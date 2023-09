Danielle Kang s’est qualifiée pour la Solheim Cup en Espagne. Ses clubs de golf ne l’ont pas fait

Danielle Kang s’est rendue en toute sécurité de Las Vegas à l’Espagne pour sa quatrième participation à la Solheim Cup. Ce n’était pas le cas de ses clubs de golf.

Kang a envoyé un plaidoyer désespéré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour que quelqu’un mette ses clubs dans un avion d’Amsterdam à Malaga. Les matchs ont lieu à Finca Cortesin, à environ une heure de la côte de Malaga en direction de Gibraltar.

« D’abord, ils m’ont dit qu’ils étaient à Amsterdam. Puis ils ont dit Vegas. Maintenant, c’est à nouveau Amsterdam. Cela a été une aventure », a déclaré Kang aux journalistes lors de sa conférence de presse mardi à Finca Cortesin. « Si ce n’était pas une entrée dramatique, ce ne serait pas ma vie. »

Elle a déclaré que la capitaine américaine Stacy Lewis et le reste de l’équipe américaine avaient aidé. En attendant, elle a déclaré avoir joué mardi avec un ensemble de clubs de ping pour voir le parcours. Elle a déclaré que Titleist avait construit un ensemble selon ses spécifications et qu’ils étaient en route. Il lui reste encore deux jours d’entraînement et espère obtenir ses 13 clubs.

Le 14ème club est son putter, et Kang dit qu’il ne la quitte pas lorsqu’elle voyage. Elle a dit qu’elle le gardait dans un étui à fusil car les putters peuvent se plier pendant le voyage.

Ce n’est pas la première fois que Kang s’occupe de clubs disparus. Ils ont également disparu lors de son vol du championnat d’Evian en France au British Open féminin en Angleterre.

Pendant ce temps, elle a déclaré que Lewis apportait un soutien considérable.

« Elle éteint les incendies, et je suis presque sûr que je suis le seul à provoquer un incendie en ce moment », a déclaré Kang.

La nouvelle saison du PGA Tour est dans un peu moins de quatre mois, et tous les signes indiquent qu’elle commencera à l’extrémité ouest de Maui pour le Sentry Tournament of Champions.

Un article paru dans le Maui News la semaine dernière indiquait que l’inscription des bénévoles était ouverte pour le cours de plantation à Kapalua. Le tournoi aura lieu du 4 au 7 janvier.

Maui a été dévastée par des incendies de forêt qui ont détruit une grande partie de Lahaina — à environ 16 kilomètres de Kapalua — et a tué au moins 97 personnes. Le gouverneur Josh Green a récemment signé une proclamation selon laquelle la majeure partie de l’ouest de Maui rouvrirait aux voyageurs le 8 octobre. La région compte 11 000 chambres d’hôtel, soit la moitié du total de Maui.

Une note interne du PGA Tour indiquait qu’il travaillait avec les dirigeants de l’État, du comté et de la communauté pour faire avancer la planification, et que Green avait officiellement demandé à la tournée de « continuer », reconnaissant l’impact économique et caritatif du jeu.

Sentry, basée au Wisconsin, a apporté ses premières contributions à Maui United Way, à la Maui Food Bank et au comté d’UH-Maui, et Xander Schauffele et Collin Morikawa font partie des acteurs contribuant aux efforts de secours.

Le tournoi s’adresse aux 50 meilleurs de la FedEx Cup et aux vainqueurs 2024 des événements du PGA Tour.

Steve Stricker a déjà établi le record du PGA Tour Champions pour le plus grand nombre de gains en une saison lorsqu’il a remporté le Sanford International pour sa sixième victoire de l’année.

Il a maintenant une chance de réaliser quelque chose de vraiment remarquable : remporter la Coupe Charles Schwab sans même jouer en séries éliminatoires.

Stricker coûte 3 956 127 $, soit plus de deux fois plus que n’importe qui d’autre. Bernhard Langer est n°2 au classement de la Schwab Cup et accuse un retard de 2 065 705 $.

« Cela renforce un peu mon avance sur cette Coupe Schwab et c’est quelque chose que j’ai hâte d’essayer de couronner à la fin de l’année », a déclaré Stricker.

Stricker s’est retiré lundi du Pure Insurance Championship à Pebble Beach. Son prochain départ sera probablement le Constellation Furyk & Friends à Jacksonville, en Floride, la semaine après son retour de la Ryder Cup en tant que capitaine adjoint. Stricker est le champion en titre.

Il y a un an, c’était le dernier événement de l’année pour Stricker. Il a tendance à chasser à l’automne.

Les points (dollars) sont le double lors des séries éliminatoires de la Coupe Charles Schwab. Selon les projections du PGA Tour Champions, il lui faudrait mener de 2 426 001 $ pour remporter la Schwab Cup. C’est peu probable, car même gagner en Floride ne vaut que 300 000 $.

Cependant, même avec une avance d’environ 2,2 millions de dollars, le joueur n°2 de la Schwab Cup devra peut-être remporter les trois épreuves éliminatoires pour pouvoir le rattraper.

Stricker n’a pas indiqué son emploi du temps pour le reste de l’année. Il n’a jamais joué au-delà de la première semaine d’octobre depuis qu’il a rejoint le PGA Tour Champions en 2017.

Sergio Garcia semble avoir des remords d’acheteur en ce qui concerne LIV Golf et la Ryder Cup.

Garcia a démissionné de son adhésion en mai lorsqu’il a refusé de payer son amende de 100 000 livres pour avoir rejoint LIV Golf. Le Daily Telegraph rapporte que Garcia a proposé de payer l’amende, ainsi que toutes les amendes impayées, et qu’il a proposé de jouer tous les événements de la tournée européenne nécessaires, à condition qu’ils n’aient pas lieu la même semaine que LIV Golf. L’espoir était d’être éligible à la Ryder Cup.

Le Telegraph a cité une source qui a déclaré que la tournée européenne avait déclaré à Garcia qu’il ne serait pas éligible pour rejoindre la tournée avant 2024.

Garcia ne fera pas partie de la Ryder Cup pour la première fois de sa carrière. Il a remporté le plus de points dans l’histoire de la Ryder Cup depuis ses débuts en 1999. La seule fois où il n’a pas joué, c’était en 2010, puis il a été nommé vice-capitaine.

L’ancien champion de l’US Open, Gary Woodland, se remet d’une opération chirurgicale visant à retirer une tumeur au cerveau découverte plus tôt cette année.

Un message posté lundi sur son compte de médias sociaux de « l’équipe GW » a déclaré : « Après une longue opération chirurgicale aujourd’hui, la majorité de la tumeur a été retirée et il est actuellement au repos. »

Woods a annoncé le 20 août qu’il avait essayé de traiter les symptômes avec des médicaments et que plusieurs spécialistes avaient déclaré que la chirurgie était la meilleure solution.

Woodland a remporté l’US Open 2019 à Pebble Beach, l’un de ses quatre titres sur le PGA Tour.

Suzy Whaley, la première femme à être présidente de la PGA of America, et le diffuseur de CBS Sports Jim Nantz font partie des personnes intronisées au Temple de la renommée de la PGA of America plus tard cette année au nouveau siège social de Frisco, au Texas.

Les autres intronisés sont Kathy Whitworth, regrettée membre du Temple de la renommée de la LPGA, et les professionnels de longue date de la PGA, Robert Dolan, Don Wegrzyn et Herb Wimberly.

L’intronisation aura lieu le 8 novembre lors de la 107e assemblée annuelle.

Adam Hayes se rendra en Europe pour la troisième fois en tant que caddy dans une tasse.

Hayes est le cadet de Jon Rahm depuis que l’Espagnol est devenu professionnel, et il était avec Rahm à la Ryder Cup en France en 2018. Avant cela, il avait été caddie de Vaughn Taylor en 2006 au K Club en Irlande.

L’autre occasion était la Suède. Il a travaillé pour Wendy Ward lorsque les Américains ont perdu contre l’Europe lors de la Solheim Cup 2003 au Barseback Golf Club.

« Maintenant, tout ce dont j’ai besoin, c’est d’être cadet pour un joueur européen dans une Solheim Cup », a déclaré Hayes.

Alors que les États-Unis et l’Europe s’affrontent lors de la Solheim Cup en Espagne, deux des 10 meilleurs joueurs mondiaux participeront au championnat Hana Financial Group sur la LPGA coréenne. Minjee Lee, double championne majeure, fraîchement remportée sur la LPGA à Cincinnati, et Lydia Ko mettent en valeur le peloton qui débute jeudi. L’ancienne championne majeure Patty Tavatanakit joue également. … Les natifs de Californie ont remporté le championnat Fortinet à Napa, en Californie, quatre des cinq dernières années. Sahith Theegala rejoint les doubles vainqueurs Max Homa et Cameron Champ. … Sur les six joueurs du championnat Fortinet qui ont terminé dans le top 50 de la FedEx Cup, cinq d’entre eux ont terminé dans le top 10 : Theegala, Cam Davis, Eric Cole, Brendon Todd et Homa.

Steve Stricker a remporté ou terminé deuxième dans 48 % de ses départs sur le PGA Tour Champions.

« C’est une combinaison des Jeux olympiques, du Super Bowl et d’un concert des (Rolling) Stones. » — Seth Waugh, PDG de la PGA of America, à propos de la Ryder Cup.