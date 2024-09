Danielle Deadwyler dirige un thriller de siège subversif

Depuis que Danielle Deadwyler a dû attendre pour jouer le rôle principal dans un film d’action comme « 40 Acres », il lui faut beaucoup moins de temps pour démontrer toute la gamme de ses atouts. Étant donné le genre d’introduction généralement réservée à Clint Eastwood ou Bruce Willis, alors qu’une caméra se déplace dans son dos pour révéler son visage après avoir plongé un couteau dans un intrus sur sa propriété, cela frappe différemment lorsqu’une femme noire se voit présenter un tel pouvoir, et bien que le thriller dynamique de RT Thorne comporte des mouvements familiers, il regorge d’idées nouvelles.

Se déroulant dans un futur dystopique où la population animale a été anéantie 14 ans plus tôt à cause d’une pandémie fongique, « 40 Acres » montre un nouvel ordre mondial : les agriculteurs qui peuvent produire leurs propres cultures se débrouillent tandis que d’autres se traînent les pieds pour survivre après qu’une guerre civile a éclaté à la suite de la rupture de la chaîne alimentaire qui a exterminé une grande partie de la population. Hailey Freeman, interprétée par Deadwyler, sait comment mener cette bataille particulière sur deux fronts, ayant pris la direction de la ferme qui est sous le contrôle de sa famille depuis l’ère de la Reconstruction, après en avoir passé quelque temps loin dans le service militaire actif.

Hailey gère la maison comme un commandant superviserait ses cadets, sauf qu’elle mélange les rapports de lecture avec la pratique de la boxe et l’entraînement aux armes à feu. Lorsqu’elle n’essaie pas de sauver le monde, elle construit un monde où sa propre famille peut vivre en paix. Au lieu de traverser un terrain vague, les personnages ont du pain sur la planche pour garder la ferme verdoyante – une stratégie qui distingue « 40 Acres » de tant de ses frères post-apocalyptiques.

En ces temps-là, si vous avez une ferme, mieux vaut la garder pour vous. Hailey reste en contact uniquement avec un réseau de collègues agriculteurs par radio CB. Le manque de socialisation lui convient parfaitement, mais est moins apprécié par ses enfants, en particulier son fils adolescent Emmanuel (Kataem O’Connor) et sa belle-fille Raine (Leenah Robinson), qui seraient agités à leur âge même s’ils n’étaient pas en état de confinement permanent. Bien que des milices hétéroclites aient été signalées comme tendant des embuscades aux fermes, cette menace extérieure suscite moins de peur que de dissension interne après que la famille, y compris le partenaire de Hailey, Galen (Michael Greyeyes), ait éliminé un tel groupe dans les premières minutes du film.

Un conflit bien connu surgit lorsqu’Emmanuel recueille Dawn (Milcania Diaz-Rojas), une chienne errante qui arrive blessée devant les portes de la ferme familiale et qui reste cachée de sa mère alors qu’il tente de la soigner. Cependant, les coscénaristes Thorne et Glenn Taylor trouvent un autre point d’orgue dans l’indépendance d’Emmanuel. Le voir grandir en tant que personne à part de sa mère surprotectrice évoque un fossé générationnel plus large, nourri par des siècles de relations raciales conflictuelles. Alors que l’expérience de Hailey justifie de fermer les portes au monde extérieur, Emmanuel voit comment cela limiterait l’avenir. Il ne porte tout simplement pas le même bagage, et l’érosion de la confiance qui guide chacun des mouvements de Hailey commence à se frayer un chemin dans sa relation avec son fils.

Avec des seconds rôles mémorables dans « The Harder They Fall » et la série HBO « Watchmen », Deadwyler a eu l’occasion de montrer qu’elle pouvait manier des armes au-delà de sa capacité à tirer des dagues avec ses yeux. En mode action à part entière, cependant, la combinaison de son sérieux et de ses prouesses physiques est très intimidante. Thorne fait également preuve d’instinct de tueur dans son premier long métrage en tant que réalisateur. Au début du troisième acte, il sait que demander à Hailey d’interrompre le grand monologue émotionnel d’un autre personnage fera beaucoup rire. De même, mettre en scène l’une des grandes séquences d’action avec seulement la lumière des coups de feu est une façon excitante de faire bouger les choses. « 40 Acres » peut s’appuyer sur de nombreuses histoires passées pour ses fondations, mais il montre qu’il y a des avantages à ne pas s’y fier entièrement.