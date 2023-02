Danielle Harold d’EastEnders montre un décolleté époustouflant dans un maillot de bain décolleté

La star d’EASTENDERS, Danielle Harold, a fait plaisir aux fans aujourd’hui en montrant son décolleté époustouflant dans un maillot de bain décolleté.

L’actrice, 30 ans, est surtout connue pour avoir joué Lola Pearce de Walford par intermittence depuis 2011,

Instagram

Danielle Harold a partagé ce selfie sexy avec ses fans[/caption] Bbc

Les fans ont l’habitude de voir l’actrice dans le rôle de son personnage Lola[/caption]

Mais son dernier cliché Instagram sexy est loin de son personnage d’Albert Square.

Danielle a posé avec un maquillage complet et ses cheveux blonds caractéristiques coulaient sur ses épaules.

Mais ce qui ressortait vraiment sur la photo, c’était le maillot de bain noir plongeant sexy qu’elle portait.

Ses followers se sont précipités pour envoyer des compliments, avec une écriture: “Regarde-toi .”

Un autre a dit : “Tu es tellement belle.”

Et un troisième ajouta : « Une telle déesse .”

Pendant ce temps, Danielle a récemment parlé au Sun de l’histoire déchirante de la tumeur cérébrale de son personnage d’EastEnders.

Elle a également révélé qu’elle avait parlé à des personnes vivant avec des tumeurs cérébrales ainsi qu’à des familles qui ont tragiquement perdu des êtres chers.

Les patrons travaillent en étroite collaboration avec Brain Tumor Research et Macmillan Cancer Support pour s’assurer qu’ils obtiennent le bon scénario et Danielle espère que cela aidera à sensibiliser et à recueillir les fonds indispensables.

Parlant du moment où elle a découvert ce qu’ils avaient prévu pour Lola, elle a déclaré: “J’étais tellement nerveuse quand ils me l’ont dit pour la première fois parce que c’est une si grande histoire et les projets qu’ils ont sont si grands.

«Et à cause des problèmes qui l’entourent et de toutes ces personnes qui le traversent en ce moment, cela m’a vraiment fait battre le cœur. Je veux juste le faire du mieux que je peux pour les personnes qui traversent cette épreuve et leurs familles.

“Il y a une énorme responsabilité avec un scénario comme celui-ci. Ça va être une histoire très longue et émouvante, c’est vraiment lourd. C’est une tumeur au cerveau et puis c’est une opération.

“Ce que j’ai trouvé, c’est que ça a été très complet très rapidement. J’ai parlé à un certain nombre de personnes atteintes de tumeurs cérébrales ainsi qu’à leurs familles.

«Nous travaillons également avec Brain Tumor Research et Macmillan, ils ont été incroyables. Je n’aurais pas pu faire cette histoire sans leur aide et à quel point le soutien des personnes qui sont venues me parler a été incroyable, c’est déchirant.

“Ça a été tellement horrible mais une vraie bénédiction en même temps parce que ça vous donne juste cette appréciation de la vie. Nous essayons d’être aussi réalistes que possible, en tant que spectacle, c’est notre devoir, nous devons le garder aussi réel que possible.

Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé lorsque Lola a découvert que sa tumeur au cerveau était en phase terminale – et qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle.

Danielle espère que le scénario contribuera à sensibiliser le public et à apporter des fonds indispensables à la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Elle a déclaré : « Il y a si peu d’argent dans la recherche. Ce serait mon rêve absolu si quelque chose sortait de cette histoire, ce serait pour plus de recherche et de financement sur les tumeurs cérébrales.