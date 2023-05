La star d’EASTENDERS, Danielle Harold, a regardé des mondes loin de son personnage alors qu’elle posait pour un nouveau cliché glamour.

Danielle, 30 ans, joue la tragique Lola Pearce dans EastEnders et a servi des scènes émotionnelles après que le personnage a été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale en phase terminale.

La star d’EastEnders, Danielle, était magnifique dans un nouveau cliché[/caption] Bbc

Son personnage Lola quittera le feuilleton peu de temps après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale en phase terminale[/caption]

Les fans du feuilleton se préparent pour les scènes finales de Lola et des images de spoiler cette semaine ont révélé que ses funérailles avaient déjà été filmées.

Hors écran cependant, Danielle était tout sourire en posant avec son « gang de filles » sur une nouvelle photo partagée sur Instagram.

La superbe blonde a rayonné devant la caméra alors qu’elle se rapprochait de ses copains.

Elle portait ses cheveux blonds de marque et était habillée de manière décontractée dans un gilet noir et des leggings assortis.

Danielle a récemment confié au Sun dimanche qu’elle quittait définitivement EastEnders – et a avoué qu’elle ne voulait pas lire son scénario final.

Elle a déclaré: «Nous les récupérons au bureau des scripts si nous sommes au travail et mes derniers sont restés assis là pendant des lustres!

« Ils n’arrêtaient pas de me demander si je les avais déjà pris, et je me disais: » Non, je ne veux pas « .

« Je les ai laissés là jusqu’à ce que je sois prêt.

« Ensuite, je les ai eus chez moi pendant quelques jours – il m’a fallu deux bonnes semaines avant de pouvoir les lire.

« Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assis dans mon salon et j’ai pensé : ‘D’accord, fais-le.’

«Je suis arrivé à la deuxième page et j’étais en morceaux absolus.

« C’était la chose la plus difficile à lire mais c’est aussi le plus bel épisode d’EastEnders que j’aie jamais lu. »