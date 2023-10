Danielle Jensen de McHenry remporte la course 3A sur le parcours national : résumé des sports du Northwest Herald du samedi 29 septembre

FILLES CROSS-COUNTRY

Peoria Central Invitational : À Detweiller Park, Danielle Jensen de McHenry s’est échauffée pour l’IHSA State Meet en remportant la course féminine de classe 3A à 30 équipes.

Detweiller est le lieu de la réunion d’État le samedi 4 novembre.

Jensen a terminé en 17:35,6 et a remporté la course avec 20 secondes d’avance.

Huntley a terminé deuxième en équipe avec 109 points. Edwardsville a terminé premier avec 84. Haley Rahman, étudiante de première année à Huntley, a terminé sixième, Cori Kilvinger 14e et Ava Allison 20e. Skyler Balzer de McHenry a terminé 18e et Bailey Schwartz de Jacobs 45e.

Les filles de Crystal Lake South ont pris la deuxième place dans la course de classe 1A/2A avec 157 points. Chatham Glenwood a gagné avec 110.

Abby Machesky de South a terminé 11e, Olivia Pinta 17e, Colette Bacidore 33e et Victoria Pinta 35e.

Invitation Palatine : À Deer Grove Forest Preserve, Brynn Matthaei de Crystal Lake Central a mené les Tigers avec une 70e place lors de l’une des plus grandes compétitions de l’État.

Skyler Ferrero de Central était 76e, Emma Macke 79e et Hadley Ferrero 81e.

Prairie Ridge était menée par Olivia McPherson au 80e rang.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Peoria Central Invitational : À Detweiller Park, Tommy Nitz de Huntley a terminé cinquième en 15: 01,5 dans la course masculine de classe 3A regroupant 44 équipes.

Jacobs a terminé septième en équipe avec 283 points. Andrew Beyer des Golden Eagles a terminé 20e, Matt Andreano 23e et Max Sudrzynski 33e.

Nick Schmitz de McHenry a terminé 21e.

Invitation Palatine : À Deer Grove Forest Preserve, Jameson Tenopir de Cary-Grove a pris la 34e place dans la compétition, qui mettait en vedette plusieurs des meilleures équipes de l’État.

Prairie Ridge était mené par Gerrit Dam en 49e et Evan Gilleland en 77e.

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 2, Crystal Lake Centre 1 : À Crystal Lake, Gavin Eagan a marqué à deux minutes de la fin de la prolongation alors que les Red Raiders (11-4-1, 6-0) battaient les Tigers lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Talon Sargent a marqué le premier pour les Raiders grâce à la passe décisive d’Hudson Nielsen à la 21e minute. Central a égalisé le score à la 75e minute grâce au but d’Owen Kaiser grâce à la passe décisive de Julian Switzer.

Jack Bakey a réalisé sept arrêts devant le but de Huntley. Anthony Bellino a réalisé cinq arrêts pour Central.

Harvard 1, Belvidere Nord 0 : A Harvard, Jesus Aquino a marqué sur penalty à la 78e minute pour offrir aux Hornets (12-6-1) une victoire sur le Blue Thunder.

Harvard accueille Richmond-Burton à 17h30 lundi dans le cadre du championnat du tournoi de la conférence Kishwaukee River.

Crystal Lake Sud 3, Sycomore 0 : À Crystal Lake, Ali Ahmed a marqué deux buts en première mi-temps alors que les Gators (11-4-1) battaient les Spartans (8-8-1) lors de leur match hors conférence.

Nolan Getzinger a aidé sur les buts d’Ahmed. Anthony Pupillo a marqué en seconde période sur une passe de Nico Velasco.

Chris Slawek et Nolan Schofield ont chacun joué une mi-temps dans le but pour le blanchissage.

McHenry 2, subvention 1 : À McHenry, Aiden Fischler a marqué deux buts alors que les Warriors (9-9-1) battaient les Bulldogs en match hors conférence.

Nate Caruso et Cole Tapia ont chacun obtenu une passe décisive pour McHenry et Lee McClellan a réalisé trois arrêts dans le but.

Jacobs 2, Domaines Hoffman 1 : À Algonquin, Peter Wolf et Andrew Deegan ont chacun marqué un but alors que les Golden Eagles battaient les Hawks lors d’une action hors conférence.

Kaiji Seto a contribué aux deux buts de Jacobs.

VOLLEY-BALL

Tournoi Richmond-Burton : Burlington Central a battu les Rockets hôtes lors du match de championnat. RB avait une fiche de 4-1 dans le tournoi.

Tournoi Mère McAuley : À Chicago, Crystal Lake Central a obtenu une fiche de 2-3 dans le tournoi, avec des victoires contre Penfield (NY) et Henry Clay (Ky.).

Sienne Smiejek a mené les Tigers avec 38 attaques décisives et a ajouté 31 récupérations et neuf as. Mykaela Wallen a réussi 34 attaques décisives, 39 récupérations et huit as.

Gabbie Anderson a contribué avec 96 passes décisives et 25 récupérations et Mia Ginter a réalisé 47 récupérations.