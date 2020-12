Danielle Fogarty a annoncé qu’elle attendait son premier enfant.

La fille du champion de Superbike Carl Fogarty et son fiancé, la star d’Ex on the Beach, Ross Worswick, ont annoncé la nouvelle spéciale la veille de Noël.

Danielle, 27 ans, et Ross, 31 ans, ont annoncé leurs fiançailles en octobre après sa proposition romantique à Dubaï.

Ils ont partagé l’heureuse nouvelle en posant devant leur sapin de Noël, les bras enroulés l’un autour de l’autre pendant que Danielle montrait un scan de leur bébé.

Ils ne pouvaient pas cacher leur joie, avec d’énormes sourires collés sur leurs visages.

Elle a posté le cliché sur Instagram, en écrivant: «À moi, à vous, à nous. Joyeux Noël à nous trois, nous avons hâte de vous rencontrer, petit.







Danielle a jailli de son « cadeau spécial » pour Noël alors qu’elle partageait plus d’images de l’échographie.

Ross a partagé une photo similaire d’eux ensemble, en plaisantant: « Plus de nuits silencieuses. »

Il y a deux mois, Danielle a déclaré aux fans que Ross avait posé la question après deux ans de fréquentation.

La beauté blonde, qui sortait auparavant avec Jake Quickenden après qu’il soit devenu copain avec son père dans I’m A Celebrity, a partagé une photo rayonnante d’elle-même qui montrait sa bague de fiançailles, en écrivant: « J’ai dit oui !! »







Elle a ajouté la date « 03/10/2020 ».

Le moment a été capturé à la caméra, avec le couple vu en train de s’embrasser alors qu’ils célébraient la prochaine étape de leur relation, et Ross vu tendre la bague alors qu’il se mettait à genoux pliés.

Célébrant les fiançailles sur les réseaux sociaux, Ross a posté: « Je lui ai promis quand elle avait 17 ans que je l’épouserais avant ses 30 ans, je n’allais pas casser ça ».







(Image: Instagram)







Le couple n’a commencé à sortir qu’en août 2018 mais se connaît depuis des années.

Carl approuve clairement Ross, alors qu’il célébrait leurs fiançailles avec eux, commentant le message: « Félicitations à ma fille @ danielle_fogarty1 et @rossworswick pour s’être fiancés .. vous devrez vendre quelques t-shirts de plus, mon pote.?! !! «

Sa mère Michaela a ajouté: « Oui !!!!!!! Enfin !!!!! C’est effectivement arrivé. La nouvelle la plus incroyable. Je suis sur le point d’avoir un gendre pour ma magnifique fille. Félicitations! Je vous aime tous les deux tellement beaucoup. Xxxxx «