon rôle est que vous êtes là pour vous protéger et protéger les autres, mais vous êtes aussi là pour écouter et comprendre”, a déclaré Larracuente. “Lorsque vous êtes dans des situations intenses, il y a beaucoup d’émotions. Les gens veulent se faire entendre. Cela peut être dissous plus rapidement simplement en leur parlant, en exprimant leurs sentiments.”

‘BILLY THE KID’ STAR TOM BLYTH ON WESTERNS FAIT UN RETOUR À HOLLYWOOD: ‘LES GENS L’ATTENDENT ENCORE’

Larracuente a déclaré que des larmes avaient coulé lorsque ses parents avaient vu sa performance pour la première fois.

“C’était un si beau moment”, se souvient-elle. “Et c’était tellement surréaliste. Je me suis souvenu que mon père avait dit:” Oh mon Dieu, c’est à ça que ressemblait ta mère. Ma mère est devenue si émotive. Elle a immédiatement pris une photo côte à côte de nous en uniforme, et maintenant elle montre tout le monde. Ce sont des parents très fiers. Et, vous savez, ils ont toujours été en faveur de ce que nous voulions faire. “. Mes frères et sœurs et moi, nous ne sommes pas dans les forces de l’ordre. Ils étaient un peu inquiets de cette possibilité parce que c’est dangereux. Vous protégez la société et vous vous mettez dans des situations difficiles.

“Jouer un flic à la télé est beaucoup plus sûr”, a-t-elle ajouté en riant.

Larracuente a également décrit à quel point elle est reconnaissante de faire partie d’un casting qui, comme ses parents, a été favorable.

JULIA ROBERTS DIT ÊTRE UNE “MAISON AU FOYER” A CONTRIBUÉ À SES 20 ANS D’ABSENCE DES COMÉDIES ROMANTIQUES

“Dans cette industrie, chaque ensemble est différent et vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre”, a-t-elle déclaré. “Mais cet ensemble vous traite comme une famille … Mes filles [from ‘Bosch’] et je vais manger des mardis tacos une fois par semaine. Nous sommes devenus si proches. Nous nous soutenons mutuellement. Et nous voulons tous raconter une belle histoire.”

Larracuente espère que son histoire personnelle inspirera les autres à poursuivre leurs objectifs, quels qu’ils soient.

“Mon père me dit toujours ceci : ‘Quoi que tu veuilles faire dans la vie, regarde-le comme si c’était le DMV'”, a-t-elle déclaré. “‘Au DMV, vous prenez un ticket et faites la queue. Mais si vous vous impatientez et sortez de la ligne, ils ne vous appelleront jamais. Mais si vous restez sur cette ligne et continuez à avancer, finalement vous allez être appelé. Cela me revient constamment à l’esprit. Le message que mes parents m’ont transmis a toujours été le même, et c’est celui que je partage maintenant : vous vous mettez au travail et vous continuez.”