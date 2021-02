Après sept saisons ensemble comme l’un des couples les plus emblématiques de la télévision, Danielle Fishel et Ben Savage feront toujours partie de la vie de chacun. « Le fait que j’ai 39 ans et 28 de ces années, j’ai connu Ben Savage – et pas seulement connu Ben Savage, mais j’ai parfois travaillé, vous savez, a été très, très, comme, dans son visage pendant plus de jours qu’autrement, » dit-elle. « C’est une de ces relations que vous devez surfer sur la vague. Parfois nous sommes régulièrement en contact, parfois nous n’avons pas été aussi en contact. Mais, la seule chose qui est toujours restée constante est que chaque fois que nous nous voyons, c’est comme si aucun temps ne s’était écoulé. » Maintenant, en tant qu’adultes avec des familles, ils ont l’occasion de se découvrir dans de nouveaux rôles.

«Pour le voir comme un oncle et pour entendre ses histoires sur ses nièces et neveux, c’est un si bon oncle. Il est si doué avec les enfants», dit-elle. « Pour avoir Adler et présenter Ben à Adler et ses commentaires qu’il fait – j’ai un compte Instagram privé pour notre fils et Ben commente régulièrement des petites choses adorables et drôles sur des images moyennes. » Comme elle l’a gentiment résumé, « En plus de cela qui ressemble aussi à un mariage, pour le meilleur ou pour le pire, cette personne est pour toujours dans ma vie. Bons et mauvais, gros et maigres, nous sommes ensemble pour toujours. »